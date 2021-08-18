Unioil選擇P97 Networks增強數位體驗，提供行動支付、獎勵和尋找網點功能

菲律賓馬尼拉--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--在多元化和創新領域首屈一指的菲律賓石油公司Unioil Petroleum Philippines欣然宣布，該公司選擇數位商務創新領導者P97 Networks來增強Unioil行動應用程式的使用體驗，實現銷售點與加油泵整合、會員卡整合、行動支付整合，以及產品服務、獎勵、加油站尋找工具和燃油價格比較功能。

Unioil零售副總裁Ed Pasion表示：「我們致力於透過創新途徑滿足客戶需求，這幫助我們徹底改變了燃油零售商與大型和小型客戶推展業務的方式。納入P97數位商務平臺(Digital Commerce Platform)將真正提升我們的消費者服務品質，並為顧客提供更多價值。加油站服務人員無須再攜帶供顧客掃描以進行行動支付的無線EDC終端裝置。這對於顧客便利性來說至關重要，因為它可以縮短我們加油站的加油時間並減少多餘環節。」

Unioil提供完整的 Euro-5標準系列燃油，從各種型號的汽油到柴油，均可大幅減少排放量，最高減排量可達77%。這使得Unioil的特殊配方燃油成為2017年以來該國最清潔的系列產品。2021年，菲律賓司機很快將透過Unioil行動應用程式獲得安全、非接觸式和有益的加油體驗。

P97 Networks亞太區董事總經理Brad Jones表示：「P97數位商務平臺上的新Unioil行動應用程式將有助於繼續為Unioil客戶提供更好的數位體驗。P97很高興成為Unioil零售業務拓展的一部分，並改善其在加油過程中的無摩擦客戶體驗。」

新冠疫情加快了行動應用程式支付的普及，因為行動應用程式能夠提供非接觸式支付解決方案，與使用紙幣相比，為消費者提供了更加安全的體驗。據估計，2021年將有近76%的購買在行動應用程式內完成。

P97開創性的數位商務平臺建立在產業標準之上，讓燃油零售商能夠與消費者連結和溝通，目前已有超過4萬個加油站加入。P97有幸能在所有Unioil網點實現增強的行動應用程式體驗、購買燃油產品並獲得獎勵，所有這些都可以透過Unioil行動應用程式實現。

在當今環境下，為客戶提供快速、安全和個人化的購物方式至關重要。Unioil致力於以創新的方式與顧客互動、為消費者提供更好的體驗，幫助其尋找、支付並獲得獎勵。請造訪www.p97.com瞭解關於P97解決方案的更多資訊。

關於Unioil Petroleum Philippines, Inc.

自1966年以來，Unioil一直將自身定位為特種油、燃油和潤滑油的高度創新型業務合作夥伴，在創新石油解決方案領域處於業界領先地位。Unioil經營零售加油站業務，從事潤滑油混合和行銷、燃油交易、特種油品交易和瀝青經銷。如需瞭解更多資訊，請造訪https://unioil.com。

關於P97 Networks

P97 Networks提供一個安全的行動商務和行為行銷平臺，幫助便利零售、燃油和汽車製造業實現行動商務轉型。P97的平臺利用以身分和地理位置為基礎的軟體，安全地將數百萬個人手機和聯網汽車與商店連接起來，創造獨一無二的行動消費體驗，以此提高吸引和留住客戶以及與其互動的能力。如需瞭解更多資訊，請造訪www.p97.com。

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