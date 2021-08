Allente est l’un des premiers opérateurs de télévision à péage au monde à intégrer le Common Broadcast Stack de Google, avec le soutien de KAON et 3SS

STUTTGART, Allemagne & SEONGNAM, Corée du Sud & OSLO, Norvège--(BUSINESS WIRE)--3 Screen Solutions (3SS) et KAONMEDIA (KOSDAQ : KAON MEDIA) annoncent conjointement la finalisation de leur intégration d’un décodeur hybride pour le géant scandinave de la télévision à péage Allente.

Cet accomplissement constitue une avancée majeure qui fait d’Allente l’un des premiers opérateurs de la télévision à péage au monde à completer l’intégration du Common Broadcast Stack de Google dans un décodeur de niveau opérateur pour Android TV Le projet a été finalisé en seulement six mois grâce à une étroite collaboration entre Allente, KAONMEDIA, NAGRA, Broadcom, 3SS et Google.

Le partenariat entre 3SS et KAON pour fournir le nouveau service d’Allente a été annoncé en octobre 2020. Les puissants décodeurs/enregistreurs vidéo personnels hybrides KAON BCM72180 seront disponibles au T3 2021 pour les plus de 1 million abonnés d’Allente, avec le système d'accès conditionnel NAGRA Media, le système sur puce Broadcom 72180 et basés sur la technologie d'expérience utilisateur de 3SS.

Google a créé son Common Broadcast Stack (CBS – pile de diffusion commune) standardisé pour accroître le rayonnement du SE Android TV dans le monde entier. Annoncé en octobre 2020, CBS aidera davantage de téléspectateurs à bénéficier des services de prochaine génération, riches en applications, dont ils rêvent. Une pile de diffusion (Broadcast Stack) est le logiciel conçu pour les décodeurs et autres appareils de télévision qui permet la lecture et l’enregistrement de signaux de radiodiffusion de la télévision numérique. Parmi les points positifs liés à l’adoption de CBS figurent : une intégration plus facile et plus rapide pour les appareils hybrides avec SE Android TV, des délais de commercialisation plus courts, des mises à niveau simplifiées et un coût total de possession global réduit. De plus, comme CBS est optimisé collectivement grâce au vaste réseau de partenaires technologiques de Google, les prestataires de services et leurs abonnés peuvent être encore plus sûrs de bénéficier d’une expérience de visionnage supérieure avec le SE Android TV.

« Nous félicitons Allente pour être devenu l’un des premiers opérateurs au monde à tirer parti du Common Broadcast Stack et de travailler en étroite collaboration avec des partenaires technologiques de calibre mondial, améliorant l'expérience utilisateur du divertissement numérique pour les consommateurs », a expliqué Matthias Puschmann, responsable du développement stratégique des partenaires Android TV chez Google.

Le principal fournisseur de télévision payante en Scandinavie, Allente, s’appuie davantage sur son premier projet permis par 3SS couronné de succès. OnePlace est le service satellitaire et OTT lancé par Canal Digital en février 2018. En 2019, le service a reçu la distinction “Best TV User Experience” (Meilleure expérience utilisateur de la télévision) dans le cadre des prestigieux CSI Awards. Allente a été créée plus tard suite à la fusion de Viasat Consumer et Canal Digital en mai 2020, et offre la télévision par satellite, le streaming et d’autres services comme la télévision sur IP et le haut débit par fibre optique via des réseaux ouverts aux clients en Norvège, en Suède, au Danemark et en Finlande.

Le nouveau décodeur/enregistreur vidéo personnel hybride KAON BCM72180 offrira aux abonnés tout un éventail d’avantages allant d’une haute performance à une expérience client éprouvée, de prochaine génération, pensée par 3SS.

Jon Espen Nergård, directeur de la technologie chez Allente, a affirmé : « La finalisation de notre intégration dans un décodeur aussi rapidement témoigne clairement de la technologie, des compétences techniques et du dévouement à l'égard de la satisfaction des clients de nos partenaires KAON et 3SS, et effectivement de ceux de notre partenariat élargi de collaborateurs incluant NAGRA, Broadcom et bien sûr Google. »

L’intergiciel du décodeur KAON est entièrement intégré avec la pile logicielle Android TV pour permettre de nouvelles capacités Android TV pré-certifiées comme, entre autres, la mise à jour personnalisée par liaison sans fil, accélérant davantage l’introduction de nouvelles caractéristiques attrayantes.

