Tech Data與BitTitan達成協議，擴大亞太區經銷權

新加坡--(BUSINESS WIRE)--Tech Data今天宣布與雲端部署和管理服務提供者BitTitan達成一項協議，以擴大在亞太區的經銷權。這項新協議將讓經銷商和代管服務提供者(MSP)能夠透過澳洲、香港、印度、印尼、馬來西亞、新加坡和越南的Tech Data Cloud Marketplace取得BitTitan的自動化雲端移轉解決方案。

移轉是終端客戶雲端過程的第一步，BitTitan為合作夥伴提供了成功移轉的策略、工具和支援。MigrationWiz是一種值得信賴且易於使用的解決方案，能夠將使用者和資料快速、安全且可擴充地移轉到雲端或在雲端環境之間移轉。MigrationWiz與其他移轉解決方案的不同之處在於，它是一個100%的軟體即服務(SaaS)平臺，用於移動信箱、文件、個人封存和公用資料夾，對終端使用者的影響微乎其微。合作夥伴現在還可以移轉完整的Microsoft Teams資料，建立和管理混合式交換環境移轉。

Tech Data亞太區雲端解決方案總監Sunil Golani表示：「在Tech Data，BitTitan的創新移轉解決方案與我們致力於成為擁有精深技能、解決方案和世界級IT系統的端對端解決方案聚合者的目標一致。透過MigrationWiz，我們的服務和卓越中心團隊可以存取更多的雲端移轉解決方案，加快客戶的雲端啟用速度。我們期待著繼續為希望過渡到雲端並發展其雲端業務的經銷商提供一流服務。」

BitTitan全球通路資深銷售總監Lon Clark表示：「BitTitan很高興能夠擴大與Tech Data在亞太區的合作夥伴關係，為該地區的合作夥伴提供強大的移轉解決方案。MigrationWiz簡化了雲端移轉專案並實現了自動化，從而可以擴大服務範圍。Tech Data和BitTitan攜手合作，讓合作夥伴比以往任何時候都能更加輕鬆地提高獲利能力和擴大業務規模。」

Tech Data雲端業務部(Cloud Business Unit)擁有一支由雲端專家組成的專職團隊，透過教育、能力提升、雲端採用和訂閱型服務為通路合作夥伴提供支援。在Tech Data Cloud Marketplace的支援下，合作夥伴可以使用自動化技術，在澳洲、香港、印度、印尼、馬來西亞、新加坡和越南擴大雲端和訂閱服務的業務及營運範圍。

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