Tech Data与BitTitan达成协议，扩大亚太区分销权

新加坡--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Tech Data今天宣布与云部署和管理服务提供商BitTitan达成一项协议，以扩大在亚太区的分销权。这项新协议将让经销商和托管服务提供商(MSP)能够通过澳大利亚、香港、印度、印尼、马来西亚、新加坡和越南的Tech Data Cloud Marketplace获取BitTitan的自动化云迁移解决方案。

迁移是最终客户云端之旅的第一步，BitTitan为合作伙伴提供了成功迁移的策略、工具和支持。MigrationWiz是一种值得信赖且易于使用的解决方案，能够将用户和数据快速、安全且可扩展地迁移到云端或在云环境之间迁移。MigrationWiz与其他迁移解决方案的不同之处在于，它是一个100%的软件即服务(SaaS)平台，用于移动邮箱、文档、个人存档和公共文件夹，对最终用户的影响微乎其微。合作伙伴现在还可以迁移完整的Microsoft Teams数据，创建和管理混合交互环境迁移。

Tech Data亚太区云解决方案总监Sunil Golani表示：“在Tech Data，BitTitan的创新迁移解决方案与我们致力于成为拥有精深技能、解决方案和世界级IT系统的端到端解决方案聚合者的目标相一致。借助MigrationWiz，我们的服务和卓越中心团队可以访问更多的云迁移解决方案，加快客户的云启用速度。我们期待着继续为希望过渡到云端并发展其云业务的经销商提供一流服务。”

BitTitan全球渠道高级销售总监Lon Clark表示：“BitTitan很高兴能够扩大与Tech Data在亚太区的合作伙伴关系，为该地区的合作伙伴提供强大的迁移解决方案。MigrationWiz简化了云迁移项目并实现了自动化，从而可以扩大服务范围。Tech Data和BitTitan携手合作，让合作伙伴比以往任何时候都能更加轻松地提高盈利能力和扩大业务规模。”

Tech Data云业务部(Cloud Business Unit)拥有一支由云专家组成的专职团队，通过教育、赋能、云采用和基于订阅的服务为渠道合作伙伴提供支持。在Tech Data Cloud Marketplace的支持下，合作伙伴可以使用自动化技术，在澳大利亚、香港、印度、印度尼西亚、马来西亚、新加坡和越南扩大云和订阅服务的业务及运营范围。

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