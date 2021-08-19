Lineage Logistics宣布赞助职业高尔夫球手Virginia Elena Carta

密歇根州诺维--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--全球规模首屈一指且极具创新力的温控工业房地产投资信托(REIT)和物流解决方案提供商Lineage Logistics, LLC今天宣布赞助职业高尔夫球手Virginia Elena Carta。作为Lineage赞助的一部分，Carta将在正式比赛和相关公共活动中佩戴Lineage的标识。

2021年5月的意大利女子公开赛是Carta的职业高尔夫赛事首秀。她正在参加女子欧洲巡回赛，直到女子职业高尔夫协会巡回赛开始。2014年至2019年，Carta在七项国际锦标赛中获奖，其中包括2016年NCAA个人锦标赛和她在杜克大学期间参加的2019年NCAA团体锦标赛。

Lineage由Bay Grove创立和管理。Bay Grove联合创始人、Lineage联合执行董事长Kevin Marchetti表示：“我们很荣幸能为她的职业赛季首秀提供支持。与Lineage一样，Virginia也对食品和可持续发展充满热情。因此，双方的伙伴关系堪称天作之合。我相信，我们会一起对我们的社区产生积极的影响。”

Carta从杜克大学尼古拉斯环境学院获得学士学位，专业方向为食品系统。她在杜克大学完成的论文是关于可持续有机农业对当地社区的社会经济影响。2020年，Carta从剑桥大学获得环境政策硕士学位。

Carta表示：“Lineage的目标是帮助养活世界和消除浪费。这深深地引起我的共鸣。我很高兴能在高尔夫球场内外与Lineage一起努力，继续提高人们对这个问题的认识，并确保透明而可持续的全球供应链。我非常感谢Lineage在我职业生涯的这个阶段与我合作并对我给予信任。”

关于Lineage Logistics

Lineage Logistics是全球规模首屈一指的温控工业房地产投资信托(REIT)和物流解决方案提供商。其全球网络由350多处坐落在战略性位置的设施组成，总容量超过20亿立方英尺，广泛分布于北美、欧洲和亚太区的15个国家/地区。Lineage在端到端物流解决方案方面的行业领先专长，无与伦比的不动产网络及对创新技术的开发与部署，有助于提升配送效率，推进可持续发展，并减少供应链浪费。最重要的是，作为Feeding America富有远见的合作伙伴，Lineage帮助为全世界提供粮食。凭借行业领先的创新和可持续计划，Lineage在2021年CNBC颠覆性企业50强(2021 CNBC Disruptor 50)榜单中名列第17位，在《Fast Company》杂志2019全球最具创新力企业榜单上荣膺数据科学企业榜首，综合排名第23位。此外，Lineage还入选了《财富》杂志2020年改变世界榜单。(www.lineagelogistics.com)

关于Bay Grove

Bay Grove是一家自有资金投资公司，致力于与强大的管理团队携手投资和建立长期的投资平台。自2008年以来，Bay Grove通过与企业家、客户和员工合作完成的收购和投资建立了Lineage Logistics。公司在仓储和物流行业拥有丰富经验，并寻求在其他有吸引力的行业进行投资。Bay Grove总部位于旧金山。(www.bay-grove.com)

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