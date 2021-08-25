Andersen Global新增合作公司Intuit Management Consultancy LLP以強化業務版圖

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--跨境顧問公司Intuit Management Consultancy LLP (IMC)成為Andersen Global的新增合作公司，幫助後者強化業務版圖，並為其在中東和亞洲地區的平臺增加深度和廣度。

IMC成立於1979年，為大型公司、跨國企業、中小型企業、高淨值個人、家族企業和初創企業提供服務。該公司在阿拉伯聯合大公國、新加坡和印度設有辦事處，提供廣泛的服務，包括企業諮詢、全球人才流動、會計、私人客戶和家庭諮詢、稅務諮詢、外包解決方案和數位轉型。

執行合夥人Piyush Bhandari表示：「我們的首要目標是為客戶提供全面的解決方案，確保他們的業務在每個里程碑都取得成功。憑藉與Andersen Global的合作，我們能夠提供最符合全球客戶需求的無縫服務。」

Andersen Global董事長、Andersen執行長Mark Vorsatz補充道：「IMC是一流的團隊，擁有關鍵市場的深入知識和經驗。在我們繼續擴充跨境能力並專注於為客戶提供全套整合式獨立解決方案之際，IMC的知識和經驗是重要的助力。」

Andersen Global是一家國際聯盟型組織，其成員公司在法律上各自獨立，並由世界各地的稅務和法律專業人士組成。Andersen Global於2013年由美國成員公司Andersen Tax LLC成立，目前在全球擁有逾8,000名專業人士，並透過其成員公司和合作公司在逾289個地點發展業務。

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