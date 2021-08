Ethos Asset Management Inc., USA expande e incorpora subsidiária na Turquia

SAN DIEGO--(BUSINESS WIRE)--A Ethos Asset Management Inc., USA anunciou hoje a formação da Ethos Commercial Consultancy JSC (ECC) em Istambul, Turquia, uma recente criação e adição ao Ethos Group. A empresa foi constituída em 25 de maio de 2021, em Istambul, pelo presidente e CEO da Ethos Asset Management Inc., USA, Carlos Santos, com o suporte da Attributed Holdings International LLC.

Essa nova operação e presença física permitirão que a Ethos supere alguns dos desafios no recebimento de garantias financeiras e outros instrumentos financeiros nos seus bancos americanos, de várias jurisdições globais. A equipe Ethos está confiando no fato que a Turquia possui um sistema bancário moderno e bem desenvolvido, que permitirá que ela realize suas atividades cotidianas de financiamento no mundo inteiro e alcance novos mercados fornecendo investimentos necessários em empresas locais, corporações, governos e organizações baseadas em comunidades.

A empresa considera esse movimento um importante avanço no contínuo crescimento e expansão do grupo Ethos. O movimento irá além para atender às leis bancárias e financeiras internacionais que estão ficando mais rígidas no mundo inteiro. Esta nova presença local na Turquia é voltada para apoiar as transações da Ethos e aumentar as operações a cada dia nas jurisdições da América do Sul (sendo o Brasil o principal foco), Oriente Médio, África, Ásia e Extremo Oriente.

Carlos Santos, presidente e CEO da Ethos, afirmou: “Estávamos muito entusiasmados e motivados para estabelecer uma subsidiária da Ethos na Turquia. Isso fornecerá a novos clientes turcos e internacionais e a potenciais parceiros na região a oportunidade de serem financiados pela Ethos, de maneira dinâmica, eficiente e pessoal. Recentes mudanças em leis internacionais e a contínua crise da Covid afetaram significativamente o sistema bancário. Diversos bancos nos Estados Unidos, onde a Ethos realiza operações primárias, fecharam suas mesas de operações internacionais para proteger sua potencial exposição à inadimplência de outras instituições e reduzir o risco geral para o setor, e alguns banqueiros acreditam que esta política interna reduz o risco sistêmico geral”.

Bancos com os quais a Ethos faz negócios nos EUA deixaram de cooperar com bancos na Europa, América do Sul, Ásia e África, causando operações mais complexas. Dessa forma, tornou-se imperativo para a empresa estabelecer operações em outro lugar. A Turquia é fundamental nesta substituição para o futuro previsível para proteger as operações da Ethos até que a economia mundial se estabilize. A Ethos, portanto, considera investir na Turquia, seu povo e comunidades como uma meta estratégica primária para criar novas parcerias de longo prazo na região.

Meryem Ipeklioglu, advogado da IDG Legal em Istambul, disse: “A Turquia está em um grupo de mercados emergentes e é claramente um dos melhores em termos de sistemas bancários. O sistema bancário na Turquia entrou em colapso em 2002. Naquela época, o governo criou um dos melhores sistemas do mundo para controlar todas as instituições falidas, auxiliando na recuperação de bancos. Até hoje, os 23 bancos que receberam assistência são mais estáveis que a média de todos os bancos em Portugal, Espanha, França e Itália. Os bancos da Turquia possuem uma vasta lista de aplicativos de gerenciamento de relacionamento (Relationship Management Applications, RMA) com bancos em países em todo o mundo. É uma honra ter oportunidade de apoiar a Ethos e ser um parceiro em seu movimento visionário que impactará a economia da Turquia de uma maneira exclusiva”.

Elvan İnanlı, contador público certificado e sócio da Crowe Troy em Istambul, afirmou: “A Ethos considera a Turquia um hub central para transações e comércio por causa da nossa história de mais de 8.000 anos de experiência nesta área. A emissão de uma carta de crédito em espera (Stand By Letter of Credit, SBLC) ou de qualquer outro instrumento financeiro é parte de qualquer negociação internacional ou transação comercial. Compreendo que a Ethos vê a Turquia e particularmente seus bancos como os parceiros financeiros certos para desenvolver seus negócios e depositar suas garantias”.

Sobre a Ethos Commercial Consultancy JSC:

A ETHOS COMMERCIAL CONSULTANCY JSC, uma empresa de sociedade anônima por ações incorporada sob as leis da Turquia, é uma subsidiária da Ethos Asset Management, com uma orientação global em financiamento de projetos. A Ethos aloca seus próprios recursos para financiar projetos promovidos pelo governo e iniciativa privada em todos os continentes e em todos os setores, fornecendo capital para estruturar projetos e reestruturar débitos.

Sobre a Ethos Asset Management:

A Ethos Asset Management (Ethos) é uma empresa independente, sediada nos Estados Unidos, com um alcance global em mobilização de recursos e financiamento de projetos. Fornecendo financiamento para projetos promovidos pelo governo e privados em todos os continentes e setores, a Ethos desenvolveu um modelo de modulação de risco exclusivo que permite que ela forneça financiamento com condições indisponíveis em mercados financeiros tradicionais de qualquer lugar. Além disso, a Ethos fornece aconselhamento para estruturar projetos e reestruturar débitos. A Ethos apoia e prepara seus clientes para navegar em ambientes de mercado em mudança e alcançar seus objetivos de longo prazo com confiança. Para mais informações sobre a Ethos Asset Management, acesse https://www.ethosasset.com/.

Você pode ouvir Carlos Santos, diretor executivo da Ethos, em Dubai, onde ele é palestrante convidado e membro do painel do The Leaders Without Borders Leadership Summit and International Honours, o mais importante encontro de profissionais de alto nível de todo o mundo, no Habtoor Palace, Dubai, em 29 e 30 de setembro de 2021.

Para mais informações sobre a Ethos, acesse https://www.ethosasset.com/

Sobre a Attributed Holdings International:

A Attributed Holdings é uma holding global com parcerias estratégicas com empresas e indivíduos em capital privado, manufatura industrial, saúde, biotecnologia, mercado imobiliário, construção, desenvolvimento de terras, jurídico e verticais de bancos de investimento. A Attributed trabalha para auxiliar no estabelecimento com sucesso de transações de financiamento de projeto como associada da Ethos Asset Management e sócia da Ethos Commercial Consultancy JSC. Durante suas carreiras, nossos parceiros têm sido líderes em inovação em seus respectivos empreendimentos e estão envolvidos em iniciativas nacionais e globais muito bem sucedidas, que impulsionam a mudança positiva nos setores privados e do governo.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.