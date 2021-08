Lineage Logistics annonce qu’elle va parrainer la golfeuse professionnelle Virginia Elena Carta

NOVI, Michigan--(BUSINESS WIRE)--Lineage Logistics, LLC, la plus importante et la plus innovante SIIC industrielle à température contrôlée au monde, et un fournisseur de solutions logistiques, a annoncé aujourd’hui avoir conclu un accord de parrainage avec la golfeuse professionnelle Virginia Elena Carta. Dans le cadre du parrainage de Lineage, Mme Carta portera le logo de Lineage lors des tournois officiels et des événements publics associés.

Virginia Elena Carta a fait ses débuts de golfeuse professionnelle au Ladies Italian Open en mai 2021 et elle est présente actuellement au Ladies European Tour, suite à quoi elle participera au Ladies Professional Golf Association Tour. Virginia Elena Carta a remporté sept tournois internationaux entre 2014 et 2019, dont le Championnat NCAA 2016 en individuel, ainsi que le championnat NCAA 2019 par équipe pendant ses années à l’université Duke.

« Nous sommes honorés d’être à ses côtés pour ses débuts en saison professionnelle », a déclaré Kevin Marchetti, co-président exécutif de Lineage et co-fondateur de Bay Grove, qui a fondé et gère Lineage. « Tout comme Lineage, Virginia partage une passion pour la nourriture et la durabilité, ce qui fait de ce partenariat un complément naturel. Je suis convaincu qu’ensemble, nous allons avoir un impact positif sur notre communauté. »

Virginia Elena Carta est titulaire d’un B.A. axé sur les systèmes alimentaires de la Duke’s Nicholas School of the Environment. Pendant son parcours à Duke, elle a rédigé un mémoire sur les impacts socio-économiques de l’agriculture durable et biologique sur les communautés locales. En 2020, elle a obtenu un master de philosophie dans le domaine de la politique environnementale de l’université de Cambridge.

« L’objectif de Lineage, qui est d’aider à nourrir le monde et à éliminer les déchets, m’interpelle fortement », a déclaré Mme Carta. « Je suis ravie de travailler avec l’entreprise sur le terrain de golf et en dehors de celui-ci pour continuer à sensibiliser à cette question et aider à assurer une chaîne d’approvisionnement mondiale transparente et durable. Je suis incroyablement reconnaissante de ce partenariat avec Lineage et de la confiance que l’entreprise a en moi à ce stade de ma carrière professionnelle. »

À propos de Lineage Logistics

Lineage Logistics est la plus grande SIIC industrielle à température contrôlée et le plus grand fournisseur de solutions logistiques au monde. Elle possède un réseau mondial de plus de 350 installations situées stratégiquement, pour une capacité totalisant plus de 2 milliards de pieds cubes, couvrant 15 pays en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique. Les compétences d’experts à la pointe de l’industrie, et les solutions logistiques de bout en bout de Lineage, son réseau immobilier sans équivalent, ainsi que le développement et le déploiement de sa technologie innovante permettent d’accroître l’efficacité de la distribution, de faire progresser le développement durable, de réduire les pertes de la chaîne d’approvisionnement et, plus important encore, en tant que Partenaire visionnaire de Feeding America, d’aider à nourrir la planète. En reconnaissance des innovations de premier plan et des initiatives de développement durable de la société, Lineage figure au 17e rang de la liste CNBC Disruptor 50 de 2021, après s’être classée n° 1 des sociétés spécialisées en sciences des données, et 23e au classement général de la liste 2019 des Sociétés les plus innovantes au monde (The World’s Most Innovative Companies) de Fast Company, en plus d’avoir été incluse sur la liste Changer le monde (Change The World) de Fortune, en 2020. (www.lineagelogistics.com)

À propos de Bay Grove

Bay Grove est une société de placement principal dédiée à la création de partenariats avec de solides équipes de direction afin d’investir et de construire des investissements dans des plateformes à long terme. Depuis 2008, Bay Grove a bâti Lineage Logistics au moyen d’acquisitions et d’investissements réalisés en partenariat avec des entrepreneurs, des clients et des employés. La société possède une vaste expérience dans le secteur de l’entreposage et de la logistique, et cherche également à investir dans d’autres secteurs attractifs. Bay Grove est basée à San Francisco. (www.bay-grove.com)

