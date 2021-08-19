TITAN Haptics推出搭售Immersion授權的下一代觸覺馬達

多倫多--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Nanoport今天成立了一家新公司TITAN Haptics，以推廣首個源自於Nanoport研發實驗室的新技術。TITAN Haptics將以獲得專利的強大Linear Magnetic Ram (LMR)技術為基礎，打造一系列全新的智慧手機觸覺馬達，並將搭售來自Immersion (NASDAQ:IMMR)的業界首個智慧財產權組合授權。

TITAN Haptics的微型馬達產品繼承了LMR馬達技術的特性和優勢，其小巧的外形非常適合用於智慧手機、穿戴式裝置和掌上遊戲機。與其他觸覺馬達相比，LMR可提供20倍的動態範圍和2倍的可靠性，以及有競爭力的價格點。

TITAN Haptics創辦人Tim Szeto表示：「就像音訊和視訊在不斷高清晰化一樣，現在觸覺領域也進入了『高清晰化升級』時代。LMR馬達能夠為遊戲、音樂、擴增實境、智慧手機以及其他一些令人興奮的未來產品上的虛擬按鈕帶來全新的觸覺體驗。」

TITAN還將在其觸覺馬達中搭售業界首個全面的智慧財產權授權。經過與觸覺技術公司Immersion長達三年多時間的合作，TITAN Haptics開發了突破性的授權馬達產品，將簡化在智慧手機和穿戴式裝置中引進先進觸覺功能的過程。

Immersion技術長Chris Ullrich表示：「TITAN Haptics開發的Linear Magnetic Ram技術代表了高清晰觸覺回饋的新典範，我們期待支援TITAN Haptics將這項技術成功應用於行動裝置。」

除馬達產品外，TITAN Haptics還為客戶提供韌體、軟體、API和藍圖參考設計。作為HIF等產業團體的成員，TITAN在制定產業標準和統一通訊協定方面居於領導地位。

關於TITAN Haptics Inc.

TITAN Haptics為智慧手機、遊戲主機和觸控式螢幕設備開發先進的觸覺馬達。如需瞭解更多資訊，請造訪TITANhaptics.com。

關於Nanoport Technology Inc.

Nanoport是一個移動技術研發實驗室，專精於連接、觸覺和多設備應用。如需瞭解更多資訊，請訪問Nanoport.io。

關於Immersion (NASDAQ: IMMR)

Immersion是世界領先的觸控回饋技術開發商和授權人。如需瞭解更多資訊，請造訪Immersion.com。

關於Haptics Industry Forum

Haptics Industry Forum是一個成立於2020年的產業團體，致力於推動觸覺生態系統和相關內容的發展。如需瞭解更多資訊，請造訪Hapticsif.org。

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