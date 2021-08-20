Carbon Streaming加入国际排放交易协会

多伦多--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Carbon Streaming Corporation (NEO: NETZ) (FSE: M2QA)（简称“Carbon Streaming”或“公司”）欣然证实，公司已被国际排放交易协会（简称“IETA”）接纳为成员，该协会的使命是就基于市场的气候解决方案提供值得信赖的商业意见。

Carbon Streaming总裁兼首席执行官Justin Cochrane表示：“我们很高兴被接纳为IETA的成员。这是一个我们非常尊敬的组织，很高兴能够成为它的杰出成员队伍中的一员，并与其他成员一道肩负起提供创新、有效和可持续的基于市场的气候解决方案这一共同使命。我们期待着与IETA合作，推动全球商界朝着净零气候目标迈进。”

随着世界各地越来越多的组织承诺加入《巴黎协定》 ，并认识到大幅削减温室气体排放的必要性，企业通过IETA等机构分享想法和工作的需求从未像现在这样迫切。鉴于IETA在碳市场中的卓越地位，被其接纳意味着会员有机会直接获得行业情报、参与国际讨论和洞察政策。作为IETA的成员，Carbon Streaming将加入一个专家团体，该团体旨在确保碳市场在不断扩大规模的过程中公平透明地运作。

关于IETA

国际排放交易协会(IETA)是一个非营利性商业组织，成立于1999年6月，旨在为温室气体减排交易建立有效的国际框架。其成员包括来自整个碳交易周期的领先国际公司。IETA成员致力于制定一种排放交易制度，以实现切实且经得起检验的温室气体减排，同时在经济效率与环境完整性和社会公平之间取得平衡。

关于Carbon Streaming Corporation

Carbon Streaming是一个独特的ESG原则投资工具，可为投资者提供碳信用额度敞口，是政府和企业实现其碳中和与“净零”气候目标的关键工具。我们的商业模式专注于获取、管理和发展高质量、多样化的项目和/或公司投资组合，投资于直接或间接产生或积极参与自愿和/或合规碳信用额的项目和/或公司。

公司通过与项目开发商和所有者的碳信用流安排投入资本，通过将资本引入本来可能无法开发的项目来加快碳补偿项目的创建。其中许多项目除了具有减少或清除碳的潜力外，还具有重大的社会和经济共同效益。

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