Mosaic Insurance與DXC Technology聯合推出專業保險創新科技平臺

百慕達漢彌頓與維吉尼亞州泰森--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Mosaic Insurance和DXC Technology (NYSE: DXC)今天宣佈成功推出創新型保險科技新平臺，將提高專業保險的銷售、核保和服務速度。憑藉DXC的業務流程專長與科技，新一代全球專業保險公司Mosaic將改良核保流程、簡化交易，並可更快速處理理賠和風險評估。Mosaic還將精簡端到端處理流程，並提供對資料的即時存取。

新平臺由DXC的多項科技服務提供支撐，包括DXC商務與專業保證、業務流程外包、應用程式、分析與工程、雲端和安全等服務。該平臺結合保險處理方面的良好實務與先進科技，其推出代表全球保險業向前邁出了重要一步。

Mosaic共同創辦人兼共同執行長Mitch Blaser表示：「非傳統型科技一直是Mosaic業務模式的基礎，我們與DXC的合作催生了首個此類保險科技作業平臺。我們相信，新平臺將賦予我們龐大的優勢。該開放型平臺還充分利用最新模組化技術，為客戶帶來諸多益處。客戶可以先查看市場上的產品，然後依據自身需求將其加入平臺之中，還可以方便地進行修改。總之，該平臺有利於客戶做出更好的決策並降低費用比率。」

該平臺結合Mosaic的智慧財產權、專長和專有工作流程，以及DXC的一流科技，透過資料分析和人工智慧(AI)等顛覆性技術，使Mosaic從競爭對手中脫穎而出。該平臺為100%雲端原生平台，支持Mosaic的開放架構原則，以及倫敦勞合社(Lloyd’s of London)的「資料優先」和「自動化無處不在」願景。Mosaic結構的核心是勞合社(Lloyd’s)的Syndicate 1609，這是全球首屈一指的保險市場，為超過200個國家和地區的企業提供專業服務。

新平臺透過以下方式將整個風險生命週期的互動自動化：

利用機器學習演算法和自然語言處理技術，強化Mosaic高度技術性產品系列的核保工作，涵蓋交易責任、政治暴力、政治風險、金融機構、專業責任和網路安全等方面

採用區塊鏈（分散式帳本技術）基礎設施，在經紀人、銀行團資本合作夥伴、再保險公司和監管機構之間的平臺提供透明和即時的資料共享服務

利用資料透明、開放式介面、機器人和人工智慧等技術降低成本並簡化流程，包括簡化在勞合社市場運作辛迪加所需遵守的複雜監管要求

DXC Technology保險和業務流程外包總裁David Swift表示：「DXC很高興能在推出Mosaic顛覆性專業保險方法中扮演關鍵角色。我們與Mosaic的關係為DXC提供獨特的機會，使我們可在整個企業科技堆疊中靈活利用我們產品的功能，並展示我們幫助創新型企業在市場中取得成功的方式。」

值得一提的是，由DXC交付的Mosaic平臺將率先使用由DXC開發並與勞合社整合的應用程式設計介面(API)，使系統能夠交換資料來源以進行理賠處理，並無縫接收來自多家經紀人合作夥伴的送件。該架構創建了數位生態系統，能夠為客戶提供更快的承保和理賠支付。

Mosaic營運長Krishnan Ethirajan 表示：「我們正在申請專利的保險科技作業模式能夠解決當今市場上的主要難題。該平臺支援與經紀人合作夥伴的無縫互動，以進行電子下單、風險選擇演算法、分類、定價，以及針對我們高度專業化產品系列的理賠結算。」

Mosaic成立於2021年2月，結合勞合社的Syndicate 1609及其全資擁有的銀行團資本管理機構，在百慕達、英國、美國和亞洲設有核保中心。

關於DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC)協助全球企業運行其任務關鍵型系統和營運，同時促使IT現代化、資料架構最佳化，並確保在公共、私有和混合雲的安全性和可擴充性。全球各大企業和公共部門組織都信賴DXC部署企業科技堆疊服務，以推動更高水準的性能、競爭力和客戶體驗。如欲進一步瞭解我們如何為客戶和員工創造卓越，請造訪DXC.com。

關於Mosaic

Mosaic是新一代全球專業保險公司，擁有富有遠見的領導力、卓越的核保能力、對複雜產品系列的專注以及數位營運模式。Mosaic結合勞合社的Syndicate 1609與全資擁有的銀行團資本管理機構，具有為全球市場客戶提供保險產品和客製化服務的獨特優勢。請造訪mosaicinsurance.com，或在@Mosaic1609上關注我們。

來自DXC的前瞻性陳述

不保證任何前瞻性陳述中提出的任何目標或計畫能夠或將會達成，在此提醒讀者不可過度依賴這些陳述，這些陳述僅反映截至其發佈之日的情況。除非法律另有規定，否則我們不承擔任何更新或發佈對任何前瞻性陳述的任何修訂，或報告本新聞稿日期後的任何事件或情況，或反映非預期事件的發生的義務。

本新聞稿所含資訊僅用於一般參考，不構成銷售任何產品或服務的要約或購買該等產品或服務的要約邀請。本新聞稿所含任何描述並不包括所有政策條款、條件和除外責任。應以具約束力的保單而非其摘要為準。並非所有保險範圍、產品或條款都可用。美國風險可能存在於超額保險市場，經營超額保險產品的保險公司不參加美國州安定基金，且只能透過正式許可的超額保險經紀人獲得保險。如欲瞭解更多詳細資訊，請與Mosaic或您的經紀人聯絡。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。