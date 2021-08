Clear Inc. annonce un premier partenariat hôtelier avec le Vogue Hôtel Montréal

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Clear Inc. (« Clear »), un intégrateur de premier plan dans les technologies de pare-feu à air et à eau, a annoncé aujourd'hui son tout premier partenariat hôtelier avec le Vogue Hôtel Montréal, Curio Collection par Hilton. Détenu par la société privée canadienne de gestion immobilière et d'investissement, Sageblan Investments (« Sageblan »), le partenariat verra l'installation des systèmes d'air et d'eau Clear au sein du Vogue Hôtel Montréal, dans le but de créer un environnement sain et sécuritaire. L'annonce d'aujourd'hui fait suite au lancement de Clear sur le marché canadien, réitérant l'engagement de l'entreprise à mieux faire connaître l'un des plus grands défis du 21e siècle : le syndrome des bâtiments malsains.

« Nous sommes ravis de travailler avec le Vogue Hôtel Montréal, par le biais de Sageblan Investments, pour offrir une qualité environnementale plus élevée aux clients de l'hôtel et au personnel », a déclaré Gil D. Blutrich, Fondateur et Président de Clear Inc. « La confiance des clients repose sur le fait d'offrir une expérience agréable et mémorable, mais aussi un environnement sain et sécuritaire - et cela commence par s'assurer que nos espaces intérieurs contribuent à la santé et à la sécurité de tous. Nous sommes ravis d'offrir cette tranquillité d'esprit au Vogue Hôtel. »

Accélérés par la pandémie mondiale, les standards des Canadiens en matière de santé et sécurité continuent d'évoluer, incitant l'industrie hôtelière à s'adapter en conséquence en prenant des mesures pour améliorer la santé et la sécurité de leurs environnements de construction pour le bénéfice à long terme des occupants. Les hôteliers améliorent leurs procédures d'assainissement et de nettoyage dans le but de lutter contre le syndrome des bâtiments malsains et d'autres maladies liées aux bâtiments, ainsi que de se tourner vers la technologie pour réduire le risque d'exposition à des virus, agents pathogènes et bactéries dangereux.

« S'engager dans un partenariat avec Clear a été une décision facile, d'autant plus que la santé et le bien-être sont deux thèmes très pertinents en ce moment au sein de l'industrie hôtelière canadienne », a déclaré Eric Hamel, Directeur exécutif des opérations à Sageblan & Directeur général du Vogue Hôtel Montréal. « Nous sommes conscients de la façon dont un environnement sain peut avoir un impact positif sur le bien-être physique et mental, et c'est une priorité pour nous que nous puissions offrir cela à nos clients et à notre personnel. Nous sommes ravis de les accueillir à nouveau et de leur offrir l'expérience exceptionnelle qu'ils connaissent et attendent du Vogue Hôtel. »

Gaurav Gupta, Associé Directeur et Président de Sageblan Investments, ajoute : « Alors que les économies mondiales amorcent leur reprise et rouvrent progressivement, nous prenons les mesures appropriées - comme la recherche des systèmes d'air et d'eau de Clear - pour créer des environnements plus sains dans nos hôtels et pour redonner confiance aux voyageurs. »

Réutilisant des technologies brevetées qui ont été utilisées par des sociétés pharmaceutiques et des hôpitaux dans 62 pays à travers le monde, les technologies de Clear surveilleront la qualité de l'air et de l'eau du Vogue Hôtel 24h/24 et 7j/7. La technologie de purification de l'air de la société, Clear Air, combine un stérionisateur et un filtre à rayons brevetés et approuvés par l'EPA, avec une ionisation bipolaire et une lumière UV pour purifier, nettoyer et désinfecter l'air intérieur, tout en surveillant avec vigilance sa qualité en temps réel. Utilisant des technologies avancées de lumière UV, le système hydro-optique de Clear est une solution centralisée qui offre une eau de qualité pharmaceutique à 99,99 % microbiologiquement pure à chaque robinet du bâtiment de l'hôtel, sans utilisation ni ajout de produits chimiques.

Pour renforcer la confiance des clients, Clear a également installé une télévision dans le lobby de l’hôtel qui est synchronisée avec ses technologies, affichant des informations en temps réel sur la qualité de l'air et de l'eau pour les clients. Les données seront également facilement accessibles aux clients du Vogue Hôtel via l'application Clear.

Vogue Hotel est maintenant Certifié Clear, regardez l'installation ici.

À propos de Clear Inc.

Lancé à Toronto, au Canada, en 2021, Clear est un fournisseur de technologies de pare-feu d'air et d'eau de classe mondiale qui améliorent la qualité de l'air intérieur et de l'eau au profit de la santé et de la sécurité publiques à long terme. Fabriquées par des innovateurs de premier plan en Israël, les technologies brevetées et approuvées par l'EPA de Clear permettent aux condominiums, aux développeurs et aux hôteliers d'équiper des bâtiments résidentiels et commerciaux pour cibler et combattre les virus, agents pathogènes et bactéries nocifs en suspension dans l'air et l'eau, et pour combattre l'un des plus grands défis du 21e siècle : le syndrome des bâtiments malsains.

Pour plus d'informations, visitez https://clear.inc/.

À propos du Vogue Hôtel Montréal

Le Vogue Hôtel Montréal, Collection Curio par Hilton est idéalement situé au cœur du Mille Carré Doré et à proximité des principales attractions de Montréal. Ses chambres élégamment aménagées et spacieuses font de cet hôtel le pied-à-terre idéal pour les voyageurs exigeants à la recherche d'une véritable expérience 5 étoiles.

Pour plus d'informations, visitez http://www.voguehotelmontrealdowntown.curio.com/.

À propos de Sageblan Investments

Sageblan Investments, une société canadienne d'investissement et de gestion immobilière privée, se concentre sur l'acquisition et la gestion de biens immobiliers dans toutes les classes d'actifs, y compris l'hôtellerie, les bureaux et les immeubles multifamiliaux. Avec une approche à la fois opportuniste et sélective, cette société développe un portefeuille d'actifs les plus performants sur des marchés stratégiques.

Pour plus d'informations, visitez https://sageblan.com/fr/.