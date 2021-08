Arbor Renewable Gas, LLC obtient l’engagement de capital d’EnCap Investments L.P.

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--Arbor Renewable Gas, LLC (« Arbor Gas ») a annoncé aujourd’hui son engagement en capital sous-jacent d’EnCap Investments L.P. (« EnCap »), l’un des principaux fournisseurs de capitaux propres pour le secteur indépendant de l’industrie énergétique des États-Unis et de Mercuria Energy Company, LLC (« Mercuria »), l’une des principales organisations mondiales de commerce d’énergie et de produits de base.

SunGas Renewables (« SunGas »), filiale de GTI International (GTII), a conclu une entente de développement conjointe exclusive avec Arbor Gas pour fournir ses systèmes de gazéification aux projets Arbor Gas. Haldor Topsoe, chef de file mondial dans les technologies de réduction des émissions de carbone, a autorisé l’utilisation de son processus et de sa technologie exclusifs pour les synthèses du méthanol et de l’essence.

Arbor Gas, dont le siège social est situé à Houston, au Texas, développe des projets de pointe d’essence renouvelable et d’hydrogène vert à l’échelle industrielle, afin d’accélérer aux États-Unis la transition vers les carburants à faible émission de carbone, ce qui contribue à façonner un système de transport plus diversifié et plus durable. La stratégie d’Arbor Gas consiste à concevoir, à construire, à posséder et à exploiter des installations qui transforment efficacement la biomasse ligneuse en essence renouvelable à faible intensité de carbone et en hydrogène vert.

« Notre engagement envers l’équipe d’Arbor Gas est de poursuivre la tradition d’EnCap consistant à investir dans les bonnes équipes de gestion, afin de tirer parti des possibilités de croissance dans le secteur énergétique. Nous pensons que la plate-forme est bien mise en place pour jouer un rôle essentiel dans la production de carburants économiques, à faible intensité de carbone à grande échelle et pour fournir simultanément des revenus convaincants à nos partenaires limités », a déclaré Kyle Kafka, partenaire d’EnCap.

« L’équipe Arbor Gas a fait ses preuves en matière de développement, de construction et d’exploitation de projets énergétiques de remplacements à grande échelle. Nous estimons qu’il s’agit d’une occasion unique de fournir de l’essence renouvelable et des carburants à faible teneur en carbone aux marchés stratégiques », a déclaré Kellie Metcalf, associée directrice d’Encap. « Arbor Gas est une entreprise évolutive qui peut fournir des carburants propres à divers marchés, ce qui facilite la transition vers une économie énergétique à faible émission de carbone. »

« Mercuria est heureuse d’avoir l’occasion de participer aux côtés d’EnCap pour soutenir l’excellente équipe de gestion d’Arbor Gas dans le développement d’un portefeuille d’infrastructures de transport de carburant à faible teneur en carbone de grande valeur. L’investissement dans Arbor Gas renforce l’engagement de Mercuria dans le développement de projets novateurs avec des partenaires technologiques de premier plan dans le cadre de la transition mondiale vers la production d’énergie durable », a déclaré Brian A. Falik, directeur des investissements chez Mercuria.

« Les équipes de gestion de SunGas et d’Arbor Gas ont une grande expérience dans le déploiement de technologies dans le monde entier », a déclaré Robert Rigdon, PDG de SunGas. « Notre entente avec Arbor Gas offre un accès exclusif à notre système de technologie de gazéification pour la production d’essence renouvelable au Texas et en Louisiane. Nous pensons qu’Arbor Gas possède la bonne équipe, le bon financement et la bonne approche commerciale pour mener la décarbonation du marché des carburants de transport. »

« Nous sommes fiers qu’Arbor Gas ait choisi la technologie Haldor Topsoe dans le cadre de ce projet véritablement novateur axé sur la décarbonation des carburants de transport », a déclaré Amy Hebert, directrice de la conformité de Haldor Topsoe. « Nous sommes heureux de contribuer avec notre technologie de pointe TIGASMC, qui est une solution intégrée unique, incorporant la chaîne de valeur complète, du gaz de synthèse au méthanol et à l’essence. »

