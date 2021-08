Enedym Inc. anuncia parceria com o Grupo Napino

HAMILTON, Ontario--(BUSINESS WIRE)--A Enedym Inc. (“Enedym”), empresa de tecnologia que desenvolve motores de relutância variável (SRM), propulsão elétrica e trens de força elétricos de próxima geração, anunciou hoje que formou uma parceria com o Grupo Napino (“Napino”), um dos principais fornecedores de produtos eletrônicos automotivos da Índia. Segundo os termos da parceria, a Napino licenciará a tecnologia de motor de relutância variável (SRM) da Enedym para uso em motocicletas e scooters elétricas de duas rodas na Índia.

Ali Emadi, fundador, presidente e CEO da Enedym, comentou: “Estamos entusiasmados em anunciar este acordo com a Napino. A parceria é transformadora e muito importante, uma vez que fornecerá uma cadeia de suprimentos de manufatura global mais estável e segura, combinada com uma tecnologia de motores sustentáveis de próxima geração. O panorama da indústria automotiva está mudando rapidamente e é uma honra fornecer a tecnologia de motores elétricos de próxima geração que se alinha com as necessidades dos principais fabricantes de equipamento original. Por meio do uso de SRM da Enedym – que eliminam a necessidade de metais de terras raras geralmente provenientes exclusivamente da China –, estamos fornecendo uma porta de entrada para a fabricação de baixo custo/alta qualidade de motores, inversores e controladores de próxima geração.

Emadi acrescentou: “Estamos vivendo uma mudança histórica, seja em termos de eletrificação, foco na sustentabilidade e necessidade de cadeias de suprimentos seguras e estáveis. A parceria com a Napino nos permitirá fornecer nossa tecnologia de motores de próxima geração em um mercado massivo e oferecer aos fabricantes de equipamento original indianos e globais uma alternativa de fabricação viável para a China”.

Vaibhav Raheja, diretor adjunto da Napino, comentou: “Estamos muito satisfeitos em anunciar nossa parceria com a Enedym. A eliminação de ímãs e elementos de terras raras nesses produtos oferece grandes vantagens não apenas do ponto de vista geopolítico, mas também garante o uso racional dos recursos naturais. Estamos confiantes de que a solução robusta e econômica que está sendo criada por nossas equipes de engenharia e manufatura vai oferecer uma adoção mais rápida da mobilidade elétrica na Índia. Nossa visão é fazer da Índia um centro de fabricação mundial para motores de veículos elétricos e contribuir para torná-la neutra em carbono”.

Sobre a parceria, Naveen Kumar, CEO do Grupo Napino, disse: “A mobilidade com emissão zero se tornou um movimento global e com a Enedym como nossa parceira, estamos nos preparando para atender aos requisitos atuais e futuros da mobilidade elétrica. Como uma organização orientada para a tecnologia, a Napino tem constantemente reforçado sua posição de fornecedora líder de sistemas eletrônicos de automóveis, oferecendo soluções inovadoras, sustentáveis e robustas para seus clientes. Trabalhar com tecnologias de ponta garante que continuemos na vanguarda de um cenário de negócios em rápida transformação”.

Sumit Dhanuka, fundador e sócio-gerente da Precog Innovation Partners, comentou: “Estamos muito entusiasmados por ter possibilitado esta parceria estratégica única entre a Napino e a Enedym. Esta colaboração reúne as capacidades de design e desenvolvimento de ponta da Enedym no espaço de tecnologia de motores SRM e a forte fabricação automotiva da Napino e seus pontos fortes de comercialização no mercado indiano, ajudando-nos a concretizar a visão compartilhada em relação à Net-Zero Mobility (mobilidade líquida zero) e uma Aatmanirbhar Bharat (Índia autossuficiente)”.

A Enedym anunciou recentemente uma rodada de financiamento de US$ 15 milhões de um grupo internacional de investidores estratégicos nos EUA, Canadá, Europa e Índia.

Sobre a Enedym, Inc.

A Enedym é uma empresa startup de tecnologia da Universidade McMaster. A empresa tem sua sede no McMaster Innovation Park em Hamilton, Ontário (Canadá). A Enedym detém a propriedade de mais de 50 patentes e pedidos de patentes pendentes, além de invenções relacionadas desenvolvidas pelo presidente de Pesquisa de Excelência do Canadá em motopropulsão híbrida, Dr. Ali Emadi, e seu grupo de pesquisa no McMaster Automotive Resource Centre (MARC), na Universidade de McMaster. A visão da Enedym é reduzir o custo dos motores de propulsão elétrica de maneira significativa e alimentar um novo paradigma na indústria de motores elétricos por meio de novas tecnologias de motor de relutância variável (SRM). A Enedym aspira ajudar a salvar o planeta, um mercado de motores elétricos de cada vez. Para saber mais sobre a Enedym, acesse www.enedym.com e visite nosso canal no YouTube: Enedym YouTube.

Sobre a Napino Auto & Electronics Ltd

A Napino é um dos principais fornecedores de produtos eletrônicos automotivos da Índia. Ela emprega cerca de 6 mil funcionários. Seu portfólio inclui Unidades de Comando Eletrônico (ECU), ignição de descarga do capacitor, retificador regulador, chicote elétrico, interruptores de guidão e produtos de mobilidade elétrica, entre outras ofertas eletrônicas. Como líder em seu segmento, com recursos completos de design, desenvolvimento e fabricação, a Napino oferece soluções inovadoras para os principais fabricantes de automóveis. Por meio de suas sólidas capacidades de P&D e parcerias sustentáveis com participantes mundiais, a Napino aspira a liderar a inovação tecnológica em eletrônicos automotivos. Para saber mais, acesse http://napino.com

