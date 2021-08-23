Mosaic Insurance与DXC Technology联合推出专业保险创新技术平台

百慕大汉密尔顿与弗吉尼亚州泰森--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Mosaic Insurance和DXC Technology (NYSE: DXC)今天宣布成功推出一款创新型保险技术新平台，将提高专业保险的销售、承保和服务速度。依托DXC的业务流程专长与技术，新一代全球专业保险公司Mosaic将完善承保流程、简化交易，并更快处理索赔和风险评估。Mosaic还将精简端到端处理流程，并提供对数据的实时访问途径。

新平台由DXC的多项技术服务提供支撑，包括DXC商务与专业保证、业务流程外包、应用、分析与工程、云和安全等服务。该平台结合了保险处理方面的良好实践与先进技术，其推出标志着全球保险业向前迈出了重要一步。

Mosaic联合创始人兼联合首席执行官Mitch Blaser表示：“非传统型技术一直是Mosaic业务模式的基础，我们与DXC的合作催生了首个此类保险技术运营平台。我们相信，新平台将赋予我们巨大优势。该开放型平台还充分利用最新模块化技术，为客户带来诸多益处。客户可以先查看市场上的产品，然后依据自身需求将其加入您的平台，还可以方便地对其进行修改。总之，该平台有利于客户做出更好的决策并实现更低的费率。”

该平台将Mosaic的知识产权、专长和专有工作流程与DXC领先的技术相结合，通过数据分析和人工智能(AI)等颠覆性技术使Mosaic从竞争对手中脱颖而出。该平台为100%云原生平台，支持Mosaic的开放架构原则以及伦敦劳埃德(Lloyd’s of London)的“数据优先”和“自动化无处不在”愿景。Mosaic结构的核心是劳埃德(Lloyd’s)的Syndicate 1609，这是一个全球领先的保险市场，为超过200个国家和地区的企业提供专业服务。

新平台通过以下方式将整个风险生命周期的互动自动化：

利用机器学习算法和自然语言处理技术增强Mosaic深度技术产品系列的承保工作，其产品涵盖交易责任、政治暴力、政治风险、金融机构、专业责任和网络安全等方面

采用区块链（分布式账本技术）基础设施，在经纪人、银团资本合作伙伴、再保险公司和监管机构之间跨平台提供透明和即时的数据共享服务

通过数据透明、开放式接口、机器人和人工智能等技术降低成本并简化流程，包括简化在劳埃德市场运营辛迪加所需遵守的复杂监管要求

DXC Technology保险和业务流程外包总裁David Swift表示：“DXC很高兴在推出Mosaic颠覆性专业保险方法中发挥关键作用。我们与Mosaic的关系为DXC提供了一次独特的机会，使我们可在整个企业技术堆栈中灵活利用我们产品的功能，并展示我们帮助创新型企业在市场中取得成功的方式。”

值得一提的是，由DXC交付的Mosaic平台将率先使用由DXC开发的、与劳埃德相集成的应用编程接口(API)，允许系统交换数据源以进行索赔处理，并无缝接收来自多家经纪人合作伙伴的内容提交。该架构创建了一个数字生态系统，能够为客户提供更快的承保范围和索赔支付。

Mosaic首席运营官Krishnan Ethirajan 表示：“我们正在申请专利的保险技术运营模式能够解决当今市场上的主要难题。该平台支持与经纪人合作伙伴的无缝互动，以实现电子下单、风险选择算法、分类、定价以及针对我们高度专业化产品系列的索赔结算。”

Mosaic成立于2021年2月，结合了劳埃德的Syndicate 1609及其全资拥有的银团资本管理机构，在百慕大、英国、美国和亚洲设有承保中心。

关于DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC)帮助全球公司执行其关键任务系统和运营，同时实现IT现代化，优化数据架构，并确保跨公共、私有和混合云的安全性和可伸缩性。全球各大公司和公共部门组织都依赖DXC部署企业技术堆栈服务，以推动实现更高水平的性能、竞争力和客户体验。如需了解更多关于我们如何为客户和员工实现卓越的信息，请访问DXC.com。

关于Mosaic

Mosaic是新一代全球专业保险公司，拥有富有远见的领导力、卓越的承保能力、对复杂产品系列的专注度以及数字化运营模式。通过将劳埃德的Syndicate 1609与全资拥有的银团资本管理机构相结合，Mosaic具有为全球市场客户提供保险产品和定制服务的独特优势。请访问mosaicinsurance.com，或在@Mosaic1609上关注我们。

来自DXC的前瞻性陈述

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