康卡斯特和ViacomCBS宣布在欧洲部分市场推出全新流媒体服务“SkyShowtime”

伦敦、纽约和费城--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--康卡斯特公司(Comcast Corporation, NASDAQ: CMCSA)和ViacomCBS Inc. (NASDAQ: VIAC, VIACA)今天宣布合作，将在欧洲20多个地区推出一项全新的订阅型视频点播(SVOD)服务，覆盖9,000万家庭。SkyShowtime将汇聚双方直接面向消费者的数十年经验，以及来自NBCUniversal、Sky和ViacomCBS品牌组合的优质娱乐、电影和原创电视剧，包括来自SHOWTIME、Nickelodeon、派拉蒙影业(Paramount Pictures)、Paramount+ Originals、Sky Studios、环球影业(Universal Pictures)和Peacock的影视作品。此项服务将涵盖所有影视类型和观众群体，包括脚本剧、儿童和家庭剧、重要系列影集、首播电影、本地节目、纪录片/纪实内容等等。

这项新的SVOD服务预计将于2022年推出，尚有待监管部门的批准。最终将面向阿尔巴尼亚、安道尔、波斯尼亚和黑塞哥维那、保加利亚、克罗地亚、捷克共和国、丹麦、芬兰、匈牙利、科索沃、黑山、荷兰、北马其顿、挪威、波兰、葡萄牙、罗马尼亚、塞尔维亚、斯洛伐克、斯洛文尼亚、西班牙和瑞典等地的消费者推出。

SkyShowtime将提供超过1万小时由顶级创作者创作的娱乐节目，以及世界各地广受观众喜爱的内容。这项新服务将包括每月更新的首播电影和电视剧，同时还提供一个优质影音内容库，内含历来广受欢迎的内容、经典影视以及家庭和儿童节目。

ViacomCBS Networks International总裁兼首席执行官Raffaele Annecchino表示：“ 随着SkyShowtime的推出，我们已做好充分准备，将利用我们的全球内容引擎，通过明智的战略阶段性投资，迅速做大规模，最终打造出极具吸引力的流媒体服务。最近我们宣布与Sky在英国、意大利和德国建立Paramount+合作伙伴关系，SkyShowtime的推出是上述举措的补充，也是一次绝佳机会，可以加速我们的市场扩张，帮助我们在欧洲SVOD领域确立领导地位。”

Sky集团首席执行官Dana Strong表示：“ 我们新的流媒体服务SkyShowtime将汇集美国和欧洲的优质内容、标志性品牌和世界级娱乐，为欧洲20多个新市场的数百万消费者提供服务。继Peacock与Sky携手之后，本次合作又带来了一种创新方法，可以迅速扩大国际规模，并在欧洲各地实现内容货币化。依托NBCUniversal、Sky和ViacomCBS的精彩节目，再加上Peacock的平台技术，SkyShowtime将为全家人带来真正具有吸引力的影视内容，并在这些地区建立强大的品牌认可度。”

此次合作将组建一家合资企业，由ViacomCBS和康卡斯特等量出资并联合控股。SkyShowtime服务的订阅价格及更多详情将在稍后公布。

关于康卡斯特公司

康卡斯特公司(Nasdaq: CMCSA)是一家全球性媒体和技术公司，其服务将人们与人生中的重要时刻联系起来。公司主要专注于宽带、聚合和流媒体业务，在美国和欧洲拥有5,700万用户。该公司通过Xfinity、Comcast Business和Sky品牌提供宽带、无线和视频服务；通过Universal Filmed Entertainment Group、Universal Studio Group、Sky Studios、NBC和Telemundo广播网络、Peacock、NBCUniversal News Group、NBC Sports、Sky News、Sky Sports和多个有线网络来创作、分发和流送领先的娱乐、体育和新闻内容；并通过美国和亚洲的环球影城和度假村为人们带来难忘的美好体验。如需了解更多信息，请访问www.comcastcorporation.com。

关于ViacomCBS

ViacomCBS (NASDAQ: VIAC; VIACA)是一家全球领先的媒体与娱乐公司，致力于为全球观众提供优质的内容和体验。在标志性消费品牌的推动下，其产品组合包括CBS、Showtime Networks、Paramount Pictures、Nickelodeon、MTV、Comedy Central、BET、Paramount+、Pluto TV和西蒙与舒斯特(Simon & Schuster)等。该公司在美国电视观众中占有最大份额，并拥有业内最重要、最广泛的电视与电影节目库之一。除了提供创新的流媒体服务和数字视频产品外，ViacomCBS在制作、发行和广告解决方案方面也拥有强大的实力。

有关ViacomCBS的更多信息，请访问www.viacomcbs.com ，并在社交平台上关注@ViacomCBS。

VIAC-IR

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。