O-RAN聯盟與ETSI擴大產業合作，宣布推出第三版白皮書和第四版開放軟體

德國波恩--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--O-RAN聯盟(O-RAN ALLIANCE)歡迎1&1成為其最新營運商會員，從而擴大了這個由30家行動網路營運商組成的全球社群，這些營運商均致力於部署開放和智慧無線接取網路(RAN)。

O-RAN白皮書第三版重點關注O-RAN最精簡可行計畫及加速實現商業化

該白皮書於2021年6月29日發布，介紹了加速並支援在商業接取網路中引進O-RAN架構豐富功能的關鍵領域。白皮書還概述了一系列適用於選定使用案例的最精簡可行的端對端規範，用於部署多廠商互通的安全網路。白皮書完整內容可從我們的網站下載。

O-RAN聯盟與ETSI和TSDSI建立合作關係

為確保相容性並避免重複工作，O-RAN聯盟的規範制定工作以公共標準為基礎，並重視與其他產業機構保持協調一致。

2021年5月27日，O-RAN聯盟與歐洲電信標準協會(ETSI)簽署了一份合作協議。O-RAN聯盟與ETSI的目標一致，即執行和促進採用3GPP技術的區域和國際標準化。

O-RAN聯盟還與印度電信標準發展協會(TSDSI)簽署了一份合作備忘錄。備忘錄表達了雙方對合作的共同興趣，兩家機構將攜手在印度次大陸地區發展開放介面和開放RAN生態系統。

新的開放測試與整合中心(OTIC)

2021年6月28日，O-RAN聯盟核准了三家新的開放測試與整合中心：

位於馬德里的歐洲區OTIC，由西班牙電信(Telefonica)開辦

位於巴黎的歐洲區OTIC，由Orange開辦

Auray OTIC暨安全實驗室（臺灣），由耀睿科技(Auray Technology)開辦

新獲准的OTIC將擴大協作、開放和公正的工作環境，以確保O-RAN產品和解決方案測試的一致性和品質。已獲准OTIC的完整名單可在我們的網站上查看。

新的標準合作版權授權(SCCL)將簡化開放原始碼軟體開發過程

O-RAN聯盟引進了新的標準合作版權授權(SCCL)。SCCL的制定旨在簡化採用標準開放原始碼軟體的生產過程，透過定義授權使開放原始碼社群更容易在他們的實作中使用O-RAN規範中類似程式碼的部分。

O-RAN聯盟營運長、德國電信(Deutsche Telekom)策略與技術創新資深副總裁Alex Jinsung Choi表示：「我們認為，即使營運商從未在其網路中部署獨立的開放原始程式碼，開放程式碼也會在實現開放實作方面發揮重要作用。開放原始碼可以幫助供應商建置他們的商業實作，而也許最重要的是，開放原始碼還可以透過提供參考實作，使開放RAN元件之間的跨廠商整合和互通性更容易達成。」

2021年6月O-RAN聯盟產業高峰會重播觀看

6月29日舉行的O-RAN聯盟產業高峰會提供了有關O-RAN最新發展的寶貴見解，尤其是在商業化、安全和效能方面。該高峰會相關的90分鐘影片可在我們的網站上隨選重播。

O-RAN軟體社群開發的RAN開放軟體發布第四版

O-RAN軟體社群（OSC或O-RAN SC）於2019年4月由O-RAN與Linux基金會(Linux Foundation)合作成立，以支援針對所有人的開放RAN解決方案的軟體開發工作。

第四版即版本D帶來了重要的增強功能，包括對閉環處理使用案例的支援、非即時RAN智慧控制(Non-RT RIC)平臺的持續演進、用於近乎即時無線電智慧控制器(Near-RT RIC)的新的和增強的xApp，以及新的效能監測和警報支援。

如需深入瞭解版本D，並取得開放軟體，請造訪O-RAN軟體社群網站。

O-RAN技術指導委員會共同主席易芝玲(Chih-Lin I)表示：「在行動營運商、傳統廠商和更多技術合作夥伴的共同努力下，第四版首次嘗試讓完整的O-RAN軟體堆疊發揮作用。此外，我們現在可以宣布該版本是一個智慧RAN。我們很高興看到版本D中的重大進展，現在我們的實驗室能夠為軟體社群提供可靠的環境，以幫助繼續實現新功能和整合測試驗證。」

愛立信標準與產業倡議負責人Per Beming表示：「愛立信繼續積極參與O-RAN聯盟，為規範和O-RAN架構的演進做出貢獻。在OSC版本D中，愛立信繼續作為Non-RT RIC專案的主要貢獻者，進一步開發對A1介面的支援，此外還為Non-RT RIC自動化應用程式和R1介面奠定了基礎。使用A1介面實現採用意圖式管理的關鍵是提供支援rApp開發的框架，可實現更細細微性的智慧控制和最佳化決策。」

PANTHEON.tech產品長Miroslav Miklus表示：「我們很高興能為另一個Linux基金會專案也做出貢獻。我們最近對O-RAN SC版本D中的OAM元件所做的貢獻表明PANTHEON.tech致力於幫助我們的客戶開發和採用開放原始碼專案。」

三星電子企業資深副總裁兼三星研究院先進通訊研究中心負責人Sunghyun Choi博士表示：「使RAN具備智慧化和情境感知功能對網路最佳化和自動化至關重要。三星對O-RAN SC所做貢獻的重點是增強A1-Enrichment Information (A1-EI)和xAPP框架。總而言之，我們相信，加強O-RAN AI/ML框架將在使營運商實現RAN營運的主動閉環最佳化和自動化方面發揮重要作用。」

Xoriant執行長Girish Gaitonde表示：「Xoriant已加入O-RAN軟體社群，並為SMO的O1/VES介面貢獻程式碼。我們為OSC的O-RAN O1/VES介面的初始實現做出了貢獻，並希望能在SMO和O-DU、O-RU、O-CU以及Near RT-RIC等其他網路功能之間實現閉環自動化使用案例。」

關於O-RAN聯盟

O-RAN聯盟是一個全球性社群，由315家從事無線接取網路(RAN)產業的行動營運商、供應商及研究學術機構組成。由於RAN是任何行動網路的重要組成部分，O-RAN聯盟的使命是重塑整個產業，使其朝著更加智慧、開放、虛擬化和完全可互通的行動網路方向發展。新的O-RAN標準將有助於更具競爭力、更具活力的RAN供應商生態系統具備加速創新能力，以改善使用者體驗。採用O-RAN的行動網路將同時提高RAN部署的效率，以及行動營運商的營運效率。為此，O-RAN聯盟發布新的RAN規範及適用於RAN的開放軟體，並在實施整合和測試方面為其會員提供支援。

如需瞭解更多資訊，請造訪www.o-ran.org。

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