Loop Energy conclut un accord avec NGVI pour la fourniture de systèmes de piles à hydrogène destinés aux bus urbains en Corée du Sud avec une première passation de commande

VANCOUVER, Colombie-Britannique--(BUSINESS WIRE)--Loop Energy (TSX:LPEN), un développeur et fabricant de solutions basées sur les piles à hydrogène, annonce la passation de commande des premiers systèmes de piles à hydrogène alimentés par eFlow™ dans le cadre d'un accord commercial avec NGVI, un fabricant sud-coréen de systèmes clé en main de gaz naturel comprimé et d'hydrogène pour les applications de bus urbains et de cars. Cette annonce marque une étape importante pour Loop Energy car elle est synonyme d'accélération de l'adoption de la plateforme de piles à combustible eFlow™ au sein du marché vertical des bus urbains ainsi que l'entrée officielle de Loop Energy sur le marché très dynamique des véhicules utilitaires à émission zéro en Corée du Sud.

Dans le cadre de cet accord, Loop Energy fournira à NGVI la dernière génération de ses offres de systèmes de piles à hydrogène, qui comprend un ensemble entièrement intégré de modules de piles à combustible, de systèmes de refroidissement et d'équipements de conditionnement d'énergie CC-CC. NGVI est un fournisseur très bien positionné sur le marché sud-coréen des bus, la société Seoul Bus et TCHA Partners possédant des actions dans NGVI.

« Grâce à la technologie de pointe de Loop et à l'expertise de NGVI en matière d'intégration de systèmes et à son réseau client, nous pensons pouvoir faire du transport électrique à hydrogène une réalité en Corée du Sud et au-delà de ses frontières », a déclaré Ben Nyland, président et directeur général de Loop Energy. « Notre gamme de systèmes de piles à combustible totalement intégrés englobe une grande partie des informations recueillies auprès de nos clients, et les performances ont été véritablement exceptionnelles. Qu'il s'agisse des données sur le matériel roulant qui nous parviennent quotidiennement de la flotte d'autobus municipaux de Nanjing, en Chine, annoncée précédemment, ou des nouveaux engagements clients en Europe de l'Est et maintenant en Corée, nous sommes très satisfaits du succès que nous avons remporté sur le marché des bus urbains au cours des derniers mois ».

Le premier système de pile à hydrogène fourni dans le cadre de cet accord est réservé à la construction des premiers véhicules d'essai et à l'homologation des véhicules dans le cadre de l'accord signé entre NGVI et la métropole d'Ulsan pour la fourniture de bus urbains électriques à hydrogène. Dans le cadre de la première phase de l'accord pluriannuel, Ulsan devrait investir 2,3 milliards KRW (environ 2,0 millions de dollars) d'ici 2024 dans les essais et l'homologation des technologies de bus à hydrogène, fournis par un consortium de partenaires dont fait partie NGVI. Ulsan a annoncé en 2018 un plan ayant pour objectif le remplacement de 40 % des 949 bus urbains par des véhicules à hydrogène et d'établir 60 stations de ravitaillement en hydrogène d'ici 2030.

Après l'étape du développement et de la démonstration, les bus devraient s'étendre à la flotte utilisée dans la région de la capitale où la Seoul Bus Company et TCHA Partners détiennent plus de 1 200 autobus. La mairie de Séoul estime que la demande va augmenter car environ 10 % des bus de la ville sont remplacés ou démantelés chaque année. Ce nombre d'autobus devrait dépasser les 2 000 unités d'ici 2023, et la demande dans la zone métropolitaine devrait être supérieure à 200 par an.

« L'avenir de la flotte de bus urbains dépend de la technologie de la pile à hydrogène, et nous sommes extrêmement heureux de donner le coup d'envoi du projet avec NGVI », a déclaré Hyun Tae Hwang, chercheur en chef au Technopark d'Ulsan qui dirige actuellement le projet par déclaration depuis la ville d'Ulsan. « Pour que l'économie fonctionne, l'efficacité énergétique est importante pour nous car elle représente la plus grande part de notre coût total d'exploitation, et nous nous engageons à utiliser les véhicules équipés de systèmes de piles à hydrogène les plus perfectionnés que NGVI peut fournir ».

« Parmi nos principaux actionnaires figurent certains des plus grands exploitants coréens de flottes de bus. Nous avons donc un niveau unique d'appréciation de l'impact du coût de possession du véhicule sur la vitesse d'adoption de la technologie de l'hydrogène par les bus urbains de Corée du Sud », a déclaré David Jung, CEO de NGVI. « Nous avons choisi de nous associer à Loop Energy parce que leurs produits combinent performance et économie en une seule proposition de valeur qui offre aux transporteurs exactement ce qu'ils souhaitent ».

À propos de NGVI

NGVI (Natural Gas Vehicles International) est une entreprise sud-coréenne spécialisée dans les premiers modules de systèmes de stockage et d'alimentation en gaz naturel comprimé. Fondée en 2000, NGVI est une entreprise certifiée IATF 16949 et fournit 2 000 modules par an à ses clients. Outre les véhicules au gaz naturel, NGVI apporte également son soutien à la conception, au développement et à la fabrication de systèmes de stockage et d'alimentation en carburant pour les véhicules à hydrogène et prévoit d'étendre ses services à d'autres secteurs du transport, notamment les trains et les navires. www.ngvi.co.kr

À propos de Loop Energy Inc.

Loop Energy est un leader de la conception et de la fabrication de systèmes de piles à combustible destinés à l'électrification des véhicules utilitaires, notamment les véhicules utilitaires légers, les bus urbains et les camions de poids moyen et lourd. Les produits de Loop sont dotés de la technologie exclusive eFlow™ dans les plaques bipolaires des piles à combustible. eFlow™ a été conçu pour permettre aux clients commerciaux de maximiser les performances et de réduire les coûts. Loop travaille avec les OEM et les principaux fournisseurs de sous-systèmes automobiles pour permettre la production de véhicules électriques à pile à hydrogène. Pour plus d'informations sur la manière dont Loop contribue à un avenir zéro émission, veuillez visiter le site www.loopenergy.com.

