READING, Royaume-Uni & BUCAREST, Roumanie--(BUSINESS WIRE)--Mavenir, le fournisseur de logiciels de réseau qui construit l’avenir des réseaux avec des logiciels « cloud-native » qui fonctionnent sur n’importe quel nuage et transforment la façon dont le monde est connecté, a annoncé aujourd’hui avoir été sélectionné par Telekom Romania Mobile Communications pour déployer une plateforme IMS cloud-native (vIMS) avec des microservices VoLTE et VoWi-Fi.

En combinaison avec la plateforme IMS cloud-native de Mavenir, les microservices VoLTE et VoWi-Fi assureront la continuité des services vocaux pour Telekom Romania tout en aidant la société à renforcer son réseau 4G/LTE et en facilitant la transition vers le 5G.

Les solutions logicielles de réseau de Mavenir fonctionnent sur le réseau cloud telco transfrontalier paneuropéen PAN-NET de Deutsche Telekom, ce qui réduira significativement les dépenses d’exploitation et a permis d’accélérer la mise sur le marché.

Jovan Cetkovic, directeur de la gouvernance et de la transformation chez Telekom Romania, a déclaré, « Grâce à ce partenariat, nous maintenons notre trajectoire vers une société numérique moderne et agile, prêts à fournir toutes les solutions numériques intelligentes dont les clients ont besoin dans leur vie et dans leurs entreprises. IMS nous donnera une plus grande flexibilité et renforcera notre position concurrentielle tandis que les applications VoLTE et VoWi-Fi de Mavenir optimiseront notre offre voix principale alors que nous poursuivons notre migration vers le 4G et le 5G. »

Brandon Larson, SVP, directeur général de l’unité commerciale multimédia chez Mavenir a ajouté, « En se déployant sur PAN-NET de Deutsche Telekom, ce projet est un autre excellent exemple de la façon dont les solutions logicielles de réseau leaders sur le marché de Mavenir peuvent fonctionner sur n’importe quel nuage. Nous sommes très fiers de fournir à Telekom Romania les outils qui les aideront à concurrencer avec succès à l’avenir. »

À propos de Mavenir :

Mavenir construit l’avenir des réseaux et se positionne à l’avant-garde de la technologie avancée, en se concentrant sur la vision d’un réseau automatisé unique basé sur les logiciels, et capable de fonctionner sur n’importe quel cloud. Prestataire unique dans son secteur, à fournir des logiciels de réseau entièrement natifs du cloud, Mavenir se concentre sur la transformation de la façon dont le monde se connecte, en accélérant la transformation des réseaux logiciels pour plus de 250 fournisseurs de services de communication, répartis dans plus de 120 pays, et qui desservent plus de 50 % des abonnés à travers le monde. www.mavenir.com

À propos de Telekom Romania

Telekom Romania est une marque dynamique qui offre des services de communication fixes et mobiles innovants à une communauté étendue de clients. Nos solutions ouvrent un monde d’opportunités infinies de partager la beauté de la vie avec nos familles, nos amis, nos partenaires, nos collègues et les citoyens qui nous entourent. Notre mission est d’enrichir la vie des gens en leur offrant des services intégrés fixes et mobiles, les technologies les plus récentes comme la 4G, la fibre optique, ainsi que la télévision sur Internet qui offre aux utilisateurs une nouvelle expérience de divertissement, avec un accès à un contenu exclusif de qualité, sur tous les écrans, ainsi que des fonctionnalités interactives avancées. Telekom Romania est le partenaire de confiance qui fournit aux entreprises des communications complètes et des solutions IT&C. Notre réseau rassemble les personnes, les machines et les contenus et les connecte pour un avenir meilleur, plus sûr et plus simple.

Telekom Romania est présente sur le marché roumain depuis 2014, après le rebranding conjoint de Romtelecom et de COSMOTE Romania.

Telekom est une marque associée à Deutsche Telekom, l'une des plus grandes sociétés mondiales de télécommunications intégrées. www.telekom.ro

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.