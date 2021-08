Technoprobe esibirà l’ultima tecnologia per collaudo a livello wafer di silicio alla conferenza SWTest 2021 a San Diego dal 30 agosto al 1° settembre

CERNUSCO LOMBARDONE (Italia)--(BUSINESS WIRE)--Technoprobe SpA, leader globale nel settore microelettronica e collaudo semiconduttori, dimostrerà più tecnologie all’avanguardia durante la 30a conferenza SWTest annuale e fiera. La fiera commerciale ibrida avrà luogo dal 30 agosto al 1° settembre in loco a San Diego (California), unitamente ad un evento virtuale in simultanea.

Technoprobe porrà l’accento su tre tecnologie proprietarie che definiscono il futuro dei sistemi di collaudo wafer di silicio:

una nuova scheda rivelatrice di oscillazione MMW (Millimeter Wave: oscillazione millimetro) 5 G

una soluzione contatto wafer completo da 300 mm

un perno molla per wafer e collaudo finale MEMS della prossima generazione

A integrazione di queste soluzioni di prodotto uniche, Technoprobe presenterà la sua ultima generazione di sonde MEMS™ in micro-composito sviluppate da Microfabrica Inc., sua sussidiaria in USA interamente controllata e gestita in modo indipendente.

Gli esperti Technoprobe parteciperanno anche a molteplici presentazioni didattiche nel corso di SWTest per condividere le loro conoscenze tecniche:

Esplorare le sfide parametriche e della struttura dei collaudi [Sessione 2/tecnologie progredite]

[Sessione 2/tecnologie progredite] Sonda per un miglior allineamento terminali su ampia escursione termica per applicazioni automobilistiche con grandi dimensioni della serie sonde, alto parallelismo e piccole dimension i del terminale [sessione 3]/sonde in grandi serie]

i del terminale [sessione 3]/sonde in grandi serie] Accuratezza e oscillazione nel puntamento sonde a molla WLCSP [presentazione a richiesta]

“ Siamo molto entusiasti di partecipare a SWTest 2021 e di poterci radunare nuovamente di persona con molti dei nostri clienti e partner”, ha detto Stefano Felici, amministratore delegato di Technoprobe. “ I nostri radicati valori d’impresa di soddisfazione del cliente, rendimenti superiori e qualità eccezionale non sono mai stati tanto importanti quanto negli ultimi 18 mesi di cambiamento globale. Sono fiero che Technoprobe non abbia barcollato nella propria dedizione ai clienti, ai partner e ai dipendenti, nonostante la sfida lanciata dalla pandemia globale. E in tutto questo periodo abbiamo continuato a innovare nei sistemi di collaudo wafer. Siamo impazienti di rivelare le nostre ultime soluzioni ai nostri amici del settore nel nostro stand, sia nel recinto della fiera che virtualmente.”

Technoprobe è stata premiata svariate volte recentemente per la sua leadership di settore al sostegno al cliente, per la capacità collaborativa e tecnica:

Fornitore di schede sonda di altissimo prestigio nel sondaggio VLSIresearch sulla soddisfazione del cliente tenutosi nel 2021: Technoprobe è la principale azienda fornitrice di schede sonda per il quarto anno consecutivo. Insignita delle cinque stelle VLSI, l’azienda ha guadagnato le sue categorie di massimo punteggio in leadership tecnica e capacità di collaborazione.

Technoprobe è la principale azienda fornitrice di schede sonda per il quarto anno consecutivo. Insignita delle cinque stelle VLSI, l’azienda ha guadagnato le sue categorie di massimo punteggio in leadership tecnica e capacità di collaborazione. Premio per prestazione eccellente da TSMC : Technoprobe è stata riconosciuta tra i “Fornitori eccellenti” per il suo eccezionale sostegno ai clienti nel 2020, nonostante le difficoltà imposte dalla pandemia globale.

: Technoprobe è stata riconosciuta tra i “Fornitori eccellenti” per il suo eccezionale sostegno ai clienti nel 2020, nonostante le difficoltà imposte dalla pandemia globale. Intel Premio fornitore di qualità preferito: Technoprobe è stata uno dei soli 26 fornitori nell’intera catena di fornitura Intel a vincere questo premio prestigioso, il secondo per importanza che un fornitore può ottenere.

I partecipanti presenziali a SWTest 2021 possono visitare Technoprobe allo stand numero 215, situato nel Rancho Bernardo Inn a San Diego. Per i partecipanti che non possono viaggiare Technoprobe ospiterà uno stand virtuale disponibile 24 ore al giorno, 7 giorni su 7 per l’intero evento dal vivo. Gli esperti Technoprobe e Microfabrica saranno a disposizione in entrambi gli stand per interagire con i partecipanti in tempo reale. Il contenuto SWTest 2021 rimarrà consultabile su richiesta fino al 2 ottobre 2021.

I partecipanti che volessero fissare un incontro con gli esperti Technoprobe o Microfabrica durante SWTest 2021, dovranno contattare marita.villarreal@technoprobe.com.

Informazioni su Technoprobe SpA

Technoprobe è un’azienda multinazionale italiana e leader mondiale nel campo dei semiconduttori e della microelettronica. Ha sede centrale a Cernusco Lombardone (LC) e 11 uffici distribuiti nel mondo tra Europa, Asia e Stati Uniti. È specializzata in progettazione, sviluppo e fabbricazione di schede sonda per il collaudo del funzionamento dei chip. I suoi clienti sono tra i maggiori fabbricanti di microelettronica, IT e apparecchiature digitali al mondo. Oggi l’azienda ha oltre 1.600 dipendenti e un fatturato consolidato per il 2020 di 377 milioni di dollari americani, in costante crescita. Visitate www.technoprobe.com.

