嘉吉与垂直农业领军企业AeroFarms合作，开展同类首个专注于可可生产的研究

明尼阿波利斯和新泽西州纽瓦克--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--嘉吉公司(Cargill)已与垂直农业领域的先驱和领导者AeroFarms达成一项多年期研究协议，旨在提高可可豆产量并开发更具气候弹性的农业生产方式。此举是嘉吉正在进行的相关工作的一部分，目标是打造一个更具弹性和可持续性的可可行业。

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嘉吉可可业务(Cargill Cocoa)欧洲区董事总经理Niels Boetje表示：“环境挑战和日益增长的可可产品需求给全球可可供应链带来了越来越大的压力。通过与研究机构、大学和像AeroFarms这样的创新公司合作，我们正在开展跨部门合作并进行创新实验，以提高传统可可种植业的生产力和弹性。我们期待与我们的可可供应链中的种植合作社分享我们的研究成果，以帮助确保留给未来几代人一个繁荣发展的可可行业。”

此项最新的研究合作结合了AeroFarms在受控环境农业方面的专长和嘉吉在可可农学和生产实践方面的广泛而丰富的知识。双方将携手合作，并就多种不同的室内种植技术开展实验，包括气培和水培、光照、二氧化碳、灌溉、营养、植物空间和修剪等，以确定最适宜可可树生长的环境。

这些研究成果将产生新的见解，针对诸如更快的树木生长速度和更高的产量等因素，加速开发具有增强病虫害抗性的新品种，并释放可可豆的全部风味和颜色潜力。这些成果将有助于确保未来气候变化威胁之下可可豆的供应。

AeroFarms联合创始人兼首席执行官David Rosenberg表示：“AeroFarms与嘉吉拥有着类似的愿景，即以安全、负责、可持续的方式滋养世界。我们已经种植了超过550种不同的作物，很高兴与嘉吉合作开展另一个项目，这次我们的研究重点是可可。AeroFarms将自己的专有技术视作一个平台，来优化植物生物学、遗传学、机械系统、操作系统、环境系统和数字控制、数据采集和分析等。遗传学和快速育种是我们关注的垂直领域之一。应用我们的平台来优化可可种植，能够帮助AeroFarms对世界产生更广泛的积极影响。”

初步探索工作已在位于新泽西州纽瓦克的AeroFarms全球总部开始，并将很快扩展到该公司位于阿联酋阿布扎比的极为先进的AeroFarms AgX Research & Development室内垂直农场，该农场预计将于2022年初开启运营。

关于嘉吉

嘉吉在70个国家拥有15.5万名员工，他们正在不懈努力，以实现我们以安全、负责、可持续的方式滋养世界的目标。每天，我们都在将种植者与市场、客户与原料联系起来，并为人与动物提供他们所需的食物。

我们将155年的深厚经验与新技术和洞察力相结合，已成为食品、农业、金融和工业客户值得信赖的合作伙伴，业务覆盖125个国家。我们正在与各方携手合作，共同为农业生产打造一个更强大、更可持续的未来。如需了解更多信息，请访问Cargill.com和我们的新闻中心。

关于嘉吉旗下全球可可和巧克力部门

全球可可和巧克力部门(Cargill Cocoa & Chocolate)在全球范围内以更可持续的方式提供优质可可和巧克力，为我们的客户带来安心、诚信和欣喜。通过可兼顾供应安全、可持续发展项目和感官专长的相关工作，我们打造了多种出色的标准化及定制产品和服务。此外，我们还为客户提供广泛的市场知识。我们建立了一个强大、公平和透明的供应链，覆盖从可可豆到巧克力棒的全过程。我们满怀热情，持续引领行业标准。为确保以更可持续的方式供应优质可可豆，嘉吉在巴西、喀麦隆、科特迪瓦、加纳和印度尼西亚的原产地建立了自己的采购和贸易业务。我们的Cargill Cocoa Promise项目彰显了我们的承诺，即为种植者及其社区带来更高的收入和生活水平。我们的团队由4,100名充满激情的可可和巧克力专家组成，他们是嘉吉全球15.5万名同事的一部分，在57个地点开展工作。如需了解更多信息，请访问：cargillcocoachocolate.com。

