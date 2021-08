Enedym Inc. annuncia un partenariato con il gruppo Napino

HAMILTON, Ontario--(BUSINESS WIRE)--Enedym Inc. ("Enedym"), la società tecnologica che che sviluppa motori a riluttanza commutata (SRM), propulsioni elettriche e trasmissioni elettrificate di prossima generazione, oggi annuncia di aver stretto una partnership con il gruppo Napino ("Napino"), tra i principali fornitori indiani di prodotti per i veicoli elettrici. In base ai termini di questo accordo, Napino otterrà la licenza per la tecnologia del motore a riluttanza commutata (SRM) di Enedym per l'utilizzo in motocicli e scooter elettrici a due ruote in India.

Il Dr. Ali Emadi, fondatore, presidente e CEO di Enedym, ha commentato: "Siamo entusiasti di annunciare questo accordo con Napino. La collaborazione tra Enedym e Napino è trasformativa e significativa, dato che fornirà una catena di fornitura più stabile e sicura per la produzione mondiale, coniugata a una tecnologia sostenibile dei motori elettrici di prossima generazione. Il panorama dell'industria degli automezzi cambia rapidamente e siamo realmente lieti di fornire una tecnologia dei motori elettrici di prossima generazione in linea con le esigenze degli OEM più importanti. Grazie all'uso degli SRM targati Enedym, che eliminano la necessità di utilizzare terre rare spesso di provenienza esclusivamente cinese, stiamo fornendo uno sbocco verso la produzione a basso costo e di qualità elevata per motori, inverter e controller di prossima generazione.

Il Dr. Emadi ha aggiunto: "Stiamo vivendo una transizione storica in termini di elettrificazione, con una particolare attenzione verso la sostenibilità e la necessità di catene di fornitura sicure e stabili. Il partenariato con Napino ci consentirà di fornire la nostra tecnologia di motori di prossima generazione a un mercato enorme, offrendo agli OEM indiani e globali un'alternativa fruibile per la produzione rispetto alla Cina".

Il Sig. Vaibhav Raheja, Joint Managing Director di Napino, ha dichiarato: "Siamo davvero lieti di annunciare questa collaborazione con Enedym. La rimozione di magneti e terre rare da questi prodotti non solo offre notevoli vantaggi da un punto di vista geopolitico, ma garantisce anche un utilizzo razionale delle risorse naturali. Siamo certi che la soluzione solida e conveniente che i nostri team ingegneristici e produttivi stanno creando velocizzerà l'adozione della mobilità elettrica in India. La nostra visione è rendere l'India un polo produttivo globale per i motori elettrici e contribuire a renderli a impatto zero di carbonio".

Commentando questo partenariato, il Sig. Naveen Kumar, CEO del gruppo Napino, ha sottolineato: "La mobilità a zero emissioni è diventata una tendenza globale e, con Enedym come nostro partner, ci stiamo preparando a soddisfare i requisiti correnti e futuri della mobilità elettrica. Azienda orientata alla tecnologia, Napino ha costantemente consolidato la propria posizione di fornitore leader nei sistemi elettronici per il segmento degli autoveicoli e offre ai clienti soluzioni innovative, sostenibili e robuste. Lavorando a tecnologie all'avanguardia possiamo continuare a essere all'avanguardia in un panorama commerciale in rapida trasformazione".

Sumit Dhanuka, fondatore e Managing Partner di Precog Innovation Partners, ha dichiarato: "Siamo entusiasti di aver consentito la realizzazione di questa esclusiva partnership strategica tra Napino ed Enedym, una collaborazione che riunisce le avanzate capacità di progettazione e sviluppo di Enedym nello spazio tecnologico dei motori di SRM con la solida posizione produttiva e di debutto commerciale sul mercato indiano di Napino, che contribuisce a concretizzare la visione condivisa della mobilità a zero emissioni e della 'Aatmanirbhar Bharat': un'India autosufficiente".

Enedym di recente ha annunciato un round di finanziamenti del valore di 15 milioni di dollari USA da parte di un gruppo internazionale di investitori strategici di Stati Uniti, Canada, Europa e India.

Informazioni su Enedym, Inc.

Enedym è una startup tecnologica della McMaster University. La società ha sede presso il McMaster Innovation Park di Hamilton, Ontario, Canada, e detiene oltre 50 brevetti e domande di registrazione, oltre a relative invenzioni sviluppate dal Dr. Ali Emadi, nell'ambito del programma Canada Excellence Research Chairs (CERC) sui gruppi motopropulsori ibridi, e dal suo gruppo di ricerca al McMaster Automotive Resource Centre (MARC) della McMaster University. La visione di Enedym è ridurre significativamente il costo dei motori a propulsione elettrica e di offrire un nuovo paradigma all'industria dei motori elettrici grazie a innovative tecnologie di propulsione con motori a riluttanza (SRM). Obiettivo di Enedym è contribuire a salvare il pianeta, agendo nel quadro di un mercato di motori elettrici per volta. Per maggiori informazioni su Enedym visitare il sito www.enedym.com e seguire l'azienda sul canale YouTube Enedym YouTube.

Napino Auto & Electronics Ltd

Napino è tra i principali fornitori di prodotti elettronici per il segmento degli autoveicoli in India. Ha circa 6.000 dipendenti e vanta un portafoglio che comprende unità di controllo elettrico (ECU), accensioni a scarica dei condensatori, raddrizzatori dei regolatori, cablaggi, interruttori da manubrio, soluzioni per la mobilità elettrica e altri prodotti elettronici. In qualità di leader di settore, con capacità complete di progettazione, sviluppo e produzione, Napino offre soluzioni innovative alle più importanti case automobilistiche. Grazie alle sue solide capacità di ricerca e sviluppo e alle collaborazioni sostenibili con attori globali, Napino punta a guidare l'innovazione tecnologica nell'elettronica dedicata al settore degli automezzi. Per ulteriori informazioni visitare il sito http://napino.com

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.