« Nous sommes extrêmement fiers d’être le premier équipementier à finaliser une intégration dans un décodeur sur un système sur puce Broadcom, avec le système d'accès conditionnel NAGRA parfaitement intégré dans l'expérience utilisateur fournie par 3SS », a expliqué Tom Buhl, vice-président exécutif en charge des médias chez KAON. « Le rythme rapide d’intégration avec nos partenaires très appréciés pourrait difficilement constituer une preuve plus convaincante des nombreux avantages rendus possibles par le Common Broadcast Stack de Google », a-t-il ajouté.

« Notre partenariat de confiance continu avec Allente est une source de grande fierté pour toute l’équipe de 3SS », a commenté Kai-Christian Borchers, directeur général de 3SS. « En devenant l’un des premiers prestataires de services au monde à adopter le Common Broadcast Stack de Google, Allente pose un nouveau jalon en matière d’innovation et d’orientation client ; nous avons hâte d’aider Allente à proposer un visionnage d'avant-garde aux consommateurs en Scandinavie ».

SAFe est synonyme d’intégration rapide

Ce projet a été accéléré grâce aux principes modernes du développement agile, introduits pour la première fois chez Canal Digital par 3SS. Au cœur figure “SAFe” (Scaled Agile Framework), le cadre de développement logiciel basé sur l’expérience pratique qui accélère et optimise les déploiements de systèmes.

Avec SAFe, toutes les parties prenantes dans un projet, aussi bien en interne que les partenaires, connaissent l'état des objectifs et savent exactement où elles en sont dans l’avancée d’une feuille de route granulaire de produits livrables. SAFe permet une innovation accélérée et rationalisée, une meilleure productivité, une planification efficace et des produits de qualité supérieure.

Google, Google Play et Android TV sont des marques commerciales de Google LLC.

À propos d’Allente

Allente est un opérateur de télévision scandinave de premier plan, fournissant des services de télévision et large bande de haute qualité à plus d’un million de clients en Norvège, en Suède, au Danemark et en Finlande. La société a été créée en mai 2020 suite à la fusion entre Canal Digital et Viasat Consumer. En 2020, les deux sociétés ont réalisé un chiffre d'affaires combiné de 7 milliards SEK. Allente est détenue à parts égales par Telenor Group et NENT Group. www.allente.se

À propos de KAON

KAON est un leader technologique en matière de solutions de télévision à péage et de haut débit . Nous rendons possible la technologie de la maison connectée, qui permet aux consommateurs de changer simplement la manière dont ils profitent des divertissements et des informations au sein du foyer avec une gamme complète de solutions de services et de plateformes innovantes permettant aux utilisateurs d’accéder facilement à des expériences multi-écrans en tout lieu et à tout moment. KAONMEDIA est bien connue par les opérateurs de première catégorie dans plus de 90 pays. KAONMEDIA, dont le siège social se trouve en Corée du Sud, affiche une présence globale dans plus de 24 pays, dont l’Allemagne, la Norvège, la France, l’Espagne, les Pays-Bas, l’Australie, les États-Unis, le Brésil, le Mexique, la Colombie et le Japon. www.kaonmedia.com

À propos de 3 Screen Solutions (3SS)

Depuis 2009, 3SS propose des solutions logicielles de classe mondiale aux prestataires de services et aux innovateurs technologiques afin d’amener la vidéo sur n’importe quel écran. 3SS est un leader reconnu de l’intégration de systèmes, du développement d’applications, de l’innovation en matière de design d’interface utilisateur/expérience utilisateur et de l’architecture de solutions. 3SS conçoit et réalise des plateformes front et back-end pour d’importants opérateurs et télédiffuseurs dans le monde entier afin de rendre les expériences client plus faciles et plus personnelles. Parmi les clients de 3SS, on trouve d’importants opérateurs de satellites, de télévision sur IP, de services OTT, de TV mobile et des câblo-opérateurs, parmi lesquels Swisscom, Com Hem (Tele2), Allente, Proximus, TCC Uruguay, FreeCast (SelectTV), Altibox, ORS (simpliTV), Yes (STINGTV), Vodafone Kabel Deutschland, Stofa, Liberty Global (UPC, Unitymedia), SES, Eutelsat et O2/Telefonica. Parmi ses clients du secteur de l'audiovisuel figurent, entre autres, ProSiebenSat.1, Joyn (ProSiebenSat.1/Discovery), SUPER RTL (TOGGO), n-tv, Blockbuster et Viacom. 3ss.tv, 3ready.tv

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.