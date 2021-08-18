Unioil选择P97 Networks增强数字体验，提供移动支付、奖励和查找网点功能

菲律宾马尼拉--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--在多元化和创新领域首屈一指的菲律宾石油公司Unioil Petroleum Philippines欣然宣布，该公司选择数字商务创新领导者P97 Networks来增强Unioil移动应用的使用体验，实现销售点与加油泵集成、会员卡集成、移动支付集成，以及产品服务、奖励、加油站定位器和燃油价格比较功能。

Unioil零售副总裁Ed Pasion表示：“我们致力于通过创新途径满足客户需求，这帮助我们彻底改变了燃油零售商与大型和小型客户开展业务的方式。纳入P97数字商务平台(Digital Commerce Platform)将真正提升我们的消费者服务品质，并为顾客提供更多价值。加油站服务人员无须再携带供顾客扫描以进行移动支付的无线EDC终端。这对于顾客便利性来说至关重要，因为它可以缩短我们加油站的加油时间并减少多余环节。”

Unioil提供完整的欧5标准系列燃油，从各种型号的汽油到柴油，均可大幅减少排放量，最高减排量可达77%。这使得Unioil的特殊配方燃油成为2017年以来该国最清洁的系列产品。2021年，菲律宾司机很快将通过Unioil移动应用获得安全、非接触式和有益的加油体验。

P97 Networks亚太区董事总经理Brad Jones表示：“P97数字商务平台上的新Unioil移动应用将有助于继续为Unioil客户提供更好的数字体验。P97很高兴成为Unioil零售业务拓展的一部分，并改善其在加油过程中的无摩擦客户体验。”

新冠疫情加快了移动应用支付的普及，因为移动应用能够提供非接触式支付解决方案，与使用纸币相比，为消费者提供了更加安全的体验。据估计，2021年将有近76%的购买在移动应用内完成。

P97开创性的数字商务平台建立在行业标准之上，让燃油零售商能够与消费者联系和沟通，目前已有超过4万个加油站加入。P97有幸能在所有Unioil网点实现增强的移动应用体验、购买燃油产品并获得奖励，所有这些都可以通过Unioil移动应用实现。

在当今环境下，为客户提供快速、安全和个性化的购物方式至关重要。Unioil致力于以创新的方式与顾客互动、为消费者提供更好的体验，帮助其查找、支付并获得奖励。请访问www.p97.com了解关于P97解决方案的更多信息。

关于Unioil Petroleum Philippines, Inc.

自1966年以来，Unioil一直将自身定位为特种油、燃油和润滑油的高度创新型业务合作伙伴，在创新石油解决方案领域处于业界领先地位。Unioil经营零售加油站业务，从事润滑油混合和营销、燃油交易、特种油品交易和沥青分销。如需了解更多信息，请访问https://unioil.com。

关于P97 Networks

P97 Networks提供一个安全的移动商务和行为营销平台，帮助便利零售、燃油和汽车制造业实现移动商务转型。P97的平台利用基于身份和地理位置的软件，安全地将数百万个人手机和联网汽车与商户连接起来，创造独一无二的移动消费体验，以此提高吸引和留住客户以及与之互动的能力。如需了解更多信息，请访问www.p97.com。

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