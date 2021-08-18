嘉吉與垂直農業領軍企業AeroFarms合作，進行專注於可可生產的同類首創研究

明尼亞波利斯和紐澤西州紐華克--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--嘉吉公司(Cargill)已與垂直農業領域的先驅和領導者AeroFarms達成多年期研究協定，旨在提高可可豆產量並開發更具氣候韌性的農業生產方式。此舉是嘉吉正在進行的相關工作的一部分，目標是建立更具韌性和永續性的可可產業。

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嘉吉可可業務(Cargill Cocoa)歐洲區董事總經理Niels Boetje表示：「環境挑戰和日益成長的可可產品需求，對全球可可供應鏈帶來越來越大的壓力。透過與研究機構、大學和AeroFarms這類創新公司建立合作夥伴關係，我們展開跨部門合作並進行創新實驗，以提高傳統可可種植業的生產力和韌性。我們期待與可可供應鏈中的種植合作社分享我們的研究成果，以幫助確保為未來世代創造繁榮發展的可可產業。」

此項最新的研究合作結合了AeroFarms在受控環境農業方面的專長和嘉吉在可可農學和生產實務方面的廣泛豐富知識。雙方將攜手合作，並就多種不同的室內種植技術進行實驗，包括氣耕栽培和水耕栽培、光照、二氧化碳、灌溉、營養、植物空間和修剪等，以確定最適宜可可樹生長的環境。

這些研究成果將產生新的見解，針對諸如更快的樹木生長速度和更大的產量等因素，加速開發具有更強抗病性和抗蟲性的新品種，並釋放可可豆的全部風味和顏色潛力。這些成果將有助於確保未來氣候變遷威脅之下的可可豆供應。

AeroFarms共同創辦人兼執行長David Rosenberg表示：「AeroFarms與嘉吉擁有類似的願景，即以安全、負責、永續的方式滋養世界。我們已經種植了超過550種不同的作物，很高興能與嘉吉合作進行另一個專案，這次我們的研究重點是可可。AeroFarms將自己的專有技術視作一個平臺，用以促進植物生物學、遺傳學、機械系統、作業系統、環境系統和數位控制、資料獲取和分析等的最佳化。遺傳學和快速育種是我們關注的垂直領域之一。應用我們的平臺來促使可可種植最佳化，有助於AeroFarms對世界產生更廣泛的正面影響。」

初步探索工作已在位於紐澤西州紐華克的AeroFarms全球總部開始，並將很快擴展到該公司位於阿拉伯聯合大公國阿布達比的極為先進的AeroFarms AgX Research & Development室內垂直農場，該農場預計將於2022年初開啟營運。

關於嘉吉

嘉吉在70個國家擁有15.5萬名員工，他們努力不懈，以達成我們以安全、負責、永續的方式滋養世界的目標。每天，我們使種植者與市場、客戶與原料建立聯繫，並為人與動物提供他們所需的食物。

我們將155年的深厚經驗與新科技和洞察結合，成為食品、農業、金融和工業客戶值得信賴的合作夥伴，業務遍及125個國家。我們正與各方攜手合作，共同為農業建立更強大、更永續的未來。如欲瞭解更多資訊，請造訪Cargill.com和我們的新聞中心。

關於嘉吉旗下全球可可和巧克力部門

全球可可和巧克力部門(Cargill Cocoa & Chocolate)在全球以更永續的方式提供優質可可和巧克力，為我們的客戶帶來安心、誠信和欣喜。憑藉可兼顧供應安全、永續發展專案和感官專長的相關工作，我們打造出多種出色的標準化及客製化產品和服務。此外，我們還為客戶提供廣泛的市場知識。我們建立了強大、公平和透明的供應鏈，涵蓋從可可豆到巧克力棒的全部過程。我們滿懷熱情，持續引領業界標準。為確保以更永續的方式供應優質可可豆，嘉吉在巴西、喀麥隆、象牙海岸、迦納和印尼的原產地建立了自己的採購和貿易業務。Cargill Cocoa Promise專案彰顯了我們的承諾，即為種植者及其社區帶來更高的收入和生活水準。我們的團隊由4,100名充滿熱忱的可可和巧克力專家組成，他們是嘉吉全球15.5萬名同事的一部分，在57個地點工作。如欲瞭解更多資訊，請造訪：cargillcocoachocolate.com。

