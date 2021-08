Lineage Logistics anuncia patrocínio com jogadora de golfe profissional Virginia Elena Carta

NOVI, Michigan--(BUSINESS WIRE)--A Lineage Logistics, LLC, a maior e mais inovadora provedora de soluções de logística e REIT industriais com temperatura controlada do mundo, anunciou hoje seu patrocínio da jogadora profissional de golfe Virginia Elena Carta. Como parte do patrocínio da Lineage, Carta vestirá a logomarca da Lineage durante torneios oficiais e eventos públicos associados.

Carta estreou em sua carreira de jogadora de golfe profissional no Ladies Italian Open em maio de 2021 e está competindo no Ladies European Tour até o início do Ladies Professional Golf Association Tour. Carta ganhou sete torneios internacionais entre 2014 e 2019, inclusive o NCAA Individual Championship 2016, além do NCAA Team Championship 2019 durante seu período na Duke University.

“Estamos honrados em fazer parte da sua estreia na temporada profissional”, afirmou Kevin Marchetti, copresidente executivo da Lineage e cofundador da Bay Grove, que fundou e administra a Lineage. “Assim como a Lineage, Virginia compartilha uma paixão por alimentos e sustentabilidade, o que torna esta parceria ideal. Tenho certeza de que, juntos, causaremos um impacto positivo em nossa comunidade.”

Carta se formou na Duke’s Nicholas School of the Environment com foco em sistemas alimentares. Na Duke, ela concluiu uma dissertação sobre os impactos socioeconômicos da agricultura orgânica e sustentável nas comunidades locais. Em 2020, Carta obteve um mestrado em Política Ambiental pela Universidade de Cambridge.

“O propósito da Lineage de ajudar a alimentar o mundo e eliminar o desperdício toca profundamente em mim”, declarou Carta. “Estou entusiasmada de trabalhar no campo de golfe e fora dele para continuar aumentando a conscientização dessa questão e garantir uma cadeia de suprimentos global transparente e sustentável. Sou imensamente grata pela parceria com a Lineage e pela crença depositada em mim neste estágio de minha carreira profissional.”

Sobre a Lineage Logistics

A Lineage Logistics é a maior provedora de soluções de logística e REITs industriais com controle de temperatura do mundo. Ela possui uma rede global de mais de 350 instalações estrategicamente localizadas, totalizando mais de 2 bilhões de pés cúbicos de capacidade que abrange 15 países na América do Norte, na Europa e na região Ásia-Pacífico. A experiência da Lineage, líder do setor em soluções logísticas de ponta a ponta, sua rede imobiliária sem paralelos, e o desenvolvimento e implantação de tecnologias inovadoras ajuda a aumentar a eficiência da distribuição, avançar a sustentabilidade, minimizar o desperdício na cadeia de suprimentos, e, o mais importante, como uma parceira visionária da Feeding America, ajuda a alimentar o mundo. Em reconhecimento às grandes inovações e iniciativas de sustentabilidade da empresa, a Lineage marcou presença na lista CNBC Disruptor 50 de 2021, ocupando a 17.ª posição, foi escolhida a primeira empresa de Ciência de Dados, e a 23.ª na classificação geral, na lista anual das Empresas Mais Inovadoras do Mundo de 2019 da Fast Company, além de ser incluída na lista da Fortune das empresas que estão mudando o mundo em 2020. (www.lineagelogistics.com)

Sobre a Bay Grove

A Bay Grove é uma empresa de investimento de capital dedicada ao investimento em parceria com fortes equipes de gestão e ao desenvolvimento de investimentos em plataformas de longo prazo. Desde 2008, a Bay Grove vem desenvolvendo a Lineage Logistics por meio de aquisições e investimentos realizados em parceria com empreendedores, clientes e funcionários. A empresa tem uma profunda experiência no setor de armazenamento e logística e também procura realizar investimentos em outros setores atrativos. A Bay Grove está sediada em San Francisco, estado norte-americano da Califórnia. (www.bay-grove.com)

