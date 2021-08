Paysafe s'apprête à acquérir viafintech

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Paysafe (NYSE:PSFE) (la "Société"), un chef de file des plateformes de paiements spécialisées, a annoncé aujourd'hui avoir signé un accord définitif pour acquérir la fintech allemande leader du secteur, viafintech, dans le cadre d'une opération entièrement en espèces. viafintech, connu sous les marques Barzahlen/viacash et viacash, offre la plus grande infrastructure de paiements indépendante des banques dans la région DACH, permettant une alternative très appréciée à la structure bancaire conventionnelle. Pour Paysafe, cette dernière acquisition stimule non seulement ses opportunités de croissance en Allemagne, un marché crucial pour ses commerçants internationaux, mais crée également des opportunités de revenus via des ventes croisées des solutions bancaires et de paiement alternatives de viafintech à ses commerçants du monde entier.

L'objectif premier de Paysafe est de permettre aux entreprises et aux consommateurs de se connecter et d’effectuer des transactions de manière transparente grâce à des capacités de pointe dans le traitement des paiements, les portefeuilles numériques, l'eCash et l'open banking. La société propose plus de 70 types de paiements dans plus de 40 devises à l'échelle mondiale.

viafintech a été créé en 2011 et s'intègre aux applications bancaires numériques pour offrir un concept innovant de "distributeur automatique mobile" qui permet aux consommateurs de réaliser des dépôts et des retraits d'espèces à partir de leurs comptes bancaires numériques dans un magasin de détail à l'aide d'un code barre; une tendance de plus en plus soutenue dans la région alors que les agences physiques ferment leurs portes et que les nouveaux acteurs bancaires et les portefeuilles numériques bouleversent le marché. Les solutions viafintech sont également largement utilisées pour le paiement de factures et le remboursement de crédit, ainsi que pour les achats en ligne en général, soutenant ainsi des millions de consommateurs dans la région qui ne disposent pas de comptes bancaires, ou qui préfèrent tout simplement la sécurité renforcée eCash pour payer en ligne.

Basée en Allemagne, où elle se positionne comme leader du secteur, la société dispose également d'une présence dans cinq autres pays européens et projette de poursuivre son expansion. La société opère via un réseau de 20 000 points de vente avec plus de 20 partenaires détaillants de renom, et entretient des relations pérennes avec les secteurs bancaire, des paiements de factures et d'e-commerce.

Le regroupement du cadre bancaire établi et du leadership sectoriel de viafintech en Allemagne et ailleurs en Europe, avec le portefeuille de paiements diversifié et le réseau international de commerçants de Paysafe, devrait créer des opportunités de croissance exceptionnelles pour chaque organisation, aussi bien en Europe que dans le reste du monde.

Dans le cadre de cet accord, l'équipe de viafintech, y compris les directeurs généraux de viafintech, Sebastian Seifert, Achim Bönsch et Andreas Veller, intégrera l'équipe grandissante de Paysafe en charge des solutions eCash et open banking, qui est dirigée par le PDG de Paysafe eCash, Udo Müller.

Cette nouvelle acquisition vient consolider les récents accords d'acquisition de Paysafe en Amérique latine avec PagoEfectivo et SafetyPay, et permet à Paysafe de renforcer sa position en tant que chef de file mondial pour les solutions d'eCash et d'open banking, un secteur dans lequel de multiples sociétés de paiement luttent pour obtenir une présence accrue dans l'écosystème émergent de l'open banking et dans la fourniture de méthodes de paiement alternatives (MPA). Une fois les trois acquisitions finalisées, la division Paysafe eCash sera en mesure de proposer des solutions eCash et open banking dans plus de 60 pays, avec plus d'un million de points de distribution.

Suite à la vente de ses actions à Paysafe, l'actionnaire majoritaire de viafintech - Glory Ltd., un leader mondial des solutions technologiques de traitement des espèces, entrera dans un nouveau partenariat stratégique avec Paysafe. Les deux entreprises ont signé une convention de recommandation permettant à Glory de proposer paysafecard, une des solutions eCash phares de Paysafe, en tant que moyen de paiement dans ses bornes à paiement en magasin. Réciproquement, Paysafe offre les solutions technologiques de traitement des espèces de Glory à ses commerçants du monde entier.

En parallèle, GRENKE BANK AG, actionnaire de la société qui fournit la licence bancaire et le cadre réglementaire éprouvé de viafintech en Allemagne depuis 2017, continuera d'apporter le même service bancaire à l'avenir.

Udo Müller, PDG, Paysafe eCash and Open Banking, déclare:

"Nous sommes très heureux d'accueillir un acteur incontournable tel que viafintech au sein de la famille Paysafe. Nous pensons que l'équipe est en très bonne voie pour tirer parti de l'évolution du système bancaire traditionnel en Allemagne et dans d'autres pays, à l'heure où de plus en plus de banques disruptives entrent sur le marché et que les consommateurs optent pour des solutions mobiles pour réaliser leurs opérations bancaires et leurs paiements. En ajoutant les solutions viafintech à notre portefeuille eCash et MPA, nous nous positionnons favorablement en tant que partenaire de paiements essentiel pour les banques disruptives du monde entier au moment où les habitudes bancaires des consommateurs continuent d'évoluer."

Sebastian Seifert, cofondateur et directeur général de viafintech, ajoute:

"Nous sommes ravis d'intégrer le Groupe Paysafe et pensons que cette opération nous permettra de renforcer nos accomplissements commerciaux et d'accélérer notre future croissance en tant que principale infrastructure européenne non bancaire de type cash-in/cash-out, promouvant ainsi l'éloignement par rapport à l'approche bancaire traditionnelle et stimulant l'inclusion financière en général."