« L’équipe Arbor Gas finance, construit et exploite des installations de conversion d’énergie à l’échelle mondiale depuis des décennies, en mettant l’accent sur les exploitations sûres et efficaces », a déclaré Timothy E. Vail, PDG d’Arbor Gas. « Apporter un leadership confirmé en matière de développement à l’échelle industriel a été le composant manquant qui permet de fournir une distribution concurrentielle à grande échelle des carburants de transport à faible émission de carbone. Avec le financement d’Arbor Gas, nous avons dès maintenant la possibilité d’utiliser ces compétences dans le but de faire progresser l’effort mondial de décarbonation du carburant de manière importante. »

L’équipe d’Arbor Gas est dirigée par les cofondateurs, le Directeur général Timothy E. Vail et John G. Kennedy III, qui possèdent une grande expérience dans le développement, le financement et l’exploitation d’installations à l’échelle mondiale. M. Vail possède plus de 25 ans d’expérience dans les secteurs des énergies de remplacement, dans le développement de technologies et la construction d’usines dans les secteurs des piles à combustible, de l’hydrogène et du méthanol. M. Kennedy possède plus de 25 ans d’expertise de financement dans le domaine de l’énergie, de la gestion des marchés de capitaux énergétiques, du financement par emprunt et des transactions structurées. Rejointe par d’autres membres expérimentés, l’équipe Arbor Gas a récemment construit et exploité à Beaumont, au Texas, la plus grande usine de méthanol au monde, un projet d’une valeur de plusieurs milliards de dollars qui a converti le gaz naturel en méthanol commercial.

À propos d’Arbor Renewable Gas, LLC

Arbor Gas a pour mission de construire un parc d’usines de biomasse ligneuse rentables, sécuritaires et fiables pour les transformer en essence renouvelable et en hydrogène renouvelable partout dans le monde. Dans un premier temps, Arbor Gas met l’accent sur la côte du golfe du Texas et de la Louisiane et offre un mélange unique de compétences en gestion, en financement, en technologie et en exécution de projets pour faire progresser avec succès sa vision d’un parc de transport propre, à faible émission de carbone, utilisant l’infrastructure et les véhicules existants.

Pour plus d’informations, visitez le site www.arborgas.com.

À propos d’EnCap Investments L.P.

Depuis 1988, EnCap Investments est le principal fournisseur de capital de croissance pour le secteur indépendant de l’industrie énergétique des États-Unis. L’entreprise a recueilli 22 fonds d’investissement institutionnels totalisant plus de 38 milliards de dollars et gère actuellement des capitaux pour le compte de plus de 350 investisseurs des États-Unis et internationaux. EnCap a investi du capital en plus de 240 entreprises. Pour plus d’informations, visitez le site www.encapinvestments.com.

À propos de Mercuria Energy Company, LLC

Fondée en 2004, Mercuria est l’un des plus grands groupes indépendants d’énergie et de produits de base au monde. En tant que groupe intégrateur, Mercuria est présent à tous les niveaux de la chaîne de valeur des matières de base avec des activités formant une association équilibrée de flux commerciaux, d’actifs stratégiques et de solutions de structuration. Avec un chiffre d’affaires de plus de 100 milliards de dollars, Mercuria est devenue l’un des acteurs les plus actifs sur les marchés énergétiques et les marchés des énergies renouvelables. Mercuria s’est engagée à ce que cinquante pour cent de ses investissements soient consacrés à la transition énergétique d’ici 2026. Pour plus d’informations, visitez le site www.mercuria.com.

À propos de SunGas Renewables

SunGas Renewables, filiale de GTI International, Inc., fournit aux entreprises des solutions technologiques et des produits énergétiques rentables qui doivent réduire leur empreinte de carbone pour répondre aux exigences de l’ESG et aux objectifs et mandats réglementaires. SunGas est un moteur de la commercialisation en fournissant des technologies, des systèmes d’équipement et des services homologués, ainsi que des investissements sélectifs dans le cadre des projets d’énergie renouvelable utilisant sa technologie. www.sungasrenewables.com

À propos de Haldor Topsoe

Haldor Topsoe est un chef de file mondial offrant de catalyseurs, de technologies et de services aux industries chimiques et de raffinage. Topsoe vise à être le leader mondial des technologies de réduction des émissions de carbone d’ici 2024. En perfectionnant la chimie pour un monde meilleur, nous permettons à nos clients de réussir la transition vers des énergies renouvelables. Topsoe a son siège social au Danemark et répond aux besoins des clients du monde entier. En 2020, notre chiffre d’affaires s’élevait à environ 6,2 milliards de DKK et nous employons environ 2 200 employés. www.topsoe.com

