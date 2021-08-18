O-RAN联盟与ETSI扩大行业合作，宣布推出第三版白皮书和第四版开放软件

德国波恩--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--O-RAN联盟(O-RAN ALLIANCE)欢迎1&1成为其最新运营商成员，从而扩大了这个由30家移动网络运营商组成的全球社区，这些运营商均致力于部署开放和智能无线接入网(RAN)。

O-RAN白皮书第三版重点关注O-RAN最简可行计划及加速实现商业化

该白皮书于2021年6月29日发布，介绍了加速并支持在商业接入网中引入O-RAN架构丰富功能的关键领域。白皮书还概述了一系列适用于选定用例的最简可行的端到端规范，用于部署多厂商可互操作的安全网络。白皮书完整内容可从我们的网站下载。

O-RAN联盟与ETSI和TSDSI建立合作关系

为确保兼容性并避免重复工作，O-RAN联盟的规范制定工作以公共标准为基础，并重视与其他行业机构保持协调一致。

2021年5月27日，O-RAN联盟与欧洲电信标准协会(ETSI)签署了一份合作协议。O-RAN联盟与ETSI的目标一致，即执行和促进基于3GPP的技术的区域和国际标准化。

O-RAN联盟还与印度电信标准发展协会(TSDSI)签署了一份谅解备忘录。备忘录表达了双方对合作的共同兴趣，两家机构将携手在印度次大陆地区发展开放接口和开放RAN生态系统。

新的开放测试与集成中心(OTIC)

2021年6月28日，O-RAN联盟批准了三家新的开放测试与集成中心：

位于马德里的欧洲区OTIC，由西班牙电信(Telefonica)开办

位于巴黎的欧洲区OTIC，由Orange开办

Auray OTIC暨安全实验室（台湾），由耀睿科技(Auray Technology)开办

新获批的OTIC将扩大协作、开放和公正的工作环境，以确保O-RAN产品和解决方案测试的一致性和质量。已获批OTIC的完整名单可在我们的网站上查看。

新的标准合作版权许可(SCCL)将简化开源软件开发过程

O-RAN联盟引入了新的标准合作版权许可(SCCL)。SCCL的制定旨在简化基于标准的开源软件的生产过程，通过定义许可使开源社区更容易在他们的实现中使用O-RAN规范中类似代码的部分。

O-RAN联盟首席运营官、德国电信(Deutsche Telekom)战略与技术创新高级副总裁Alex Jinsung Choi表示：“我们认为，即使运营商从未在其网络中部署独立的开源代码，开放代码也会在实现开放实施方面发挥重要作用。开源可以帮助供应商构建他们的商业实现，而也许最重要的是，开源还可以通过提供参考实现，使开放RAN组件之间的跨厂商集成和互操作性更容易达成。”

2021年6月O-RAN联盟行业峰会回放观看

6月29日举行的O-RAN联盟行业峰会提供了有关O-RAN最新发展的宝贵见解，尤其是在商业化、安全和性能方面。该峰会相关的90分钟视频可在我们的网站上点播回放。

O-RAN软件社区开发的RAN开放软件发布第四版

O-RAN软件社区（OSC或O-RAN SC）于2019年4月由O-RAN与Linux基金会合作成立，以支持面向所有人的开放RAN解决方案的软件开发工作。

第四版即版本“D”带来了重要的增强功能，包括对闭环处理用例的支持、非实时RAN智能控制(Non-RT RIC)平台的持续演进、用于近实时无线电智能控制器(Near-RT RIC)的新的和增强的xApp，以及新的性能监测和报警支持。

如需深入了解版本D，并获得开放软件，请访问O-RAN软件社区网站。

O-RAN技术指导委员会联合主席易芝玲(Chih-Lin I)表示：“在移动运营商、传统厂商和更多技术合作伙伴的共同努力下，第四版首次尝试让完整的O-RAN软件堆栈发挥作用。此外，我们现在可以宣布该版本是一个智能RAN。我们很高兴看到版本D中的重大进展，现在我们的实验室能够为软件社区提供可靠的环境，以帮助继续实现新功能和集成测试验证。”

爱立信标准与行业倡议负责人Per Beming表示：“爱立信继续积极参与O-RAN联盟，为规范和O-RAN架构的演进做出贡献。在OSC版本D中，爱立信继续作为Non-RT RIC项目的主要贡献者，进一步发展对A1接口的支持，此外还为Non-RT RIC自动化应用和R1接口奠定了基础。使用A1接口实现基于意图的管理的关键是提供支持rApp开发的框架，可实现更细粒度的智能控制和优化决策。”

PANTHEON.tech首席产品官Miroslav Miklus表示：“我们很高兴能为另一个Linux基金会项目也做出贡献。我们最近对O-RAN SC版本D中的OAM组件所做的贡献表明PANTHEON.tech致力于帮助我们的客户发展和采用开源项目。”

三星电子企业高级副总裁兼三星研究院先进通信研究中心负责人Sunghyun Choi博士表示：“使RAN具备智能化和情境感知功能对网络优化和自动化至关重要。三星对O-RAN SC所做贡献的重点是增强A1-Enrichment Information (A1-EI)和xAPP框架。总而言之，我们相信，加强O-RAN AI/ML框架将在使运营商实现RAN运营的主动闭环优化和自动化方面发挥重要作用。”

Xoriant首席执行官Girish Gaitonde表示：“Xoriant已加入O-RAN软件社区，并为SMO的O1/VES接口贡献代码。我们为OSC的O-RAN O1/VES接口的初始实现做出了贡献，并希望能在SMO和O-DU、O-RU、O-CU以及Near RT-RIC等其他网络功能之间实现闭环自动化用例。”

关于O-RAN联盟

O-RAN联盟是一个全球性社区，由315家从事无线接入网络(RAN)行业的移动运营商、供应商及研究学术机构组成。由于RAN是任何移动网络的重要组成部分，O-RAN联盟的使命是重塑整个行业，使其朝着更加智能、开放、虚拟化和完全可互操作的移动网络方向发展。新的O-RAN标准将有助于更具竞争力、更具活力的RAN供应商生态系统具备加速创新能力，以改善用户体验。基于O-RAN的移动网络将同时提高RAN部署的效率，以及移动运营商的运营效率。为此，O-RAN联盟发布新的RAN规范及适用于RAN的开放软件，并在实施集成和测试方面为其成员提供支持。

如需了解更多信息，请访问www.o-ran.org。

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