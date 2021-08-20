Comcast和ViacomCBS宣佈在歐洲部分市場推出全新串流服務“SkyShowtime”

倫敦、紐約和費城--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Comcast Corporation (NASDAQ: CMCSA)和ViacomCBS Inc. (NASDAQ: VIAC, VIACA)今天宣佈合作，將在歐洲20多個地區推出全新的訂閱型隨選視訊(SVOD)服務，涵蓋9,000萬個家庭。SkyShowtime將匯聚雙方直接面對消費者的數十年經驗，以及來自NBCUniversal、Sky和ViacomCBS品牌組合的優質娛樂、電影和原創電視影集，包括來自SHOWTIME、Nickelodeon、派拉蒙影業(Paramount Pictures)、Paramount+ Originals、Sky Studios、環球影業(Universal Pictures)和Peacock的影視作品。此項服務將涵蓋所有影視類型和觀眾群體，包括劇本類戲劇、兒童和家庭、重要系列影集、首播電影、本土節目、紀錄片/紀實內容等等。

這項新的SVOD服務可望於2022年推出，尚有待監管部門的批准。最終將對阿爾巴尼亞、安道爾、波士尼亞與赫塞哥維納、保加利亞、克羅埃西亞、捷克共和國、丹麥、芬蘭、匈牙利、科索沃、蒙特內哥羅、荷蘭、北馬其頓、挪威、波蘭、葡萄牙、羅馬尼亞、塞爾維亞、斯洛伐克、斯洛維尼亞、西班牙和瑞典等地的消費者推出。

SkyShowtime將提供超過1萬小時由一流創作者創作的娛樂節目，以及世界各地廣受觀眾喜愛的內容。這項新服務將包括每月更新的首播電影和電視影集，同時還提供優質影音內容庫，內含歷來廣受歡迎的內容、經典影視以及家庭和兒童節目。

ViacomCBS Networks International總裁兼執行長Raffaele Annecchino表示：「隨著SkyShowtime的推出，我們已做好充分準備，將利用我們的全球內容引擎，運用明智的策略性階段性投資，迅速擴大規模，最終打造出極具吸引力的串流服務。最近我們宣佈與Sky在英國、義大利和德國建立Paramount+合作夥伴關係，SkyShowtime的推出可與上述措施相輔相成，也是一次絕佳機會，可以加速我們的市場擴張，幫助我們在歐洲SVOD領域確立領導地位。」

Sky集團執行長Dana Strong表示：「我們新的串流服務SkyShowtime將匯集美國和歐洲的優質內容、標誌性品牌和世界級娛樂，為歐洲20多個新市場的數百萬消費者提供服務。繼Peacock與Sky攜手之後，本次合作又帶來創新方法，可以迅速擴大國際規模，並在歐洲各地推動內容貨幣化。憑藉NBCUniversal、Sky和ViacomCBS的精彩節目，再加上Peacock的平臺技術，SkyShowtime將為全家人帶來真正具有吸引力的影視內容，並在這些地區建立強大的品牌認知。」

此次合作將採用合資企業架構，由ViacomCBS和Comcast等量出資並聯合控股。SkyShowtime服務的訂閱價格及更多詳情將在稍後公佈。

關於Comcast Corporation

Comcast Corporation (Nasdaq: CMCSA)是全球性媒體和科技公司，其服務將人們與人生中的重要時刻聯繫起來。公司主要專注於寬頻、聚合和串流業務，在美國和歐洲擁有5,700萬用戶。該公司透過Xfinity、Comcast Business和Sky品牌提供寬頻、無線和視訊服務；透過Universal Filmed Entertainment Group、Universal Studio Group、Sky Studios、NBC和Telemundo廣播網路、Peacock、NBCUniversal News Group、NBC Sports、Sky News、Sky Sports和多個有線網路來創作、分發和串流播放一流的娛樂、體育和新聞內容；並在美國和亞洲的環球影城和度假村為人們帶來難忘的美好體驗。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.comcastcorporation.com。

關於ViacomCBS

ViacomCBS (NASDAQ: VIAC; VIACA)是全球首屈一指的媒體與娛樂公司，致力於為全球觀眾提供優質的內容和體驗。在標誌性消費品牌的驅動下，其產品組合包括CBS、Showtime Networks、Paramount Pictures、Nickelodeon、MTV、Comedy Central、BET、Paramount+、Pluto TV和西蒙與舒斯特(Simon & Schuster)等。該公司在美國電視觀眾中佔有最大份額，並擁有業界最重要、最廣泛的電視與電影節目庫之一。除了提供創新的串流服務和數位視訊產品外，ViacomCBS在製作、發行和廣告解決方案方面也擁有強大的實力。

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