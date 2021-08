STEMCELL Technologies et Hubrecht Organoid Technology vont s’associer pour offrir des services de criblage de médicaments organoïdes ne relevant pas de l'oncologie

VANCOUVER, Colombie Britannique--(BUSINESS WIRE)--STEMCELL Technologies et Hubrecht Organoid Technology (HUB) ont annoncé la signature d’un accord pour l’utilisation d’organoïdes dérivés des tissus – dont des organoïdes du poumon, intestinaux et du foie – pour une utilisation dans les services de criblage toxicologique préclinique et de développement de médicaments ne concernant pas le cancer qui seront proposés par la division Contract Assay Services de STEMCELL. Ces services aideront les chercheurs et les organisations travaillant sur le développement de médicaments à incorporer des organoïdes dans leurs programmes de tests précliniques et permettront de commercialiser de nouveaux produits thérapeutiques plus rapidement et avec un meilleur rapport coût-efficacité.

Les organoïdes HUB™ sont des modèles expérimentaux dérivés des cellules souches adultes présentes dans les tissus épithéliaux. L’expansion et la différenciation de ces cellules souches donne lieu à des “mini-organes en boîte de Pétri” fonctionnels. Les organoïdes HUB™ représentent un moyen spécifique au patient d’évaluer l’efficacité et la toxicité de médicaments durant le criblage préclinique. En imitant étroitement la biologie humaine, les organoïdes HUB™ peuvent être utilisés pour prévoir les réponses des patients à un traitement, plus précisément que les systèmes utilisés traditionnellement. Ainsi, ils peuvent potentiellement réduire considérablement les coûts et les taux d'échec actuellement associés à la mise sur le marché de nouveaux traitements. Dans le cadre de l’accord existant, STEMCELL développe et fournit une large gamme de kits de culture cellulaire qui permettent d’étendre et de maintenir efficacement les différents organoïdes dérivés de cellules souches qui seront utilisés pour bon nombre de ces programmes de criblage.

Ce nouvel accord complète le partenariat existant entre HUB et STEMCELL, dans le cadre duquel STEMCELL est le fournisseur exclusif de milieux de culture cellulaire pour tous les organoïdes HUB™, en permettant à STEMCELL d’effectuer un criblage toxicologique préclinique et d’offrir des services de validation et de test de médicaments ne concernant pas le cancer. « Nous sommes absolument ravis de pouvoir étendre notre partenariat avec HUB pour inclure ces nouveaux services », a fait remarquer le Dr Allen Eaves, fondateur, président et chef de la direction de STEMCELL. « En tant qu’entreprise de scientifiques au service des scientifiques, notre objectif est de rendre ces technologies incroyables plus accessibles aux chercheurs, qu’ils cultivent des organoïdes dans leurs propres laboratoires ou qu’ils s’associent avec des prestataires de services pour faire avancer leur science. »

« Chez HUB, nous sommes en mission pour combler le fossé entre le laboratoire et la clinique et faire entrer des modèles spécifiques aux patients dans le laboratoire », a déclaré le Dr Robert Vries, PDG de HUB. « Sélectionner soigneusement nos partenaires stratégiques est essentiel pour élargir l'accès mondial à la technologie des organoïdes HUB et, au final, améliorer les soins aux patients. STEMCELL a déjà fait preuve d’un leadership éclairé dans le domaine de la technologie des organoïdes ; c'est pourquoi nous pensons qu’un élargissement de la portée de notre partenariat pour inclure des services bénéficiera à la communauté de la recherche et du développement de médicaments dans le monde entier. »

À propos de STEMCELL Technologies

En tant qu’entreprise de scientifiques au service des scientifiques, STEMCELL Technologies s’est engagée à fournir des milieux de culture cellulaire de grande qualité, des produits d'isolement des cellules, ainsi que des réactifs et des services complémentaires pour la recherche dans le domaine des sciences de la vie. Guidée par la science et avec une passion pour la qualité, STEMCELL Technologies propose plus de 2 500 produits conçus pour soutenir le continuum de la recherche fondamentale à la recherche translationnelle. Visitez www.stemcell.com pour obtenir de plus amples renseignements.

À propos de HUB

Hubrecht Organoid Technology (HUB) a été fondée par l'Institut Hubrecht, le Centre médical universitaire d’Utrecht et l'Académie royale néerlandaise des arts et des sciences (KNAW) pour affiner le développement d’organoïdes et favoriser l'adoption des organoïdes à travers le monde. La technologie des organoïdes HUB représente un changement de paradigme qui comble le fossé entre le laboratoire et la clinique et fait entrer effectivement les “patients dans le laboratoire” pour la découverte et le développement de médicaments, la stratification des patients au stade préclinique, la découverte de biomarqueurs prédictifs, la médecine personnalisée, les essais cliniques, la médecine régénérative et les applications de diagnostics associés. Pour en savoir plus, consultez www.huborganoids.nl