La transaction devrait être clôturée dans les mois à venir, sous réserve des conditions de clôture usuelles et de la conformité avec les lois et réglementations en vigueur. Jusqu'à cette date, les deux organisations continueront d'évoluer de manière indépendante.

Notes aux rédacteurs:

À propos de Paysafe Limited

Paysafe Limited ("Paysafe") (NYSE:PSFE) (PSFE.WS) est une plateforme de paiements spécialisée de premier plan. Son objectif principal est de permettre aux entreprises et aux consommateurs de se connecter et d’effectuer des transactions de manière transparente grâce à des capacités de pointe dans le traitement des paiements, les portefeuilles numériques et les solutions de paiement en espèces en ligne. Avec plus de 20 ans d’expérience dans les paiements en ligne, un volume transactionnel annualisé de 92 milliards USD en 2020, et environ 3 400 employés répartis dans plus de 12 sites dans le monde, Paysafe connecte les entreprises et les consommateurs à travers 70 types de paiement dans plus de 40 devises à l'échelle mondiale. Fournies via une plateforme intégrée, les solutions Paysafe sont axées sur les transactions initiées par mobile, les analyses en temps réel et la convergence entre les paiements physiques et en ligne. De plus amples informations sont disponibles sur le site www.paysafe.com.

À propos de la division eCash de Paysafe

Paysafe est un chef de file international des solutions de paiement eCash. L'objectif de cette division eCash est de cibler des transactions en ligne simples et sécurisées via des solutions d'espèces prépayées. Aujourd'hui, la solution est disponible dans plus de 650 000 points de vente répartis dans plus de 50 pays, et se décline sous les marques paysafecard, paysafecard account, paysafecard Mastercard® et Paysafecash.

Son produit d'origine, paysafecard, utilise un PIN à 16 chiffres et permet aux clients d'effectuer des achats en ligne sans utiliser de compte ni de carte de crédit, tout en protégeant leurs informations financières confidentielles. En 2018, l'équipe paysafecard a mis au point Paysafecash pour permettre aux clients de faire des achats en ligne avant de payer de manière sécurisée avec des espèces dans des points de paiement de proximité. Paysafecash est déjà disponible dans près de 30 pays. En 2020, paysafecard et Paysafecash ont atteint un volume transactionnel supérieur à 4,6 milliards USD.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.paysafecard.com

À propos de viafintech

Créé en 2011, viafintech est basé à Berlin, en Allemagne. La société est dirigée par Achim Bönsch, Sebastian Seifert, Junichi Takemura et Andreas Veller.

La société s'intègre aux applications bancaires numériques pour proposer un concept innovant de "distributeur automatique mobile" qui permet aux consommateurs de réaliser des dépôts, des transferts et des retraits d'espèces à partir de leurs comptes bancaires numériques dans un magasin de détail à l'aide d'un code barre. Les solutions viafintech sont également largement utilisées pour le paiement de factures et le remboursement de crédit, ainsi que pour les achats en ligne en général, soutenant ainsi des millions de consommateurs dans la région qui ne disposent pas de comptes bancaires, ou qui préfèrent simplement la sécurité renforcée eCash pour payer en ligne.

Chef de file du marché en Allemagne, viafintech est également présent dans cinq autres pays européens où la société évolue sous les marques Barzahlen/viacash (en Allemagne et en Autriche), et viacash (en Suisse, Italie, Grèce et Espagne). La société opère via un réseau de 20 000 points de vente avec plus de 20 partenaires détaillants de premier plan, tels que REWE, Rossmann, dm, PENNY, BILLA, SBB, Carrefour Italy et Bonpreu. La société entretient également des relations pérennes avec les secteurs bancaire, des paiements de factures et de e-commerce.

viafintech est une entreprise privée adossée à divers actionnaires, notamment Glory Ltd. et GRENKE Bank AG.

À propos de GLORY

En tant que leader mondial de solutions technologiques de traitement des espèces, nous fournissons aux secteurs de la finance, de la vente au détail, de la restauration à service rapide, des centres de traitement de valeurs et du gaming la confiance nécessaire pour leur assurer la protection de leurs liquidités, dans une démarche constante de consolidation des activités.

Nos technologies d’automatisation du traitement des espèces et nos services d’ingénierie des procédés aident les entreprises dans plus d’une centaine de pays à optimiser le traitement, le mouvement et la gestion des liquidités. Nous tissons des liens personnels avec chacun de nos clients pour veiller à répondre aux défis et objectifs qui lui sont propres, en vue d'accroître le rendement du personnel, de réduire les frais de fonctionnement et d'assurer une expérience client plus gratifiante.

Employant plus de 11 000 professionnels et disposant de sites de R&D et de production dans le monde entier, GLORY s'appuie sur un riche passé de plus de 100 ans tourné vers le client et porté par les technologies.

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter www.glory-global.com ou suivez-nous sur Twitter: http://twitter.com/glory_global.

À propos de GRENKE

Le Groupe GRENKE (GRENKE) est un partenaire financier international pour les PME. En tant que guichet unique, GRENKE propose une gamme de produits allant du leasing flexible à petite valeur aux produits bancaires alimentés par la demande en passant par un affacturage intuitif. Un traitement rapide et facile et un contact personnel avec les clients et les partenaires sont au cœur des activités de GRENKE.

Créé en 1978 à Baden-Baden, le Groupe évolue dans 33 pays et emploie plus de 1 800 personnes (équivalents de temps plein) dans le monde entier. Les actions GRENKE sont cotées au SDAX de la Bourse de Francfort (ISIN DE000A161N30).

