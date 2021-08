Mosaic Insurance et DXC Technology lancent une plateforme technologique innovante destinée à l'assurance spécialisée

HAMILTON, Bermudes & TYSONS, Virginie--(BUSINESS WIRE)--Mosaic Insurance et DXC Technology (NYSE: DXC) ont annoncé aujourd'hui le lancement d'une plateforme technologique innovante qui augmente la rapidité à laquelle une assurance spécialisée est vendue, souscrite et révisée. En s'appuyant sur l'expertise et la technologie de processus commerciaux de DXC, Mosaic, un assureur spécialisé de prochaine génération d'envergure internationale, redéfinira la souscription, simplifiera les transactions, et traitera les sinistres et évaluera les risques avec une rapidité sans précédent. Mosaic rationnalise également le traitement de bout en bout et fournit un accès en temps réel aux données.

La nouvelle plateforme est dotée de plusieurs services technologiques de DXC, notamment la solution d'assurance commerciale et spécialisée DXC Assure for Commercial and Specialty, l'externalisation des processus commerciaux, des applications, de l'analytique et de l'ingénierie, du cloud et de la sécurité. Le lancement du modèle représente un énorme pas en avant dans le secteur de l'assurance internationale, en combinant les meilleures pratiques de traitement à une technologie dernier cri.

"Les technologies pionnières jouent un rôle fondamental dans le modèle de Mosaic, et notre collaboration avec DXC représente la première plateforme assurtech de ce genre. Nous pensons qu'elle procure un avantage considérable", déclare Mitch Blaser, cofondateur et coPDG de Mosaic. "Cette plateforme ouverte permet en outre de bénéficier de la toute dernière technologie disponible, très modulaire. Vous pouvez chercher les solutions disponibles sur le marché, les intégrer à votre plateforme pour répondre à vos besoins, et les modifier en toute simplicité. Cette approche permet de prendre des décisions plus éclairées et de baisser les ratios de dépense."

En associant la propriété intellectuelle, l'expertise et les flux propriétaires de Mosaic à la technologie inégalée de DXC, la plateforme démarque Mosaic de ses concurrents grâce à l'utilisation de technologies disruptives, y compris l'analytique et l'intelligence artificielle (IA). La plateforme est à 100 pour cent native du cloud, soutenant ainsi la valeur défendue par Mosaic d'une architecture ouverte et la vision de Lloyd’s of London de priorisation des données et d'ubiquité de l'automatisation. La composante structurelle de Mosaic est Syndicate 1609 de Lloyd’s - le principal marché de l'assurance au niveau mondial, qui fournit des services spécialisés aux entreprises dans plus de 200 pays et territoires.

La nouvelle plateforme automatise les interactions durant l'intégralité du cycle de vie des risques grâce à:

des algorithmes d'apprentissage machine et un traitement du langage naturel optimisant la souscription aux gammes de produits hautement techniques de Mosaic, y compris la responsabilité transactionnelle, la violence politique, les institutions financières, la responsabilité professionnelle et la cybersécurité

une infrastructure blockchain (technologie de registre distribué) qui fournit un partage transparent et instantané des données sur l'ensemble de la plateforme entre les courtiers, partenaires de capital syndiqués, réassureurs et régulateurs

la transparence des données, des interfaces ouvertes, la robotique et l'IA, qui réduisent les coûts et rationnalisent les process, notamment les complexités réglementaires requises pour exploiter un syndicat chez Lloyd’s

"DXC est ravi de jouer un rôle crucial dans le lancement de l'approche révolutionnaire de Mosaic dans le secteur de l'assurance spécialisée", déclare David Swift, président, externalisation des process d'assurance et commerciaux, DXC Technology. "Notre relation avec Mosaic fournit à DXC une opportunité unique de bénéficier de nos capacités sur l'ensemble de la pile technologique d'entreprise et de démontrer comment nous aidons des entreprises novatrices à réussir sur ce marché."

Mais avant tout, la plateforme de Mosaic, fournie par DXC, sera à l'avant-garde de l'utilisation des interfaces de programmation d'application (API) développées par DXC et intégrées aux systèmes compatibles Lloyd’s en vue d'échanger des sources de données pour le traitement des sinistres et la réception optimale d'ordres provenant de multiples partenaires de courtage. L'architecture crée un écosystème digital offrant une rapidité accrue de couverture et de règlements des sinistres.

"Notre modèle opérationnel d'assurtech en instance de brevet corrige les principales fragilités du marché actuel" déclare Krishnan Ethirajan, responsable de l'exploitation chez Mosaic. "La plateforme permet une interaction optimale avec les partenaires de courtage pour les placements électroniques, les algorithmes de sélection des risques, le triage, la tarification, et le règlement des sinistres sur l'ensemble de nos produits hautement spécialisés."

Créé en février 2021, Mosaic combine Lloyd’s Syndicate 1609 à une agence de gestion de capital syndiquée détenue en exclusivité et à des pôles de souscription aux Bermudes, au Royaume-Uni, aux États-Unis et en Asie.

À propos de DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC) aide les entreprises mondiales à gérer leurs systèmes et activités critiques tout en modernisant leur environnement informatique, en optimisant leurs architectures de données et en garantissant la sécurité et l’évolutivité sur les clouds publics, privés et hybrides. Les plus grandes entreprises et organisations du secteur public au monde font confiance à DXC pour déployer des services sur l'ensemble de la pile technologique d'entreprise afin d’atteindre de nouveaux sommets de rendement, de compétitivité et d’expérience client. Pour en savoir plus sur notre engagement d'excellence envers nos clients et collègues, rendez-vous sur DXC.com.

À propos de Mosaic

Mosaic est une société internationale d'assurance spécialisée de prochaine génération reposant sur un leadership visionnaire, des équipes exceptionnelles de souscription, une attention spécifique aux gammes de produits complexes, et un modèle d'exploitation numérisé. En associant Lloyd’s Syndicate 1609 à une agence de gestion de capital syndiquée détenue en exclusivité, Mosaic se positionne de manière unique pour offrir des capacités et un service client inégalés à ses clients du monde entier. Rendez-vous sur mosaicinsurance.com et suivez-nous sur @Mosaic1609.

