小鵬汽車簽署肇慶智能電動汽車製造基地二期擴建項目協議 整車設計年產能將從10萬台提升至20萬台

中國廣州--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--中國領先智能電動汽車公司XPeng Inc.（「小鵬汽車」或「公司」，紐交所代碼: XPEV，港交所代碼: 9868.HK）今日宣佈與肇慶市政府及肇慶高新技術產業開發區簽署協議，建設位於廣東省的小鵬肇慶智能電動汽車製造基地（“肇慶基地”）二期擴建項目。

小鵬汽車今天在肇慶市政府和肇慶高新技術產業開發區共同舉辦的簽約儀式上正式啟動肇慶基地二期擴建項目。

小鵬肇慶基地二期擴建項目將在當地政府的財政和土地支持下，投產後設計產能從每年10萬台將提升至20萬台。此次擴建將使小鵬更好把握契機，滿足消費者對其智能電動車不斷增長的需求。

完

關於XPeng Inc.

XPeng Inc.為中國領先的智能電動汽車公司，致力於設計、開發、製造和銷售能夠吸引中國越來越多熱衷科技的中產階級消費者的智能電動車。公司的使命在於通過技術及數據驅動智能電動汽車的變革，引領未來出行體驗。為提升消費者出行體驗，XPeng自主開發了全棧式自動駕駛軟件，以及車載智能操作系統和包括開發與動力系統和電子電氣架構在內的核心車輛系統。XPeng總部位於中國廣州，並於北京、上海、矽谷和聖迭戈設有辦公室。目前廣東肇慶工廠為公司的智能電動汽車主要生產基地。

「安全港」提示聲明

本公告載有前瞻性陳述。這些陳述系在美國1995年《私人證券訴訟改革法》的「安全港」規定項下作出的。這些前瞻性陳述可以通過術語來識別，如「將會」、「預期」、「預計」、「日後」、「打算」、「計劃」、「相信」、「估計」或其他類似表述。非歷史事實的陳述，包括有關XPeng Inc.的相信和期望的陳述，均為前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及固有風險和不確定性。多種因素可能導致實際結果與任何前瞻性陳述中的結果產生實質性差異，包括但不限於以下方面：XPeng Inc.的目標及戰略；XPeng Inc.的拓展計劃；其未來的業務發展，財務狀況和經營成果；中國智能電動汽車市場的發展趨勢和規模；XPeng Inc.對於其產品及服務的需求及市場接受程度的期待；XPeng Inc. 對於其與客戶、合作廠商、供應商、第三方服務提供商、戰略合作夥伴及其他持份者的關係的期待；總體經濟及商業狀況；及與上述任何一項有關或與之相關的假設。有關這些和其他風險的更多信息，已包含在XPeng Inc.向SEC的登記文件中。本公告和附件中提供的所有信息均截至本gon公告發佈之日，除適用法律要求的範圍外，XPeng Inc.不承擔任何更新前瞻性陳述的義務。