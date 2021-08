L'incontournable artiste finlandais Jani Leinonen lance son premier NFT sur Swappable

MONTRÉAL--(BUSINESS WIRE)--L'artiste finlandais Jani Leinonen proposera une vente aux enchères de NFT sur trois jours pour son œuvre animée intitulée "Things You Own", sur Swappable, jusqu'au vendredi 27 août à 10h00 PST. Swappable est une nouvelle interface de jetons non fongibles (NFT) exécutée par TrustSwap.

Leinonen prendra part à un événement AMA Ask-Me-Anything pour permettre à la communauté de lui adresser ses questions.

Le premier NFT de Leinonen reçoit le soutien de Stalla Madulain, la prestigieuse galerie d'art suisse créée en 1488, qui fait partie de ses plus fervents défenseurs, au côté du fournisseur helvétique de solutions logistiques et d'infrastructure pour les beaux-arts, Haas & Company AG, un partenaire de premier plan pour les collectionneurs, galeries, musées et foires du monde entier, qui propose des services de garde pour les actifs physiques tokénisés.

Exécuté par TrustSwap, Swappable mettra à disposition un espace créatif permettant aux artistes de vendre leurs œuvres d'art et aux utilisateurs de trouver et d'acquérir des pièces de collection. Jeff Kirdeikis, PDG de TrustSwap, déclare: "Nous sommes profondément ravis de travailler au côté d'un artiste d'une telle renommée. C'est dans cette optique que nous avons créé une plateforme abaissant les barrières à l'entrée de l'espace NFT pour soutenir des créateurs tels que Jani Leinonen."

Leinonen est connu pour ses travaux provocateurs et espiègles critiquant le capitalisme et le consumérisme. En 2016, Leinonen a reçu le Prix de Finlande du ministère de l'Éducation et de la Culture, qui vient récompenser une importante carrière dans les arts. Ses œuvres se trouvent dans des musées, des collections privées et publiques sur chaque continent. Il expose actuellement au musée Serlachius au côté de l'artiste de rue Banksy, ainsi qu'au Salo Art Museum. L'hôtel cinq étoiles Dolder Grand à Zurich propose 12 des œuvres de Leinonen en exposition permanente. Découvrez et suivez l'actualité de Leinonen sur son site web.

Jani Leinonen, à propos de "Things you own", son œuvre NFT: "Sommes-nous devenus des consommateurs avant d'être des citoyens? Nos valeurs, nos opinions politiques, nos émotions, nos traumatismes et nos rêves sont révélés par ce caddie sacré. En regardant ce portrait de nous-mêmes, jusqu'à quel point nous reconnaissons-nous? Assistera-t-on à l'avènement d'un monde meilleur remplaçant l'ancien monde établi, ou sera-t-on à jamais possédés par les choses que nous possédons?"

L'équipe derrière Swappable se félicite de cette collaboration avec Jani Leinonen, qui n'en est qu'à ses débuts et sera suivie d'autres projets prometteurs, dévoilés prochainement.

Swappable est la toute dernière initiative de TrustSwap

TrustSwap est une organisation de la blockchain proposant des services de contrats intelligents et des solutions innovantes pour la finance décentralisée (DeFi) et le commerce afin d'aider la communauté crypto à effectuer des transactions de manière intègre et responsable. TrustSwap relève les défis de l'écosystème de la finance décentralisée liés au suivi et à l'achat de cryptos par le biais de "The Crypto App", de paiements fractionnés, d'abonnements, d'entiercement, de frappe, de verrouillage de jetons, et de collecte de fonds. TrustSwap pose les fondements d'une finance décentralisée en rapide expansion et d'un écosystème commercial doté de services tels que The Crypto App, SmartLocks, Mint, Launchpad, et l'interface NFT de Swappable. Rendez-vous sur www.trustswap.org pour de plus amples renseignements.

