上海佘山大仓酒店将于2024年问世

日本东京--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--株式会社大仓饭店非常荣幸地宣布上海佘山大仓酒店将于2024年开业。新酒店位于上海市风景秀丽的佘山旅游度假区。株式会社大仓饭店与上海城建建设实业集团已于2020年8月31日签订了酒店运营管理协议。

佘山位于上海市中心西南约30公里，拥有佘山国家森林公园等得天独厚的自然资源。新建的上海佘山大仓酒店（地上2层）占地面积广阔，用地总面积多达约4万平方米，酒店建筑与周边的青山绿水等自然景观融为一体。酒店将拥有约280间客房，客房标准面积约50平方米。除了全日餐厅、日餐厅、中餐厅、大堂酒吧等餐饮设施以外，酒店还设有宴会厅、多功能会议室、健身中心、水疗和室内游泳池，以满足客人的各种需求。

株式会社大仓饭店的荻田敏宏社长表示:“我们十分荣幸能在离上海市区最近的度假胜地---佘山开设一家新酒店。我们将以日本的待客之道迎接到访的客人，并为客人提供一个轻松愉快的度假之旅。”

酒店周边优越的自然环境不仅使客人远离城市的喧嚣，感受四季更替的美妙；佘山所在的松江还是上海历史与文化的发源地，诸多历史建筑坐落其中，佘山西峰拥有一座国家级的罗马天主教堂—佘山圣母堂、上海天文博物馆和佘山恐龙园。度假区内还拥有佘山国际高尔夫俱乐部、天马乡村高尔夫俱乐部、上海欢乐谷、上海玛雅水上乐园等主题乐园。该地区是在全国范围内知名度很高的“佘山国家旅游度假区”，它是距离上海市区最近的旅游度假胜地，距离市中心仅30分钟的车程，吸引了众多来自上海及周边地区的游客。

上海佘山大仓酒店简介 位置：中国上海市松江区佘山 总建筑面积：约10万平方米 楼层分布：地上2层，地下3层 客房数量：280间 设施：日餐厅、全日餐厅、中餐厅、大堂酒吧、宴会厅、会议室、健身中心、水疗等 交通：距上海虹桥交通枢纽（国际机场、高铁）约18公里

关于城建建设实业集团

城建建设实业集团成立于1997年，是中国一家拥最高等级的建筑商资质、房产开发资质、建筑设计资质的大型建设集团。集团主要产业位于中国长三角地区，已完成数十个房产项目，涵盖商品住房、保障房、商业广场等，优质丰富的开发与经营经验，领先的开发理念和优秀的物业品质在业内享有盛誉。

建设中的上海佘山大仓酒店项目由城建实业集团投资开发、设计、施工总承包于一体，汇集当前顶级酒店科技精华，强调低碳、环保、生态、节能、智能化和系统设计，打造国际一流休闲度假酒店。

关于株式会社大仓饭店

株式会社大仓饭店创立于1958年，其旗舰店东京大仓酒店(Hotel Okura Tokyo)于1962年开业，定位为一流高端酒店，通过将传统的日式美学与最佳的住宿设施、美食和服务的完美融合，其迅速成为全球知名酒店。酒店于2015年8月暂时歇业，经过四年的重建，更名为大仓东京酒店(The Okura Tokyo)并于2019年9月重新开业。

大仓饭店在酒店运营管理领域拥有丰富的经验，包括资产所有权和酒店开发，以及通过子公司和其他集团公司进行酒店管理、餐饮运营和连锁经营等。品牌以“最佳的住宿设施、最佳的美食和最佳的服务”的理念将旗下酒店凝聚在一起，以确保所有客人都能享受到大仓酒店特有的将日式的细致周到和西式的功能齐备相融合的服务。

其子公司大仓日航酒店管理公司(Okura Nikko Hotel Management Co., Ltd.)旗下拥有78家酒店（53家在日本，25家在海外），截至2021年8月1日，旗下三个酒店集团：大仓酒店与度假村集团(Okura Hotels & Resorts)、日航酒店国际连锁(Nikko Hotels International)和日航都市酒店 (Hotel JAL City)，共有24,167间客房。