关于AeroFarms

自2004年以来，AeroFarms一直引领着室内垂直农业的发展方向，并积极倡导农业的转型创新。AeroFarms是一家经过认证的共益企业(Certified B Corporation)，全球总部位于新泽西州纽瓦克，其使命是种植优质植物以造福人类。AeroFarms连续两年被《快公司》(Fast Company)评为“全球最具创新力公司”(World’s Most Innovative Companies)之一，并入选《时代》周刊“食品领域最佳发明”(Best Inventions in Food)，其拥有专利并屡获殊荣的室内垂直农业技术为健康植物的茁壮生长提供了完美的环境，并将精确农业、食品安全以及农业产量提升到一个新高度。与传统田间耕作相比，可节约高达95%的水资源，而且不使用任何杀虫剂。AeroFarms使本地农业生产能够全年安全地进行，并通过垂直农业技术帮助提升产品风味。此外，通过其专有种植技术平台，AeroFarms已种植了超过550个品种，并与政府及主要《财富》500强公司建立了多年期战略合作关系，旨在以独有方式帮助解决农业供应链需求。如需了解更多信息，请访问：https://aerofarms.com/。

2021年3月26日，AeroFarms宣布与Spring Valley Acquisition Corp. (Nasdaq: SV)达成最终业务合并协议。合并完成后，AeroFarms将以新的股票代码“ARFM”在纳斯达克公开交易。有关该交易的更多信息，请参见：https://aerofarms.com/investors/

非要约或要约邀请

本新闻稿不构成出售要约或购买要约邀请，也不构成在任何司法管辖区就拟议的Spring Valley和AeroFarms之间的可能业务合并或任何相关交易的任何投票或批准的邀请，不得在任何司法管辖区内非法销售、发行或转让证券，也不得向任何人非法销售、发行或转让证券。有关拟议交易的任何证券发售或投票邀请将仅通过符合经修订的《1933年证券法》（《证券法》）和经修订的《1934年证券交易法》颁布的适用规则和条例的委托书/招股说明书进行，或根据《证券法》的豁免或在不受《证券法》登记要求的交易中进行。

前瞻性陈述

本新闻稿中包含的某些非历史事实的陈述构成《1995年美国私人证券诉讼改革法案》“安全港”条款所界定的前瞻性陈述。前瞻性陈述通常伴随诸如“相信”、“可能”、“也许”、“将”、“估计”、“继续”、“考虑”、“预期”、“打算”、“期望”、“应该”、“会”、“可以”、“计划”、“预测”、“预计”、“潜在”、“似乎”、“寻求”、“未来”、“展望”以及类似的对未来事件或趋势的预测和暗示性表达，或者并非对历史事件的陈述。除了对于当前或历史事实的陈述外，本新闻稿中包含的所有陈述均为前瞻性陈述，包括有关Spring Valley对AeroFarms的拟议收购和特别会议的陈述。这些陈述乃是基于各种假设（无论是否在本新闻稿中指明）以及AeroFarms和Spring Valley各自管理层的当前预期，并非对实际业绩的预测。这些前瞻性陈述仅用于说明目的，并不打算作为，也不得作为担保、保证、预测或对事实或概率的明确陈述来依赖。实际事件和情况很难或不可能预测，并且会与假设有所不同。许多实际事件和情况超出了AeroFarms和Spring Valley的控制范围。这些前瞻性陈述受到许多风险和不确定性的影响，包括：国内外商业、市场、金融、政治和法律环境的变化；各方无法成功或及时完成拟议交易，包括无法获得任何监管部门的批准、延迟或受到可能对合并后的公司或拟议交易的预期收益产生不利影响的意外情况，或无法获得Spring Valley或AeroFarms股东的批准；未能实现拟议交易的预期收益；与AeroFarms的业务扩张和预期业务里程碑时间相关的风险；竞争对AeroFarms业务的影响；Spring Valley或AeroFarms就拟议交易或在未来发行股权或股权挂钩证券或获得债务融资的能力，以及Spring Valley的Form 10-K年度报告、Form 10-Q季度报告、2020年11月25日的最终招股说明书和2021年7月26日的最终委托书/招股说明书“风险因素”标题下讨论的那些因素，以及Spring Valley已经或将要提交给SEC的其他文件。如果这些风险中的任何一个发生，或者我们的假设被证明是不正确的，则实际结果可能与这些前瞻性陈述所暗示的结果存在重大差异。可能存在Spring Valley和 AeroFarms目前都不知道，或者Spring Valley和AeroFarms目前认为不重要的其他风险，可能也会导致实际结果与前瞻性陈述中的结果不同。此外，前瞻性陈述反映了Spring Valley和AeroFarms截至本新闻稿发布之日对未来事件的预期、计划或预测，以及观点。Spring Valley和AeroFarms预计后续事件和发展将导致Spring Valley和AeroFarms的评估发生变化。然而，尽管Spring Valley和AeroFarms可能选择在未来某个时候更新这些前瞻性陈述，但Spring Valley和AeroFarms明确表示不承担任何这样做的义务。这些前瞻性陈述不应视作代表Spring Valley和AeroFarms在本新闻稿发布日期之后任何日期中所做的评估而加以依赖。因此，不应过分依赖这些前瞻性陈述。

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