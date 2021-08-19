TITAN Haptics推出捆绑了Immersion许可的下一代触觉马达

多伦多--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Nanoport今天成立了一家新公司TITAN Haptics，以推广首个源自于Nanoport研发实验室的新技术。TITAN Haptics将以获得专利的强大的Linear Magnetic Ram (LMR)技术为基础，打造一系列全新的智能手机触觉马达，并将捆绑来自Immersion (NASDAQ:IMMR)的业界首个知识产权组合许可。

TITAN Haptics的微型马达产品继承了LMR马达技术的特性和优势，其小巧的外形非常适合用于智能手机、可穿戴设备和掌上游戏机。与其他触觉马达相比，LMR可提供20倍的动态范围和2倍的可靠性，以及有竞争力的价格点。

TITAN Haptics创始人Tim Szeto表示：“ 就像音频和视频在不断高清化一样，现在触觉领域也进入了‘高清化升级’时代。LMR马达能够为游戏、音乐、增强现实、智能手机以及其他一些令人兴奋的未来产品上的虚拟按钮带来全新的触觉体验。”

TITAN还将在其触觉马达中捆绑业界首个全面的知识产权许可。经过与触觉技术公司Immersion长达三年多时间的合作，TITAN Haptics开发了突破性的 授权马达产品，将简化在智能手机和可穿戴设备中引入高级触觉功能的过程。

Immersion首席技术官Chris Ullrich表示：“ TITAN Haptics开发的Linear Magnetic Ram技术代表了高清触觉反馈的新范式，我们期待支持TITAN Haptics将这项技术成功应用于移动设备。”

除马达产品外，TITAN Haptics还为客户提供固件、软件、API和蓝图参考设计。作为HIF等行业团体的成员，TITAN在制定行业标准和统一协议方面居于领导地位。

关于TITAN Haptics Inc.

TITAN Haptics为智能手机、游戏主机和触摸屏设备开发先进的触觉马达。如需了解更多信息，请访问TITANhaptics.com。

关于Nanoport Technology Inc.

Nanoport是一个移动技术研发实验室，专精于连接、触觉和多设备应用。如需了解更多信息，请访问Nanoport.io。

关于Immersion (NASDAQ: IMMR)

Immersion是世界领先的触摸反馈技术开发商和许可方。如需了解更多信息，请访问Immersion.com。

关于Haptics Industry Forum

Haptics Industry Forum是一个成立于2020年的行业团体，致力于推动触觉生态系统和相关内容的发展。如需了解更多信息，请访问Hapticsif.org。

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