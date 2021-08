Les technologies d’informatique quantique mettent en relief le plan de CMC Microsystèmes pour accélérer la fabrication de pointe au Canada

MONTRÉAL--(BUSINESS WIRE)--CMC Microsystèmes (CMC) a rassemblé 14 fondateurs de projets issus d’organisations de recherche en technologie de l’industrie, du monde universitaire et sans but lucratif afin de soutenir un programme de 700 M$ (millions de $) sur cinq ans pour accélérer la fabrication de haute technologie au Canada.

Appelé FABrIC, Fabrication de composants intégrés pour la périphérie d’Internet, le programme vise à attirer 480 M$ en recherche et développement dans l’industrie. La proposition décrit également comment 100 M$ seront générés sous la forme de revenus, de sommes fournies par des provinces ou de partage des coûts et utilisés au cours du projet. CMC a de plus soumis au Fonds stratégique pour l’innovation (FSI) du gouvernement du Canada, administré par Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE), une demande de financement d’un montant de 120 M$.

Les fonds du programme compléteront les programmes de R-D dans plus de 100 entreprises canadiennes de toutes tailles et accéléreront la mise en marché de leurs produits. L’initiative engendra près de 4 000 nouveaux emplois dans les technologies avancées.

La technologie d’informatique quantique est l’un des domaines clés de FABrIC

Dans le cadre de ce programme, CMC fabriquera et assemblera des dispositifs quantiques au Canada avec l’aide de partenaires et d’instituts quantiques à l’Université de Sherbrooke, à l’Université de la Colombie-Britannique ainsi qu’à l’Université de Waterloo. Le projet fournira une capacité de fabrication aux entreprises en démarrage et en croissance qui serait sinon hors de portée.

Le Canada est devenu une plaque tournante mondiale de l’innovation quantique, et il est crucial que nous poursuivions la croissance de l’écosystème quantique au Canada afin d’être les chefs de file dans ce marché émergent. FABrIC assurera un avenir prospère dans le domaine quantique en soutenant les activités de prototypage et de fabrication des entreprises quantiques canadiennes comme Xanadu, 1Qbit, SB Quantum, Photonic et D-Wave.

Technologie révolutionnaire

Des applications comme l’intelligence artificielle et l’apprentissage machine exigent beaucoup d’opérations de calcul. Produisant des volumes massifs de données, ces applications frôlent les limites des ordinateurs classiques. Les ordinateurs quantiques, toutefois, peuvent résoudre des problèmes avec une complexité qui dépasse la capacité de calcul des superordinateurs classiques, ce qui ouvre de nouveaux horizons pour des applications dans différents domaines, notamment l’intelligence artificielle, l’apprentissage machine, la biochimie, la finance et la cybersécurité.

À propos de FABrIC

FABrIC cible les technologies spécialisées pour lesquelles le Canada se targue de points forts en matière de recherche, de développement et de fabrication.

Il s’agit d’un complément à la mise sur pied d’une entreprise (« fonderie ») de produits de microplaquettes semi-conductrices à volume élevé, qui coûte des milliards de dollars à établir et qui n’existe que dans quelques pays. CMC et ses partenaires amélioreront les technologies de fabrication pour les sous-domaines suivants importants sur la scène mondiale :

les systèmes microélectromécaniques (MEMS);

la photonique intégrée;

les semiconducteurs spécialisés et les dispositifs quantiques.

FABrIC mettra sur pied le premier réseau national du genre afin de créer une capacité de fabrication de semiconducteurs dont le besoin est criant au Canada. La pandémie mondiale a clairement démontré que le Canada tirerait grandement parti d’une capacité de production intérieure accrue en matière de composants essentiels utilisés dans les soins de santé, les dispositifs biomédicaux, les télécommunications et l’Internet des objets (IdO).

Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez https://www.cmc.ca/fabric/

À propos de CMC Microsystèmes :

CMC Microsystèmes collabore avec des chercheurs et l’industrie dans l’ensemble du Réseau national de conception du CanadaMD (RNCC). Elle fournit aux chercheurs, aux entrepreneurs et à l’industrie un accès à des plateformes de classe mondiale pour la conception assistée par ordinateur (CAD), des services de prototypage et de fabrication (FAB), ainsi que de la formation et du soutien (LAB). Ses services sont conçus pour les microsystèmes, la nanotechnologie et la photonique; ils soutiennent les secteurs innovants de l’économie de prochaine génération. CMC réduit les obstacles en offrant un accès simplifié aux bons outils afin de créer les technologies de demain. Son réseau est composé de plus de 10 000 entrepreneurs et chercheurs dans 60 établissements postsecondaires dans tout le RNCC.

© 2021 et marque déposée – CMC Microsystèmes. Tous droits réservés.