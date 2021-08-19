Lineage Logistics宣佈贊助職業高爾夫球選手Virginia Elena Carta

密西根州諾維--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--全球規模首屈一指且極具創新力的溫控工業房地產投資信託(REIT)和物流解決方案提供商Lineage Logistics, LLC今天宣佈贊助職業高爾夫球選手Virginia Elena Carta。作為Lineage贊助的一部分，Carta將在正式比賽和相關公共活動中佩戴Lineage的標誌。

2021年5月的義大利女子公開賽是Carta的職業高爾夫賽事首秀。她正在參加女子歐洲巡迴賽，直到女子職業高爾夫協會巡迴賽開始。2014年至2019年，Carta在七項國際錦標賽中獲獎，其中包括2016年NCAA個人錦標賽和她在杜克大學期間參加的2019年NCAA團體錦標賽。

Lineage由Bay Grove創立和管理。Bay Grove共同創辦人、Lineage共同執行董事長Kevin Marchetti表示：「我們很榮幸能為她的職業賽季首秀提供支援。與Lineage一樣，Virginia也對食品和永續發展充滿熱情。因此，雙方的夥伴關係堪稱天作之合。我相信，我們會一起對社區產生正向影響。」

Carta從杜克大學尼古拉斯環境學院獲得學士學位，專攻糧食體系。她在杜克大學完成的論文是關於永續和有機農業對當地社區之社會經濟影響。2020年，Carta在劍橋大學獲得環境政策碩士學位。

Carta表示：「Lineage的目標是協助為全世界提供糧食和消除浪費。這深深地引起我的共鳴。我很高興能在高爾夫球場內外與Lineage一起努力，繼續提高人們對這個問題的認識，並確保透明而永續的全球供應鏈。我非常感謝Lineage在我職業生涯的這個階段與我合作並給予支持信任。」

關於Lineage Logistics

Lineage Logistics是全球規模首屈一指的溫控工業房地產投資信託(REIT)和物流解決方案提供商。其全球網路由350多處座落在戰略性位置的設施組成，總容量超過20億立方英尺，廣泛分佈於北美、歐洲和亞太地區的15個國家/地區。Lineage在端到端物流解決方案方面的業界領先專長，無與倫比的不動產網路及對創新科技的開發與部署，有助於提升配送效率，推進永續發展，並減少供應鏈浪費。最重要的是，作為Feeding America富有遠見的合作夥伴，Lineage幫助為全世界提供糧食。憑藉業界領先的創新和永續計畫，Lineage在2021年CNBC 50家顛覆性企業(2021 CNBC Disruptor 50)排行榜中名列第17名，在《Fast Company》雜誌2019年全球最具創新力企業排行榜上榮膺資料科學企業榜首，整體排名第23名。此外，Lineage還入選《財星》雜誌2020年改變世界排行榜。(www.lineagelogistics.com)

關於Bay Grove

Bay Grove是一家自有資金投資公司，致力於與強大的管理團隊攜手投資和建立長期的投資平臺。自2008年以來，Bay Grove透過與企業家、客戶和員工合作完成的收購和投資建立了Lineage Logistics。公司在倉儲和物流業擁有豐富經驗，並尋求在其他有吸引力的產業進行投資。Bay Grove總部位於舊金山。(www.bay-grove.com)

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