關於AeroFarms

自2004年以來，AeroFarms一直引領室內垂直農業的發展方向，並積極宣導農業的轉型創新。AeroFarms是經過認證的B型企業(Certified B Corporation)，全球總部位於紐澤西州紐華克，其使命是種植優質植物以造福人類。AeroFarms連續兩年被《Fast Company》)評選為「全球最具創新力公司」(World’s Most Innovative Companies)之一，並入選《時代》週刊「食品領域最佳發明」(Best Inventions in Food)，其擁有專利並屢獲殊榮的室內垂直農業技術為健康植物的茁壯生長提供完美的環境，並將精準農業、食品安全以及農業產量提升到新境界。與傳統田間耕作相比，可節省高達95%的水資源，而且不使用任何殺蟲劑。AeroFarms使本地農業生產能夠全年安全地進行，並使用垂直農業技術來提升產品風味。此外，透過其專有種植技術平臺，AeroFarms已種植了超過550個品種，並與政府及主要《財星》500大企業建立了多年期策略性合作夥伴關係，旨在以獨有方式協助解決農業供應鏈需求。如欲瞭解更多資訊，請造訪：https://aerofarms.com/。

2021年3月26日，AeroFarms宣佈與Spring Valley Acquisition Corp. (Nasdaq: SV)達成最終業務合併協定。合併完成後，AeroFarms將以新的股票代碼“ARFM”在納斯達克公開交易。有關該交易的更多資訊，請參見：https://aerofarms.com/investors/

非要約或要約邀請

本新聞稿不構成出售要約或購買要約邀請，也不構成在任何司法管轄區就擬議的Spring Valley和AeroFarms之間的可能業務合併或任何相關交易的任何投票或批准的邀請，不得在任何司法管轄區內非法銷售、發行或轉讓證券，也不得向任何人非法銷售、發行或轉讓證券。有關擬議交易的任何證券發售或投票邀請，將僅透過符合經修訂的《1933年證券法》（《證券法》）和經修訂的《1934年證券交易法》頒佈的適用規則和條例的委託書/招股說明書進行，或根據《證券法》的豁免或在不受《證券法》登記要求的交易中進行。

前瞻性陳述

本新聞稿中包含的某些非歷史事實的陳述構成《1995年美國私人證券訴訟改革法》「安全港」條款所界定的前瞻性陳述。前瞻性陳述通常伴隨諸如「相信 」、「可能 」、「也許 」、「將 」、「估計 」、「繼續 」、「考慮 」、「預期 」、「打算 」、「期望 」、「應該 」、「會 」、「可以 」、「計畫 」、「預測 」、「預計 」、「潛在 」、「似乎 」、「尋求 」、「未來 」、「展望 」以及類似的對未來事件或趨勢的預測和暗示性表達，或者並非對歷史事件的陳述。除了對於當前或歷史事實的陳述外，本新聞稿中包含的所有陳述均為前瞻性陳述，包括有關Spring Valley對AeroFarms的擬議收購和特別會議的陳述。這些陳述乃是根據各種假設（無論是否在本新聞稿中指明）以及AeroFarms和Spring Valley各自管理層的當前預期，並非對實際業績的預測。這些前瞻性陳述僅用於說明，無意用作擔保、保證、預測或對事實或機率的明確陳述，也不得對其有此類依賴。實際事件和情況很難或不可能預測，並且會與假設有所不同。許多實際事件和情況超出AeroFarms和Spring Valley的控制範圍。這些前瞻性陳述受到許多風險和不確定性的影響，包括：國內外商業、市場、金融、政治和法律環境的變化；各方無法成功或及時完成擬議交易，包括無法獲得任何監管部門的批准、延遲或受到可能對合併後的公司或擬議交易的預期收益產生不利影響的意外情況，或無法獲得Spring Valley或AeroFarms股東的批准；未能實現擬議交易的預期收益；與AeroFarms的業務擴張和預期業務里程碑時間相關的風險；競爭對AeroFarms業務的影響；Spring Valley或AeroFarms就擬議交易或在未來發行股權或股權連動型證券或獲得債務融資的能力，以及Spring Valley的Form 10-K年度報告、Form 10-Q季度報告、2020年11月25日的最終招股說明書和2021年7月26日的最終委託書/招股說明書「風險因素」標題下討論的那些因素，以及Spring Valley已經或將要遞交給SEC的其他文件。如果其中的任何風險具體出現，或者我們的假設證明是不正確的，則實際結果可能與這些前瞻性陳述所暗示的結果存在重大差異。可能存在Spring Valley和 AeroFarms目前都不知道，或者Spring Valley和AeroFarms目前認為不重要的其他風險，可能也會導致實際結果與前瞻性陳述中的結果不同。此外，前瞻性陳述反映Spring Valley和AeroFarms截至本新聞稿發佈之日對未來事件的預期、計畫或預測，以及觀點。Spring Valley和AeroFarms預期後續事件和發展將導致Spring Valley和AeroFarms的評估發生變化。然而，儘管Spring Valley和AeroFarms可能選擇在未來某個時候更新這些前瞻性陳述，但Spring Valley和AeroFarms明確表示不承擔任何此等義務。這些前瞻性陳述不應視為代表Spring Valley和AeroFarms在本新聞稿發佈日期之後任何日期中的評估而對其有所依賴。因此，不應過分依賴這些前瞻性陳述。

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