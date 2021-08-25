Andersen Global通过新增合作公司Intuit Management Consultancy LLP强化业务版图

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--跨境咨询公司Intuit Management Consultancy LLP (IMC)成为Andersen Global的新增合作公司，帮助后者强化了业务版图，并为中东和亚洲地区的平台增加了深度和广度。

IMC成立于1979年，服务于大公司、跨国公司、中小企业、高净值个人、家族企业和初创企业。该公司在阿联酋、新加坡和印度设有办事处，提供广泛的服务，包括企业咨询、全球人才流动、会计、私人客户和家庭咨询、税务咨询、外包解决方案和数字化转型。

执行合伙人Piyush Bhandari表示：“我们的首要目标是为客户提供全面的解决方案，以此来确保他们的业务在每个里程碑上都取得成功。凭借与Andersen Global的合作，我们能够提供最适合全球客户需求的无缝服务。”

Andersen Global董事长、Andersen首席执行官Mark Vorsatz补充道：“IMC是一流的团队，拥有关键市场的深入知识和经验。在我们继续扩展我们的跨境能力并专注于为客户提供一整套综合的独立解决方案之际，IMC的这些知识和经验是对我们能力结构的重要补充。”

Andersen Global是一家国际联盟型组织，其成员公司在法律上各自独立，并由世界各地的税务和法律专业人士组成。Andersen Global于2013年由美国成员公司Andersen Tax LLC牵头成立，目前在全球拥有逾8,000名专业人士，并通过其成员公司和合作公司在逾289个地点开展业务。

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