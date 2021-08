O-RAN ALLIANCE étend sa collaboration industrielle avec l’ETSI, annonce son 3e livre blanc, et la 4e version de son logiciel ouvert

BONN, Allemagne--(BUSINESS WIRE)--L’O-RAN ALLIANCE accueille 1&1, son nouveau membre opérateur, élargissant ainsi la communauté mondiale des 30 opérateurs de réseaux mobiles, axés sur le déploiement de Réseaux d’accès radio (Radio Access Networks, RAN) ouverts et intelligents.

Le troisième livre blanc O-RAN est centré sur le Plan viable minimum O-RAN et l’accélération vers la commercialisation

Publié le 29 juin 2021, le livre blanc décrit les domaines clés qui accélèreront et permettront l’introduction des capacités enrichies de l’Architecture O-RAN dans les réseaux commerciaux. Il souligne également un ensemble viable minimum de spécifications de bout en bout pour des cas d’utilisation sélectionnés visant à déployer un réseau multifournisseur interopérable sécurisé. Le livre blanc intégral est disponible sur notre site Web.

L’O-RAN ALLIANCE établit une collaboration avec l’ETSI et la TSDSI

Pour assurer la compatibilité et éviter la duplication du travail, l’initiative de spécifications de l’O-RAN ALLIANCE fait fond sur des normes communes et sur l’alignement des valeurs avec d’autres organisations du secteur.

Le 27 mai 2021, l’O-RAN ALLIANCE a signé un accord de coopération avec l’Institut européen des normes de télécommunication (European Telecommunications Standards Institute, ETSI). L’O-RAN ALLIANCE partage avec l’ETSI un objectif commun consistant à réaliser et promouvoir une normalisation régionale et internationale pour les technologies basées 3GPP.

L’O-RAN ALLIANCE a également signé un Protocole d’entente avec la Société de développement des normes de télécommunications de l’Inde (Telecommunications Standards Development Society, India ; TSDSI). Il exprime un intérêt mutuel dans la collaboration afin de développer des interfaces ouvertes et l’écosystème RAN ouvert dans la région du sous-continent indien.

De nouveaux Centres ouverts de test et d’intégration (Open Testing and Integration Centres, OTIC)

Le 28 juin 2021, l’O-RAN ALLIANCE a approuvé trois nouveaux OTIC :

Un OTIC européen hébergé par Telefonica à Madrid

Un OTIC européen hébergé par Orange à Paris

Un OTIC et un Laboratoire de sécurité (Taiwan) hébergés par Auray Technology

Les OTIC nouvellement approuvés élargissent l’environnement de travail collaboratif, ouvert et impartial pour assurer la cohérence et la qualité des tests des produits et solutions O-RAN. Consultez la liste complète des OTIC approuvés, sur notre site Web.

Une nouvelle Standards Collaboration Copyright License (SCCL) pour simplifier le développement open source

L’O-RAN ALLIANCE a introduit une nouvelle Standards Collaboration Copyright License (SCCL). La SCCL a été développée pour simplifier le processus de production open source SW basé sur des normes, en définissant une licence qui facilitera l’utilisation de sections de type code de spécifications O-RAN, par la communauté open source dans ses implémentations.

« Nous considérons que l’open source jouera un rôle important en permettant des implémentations ouvertes, même si un opérateur ne déploie jamais un code open source autonome dans son réseau », a déclaré Alex Jinsung Choi, directeur de l’exploitation de l’O-RAN ALLIANCE et vice-président senior chargé de la Stratégie et innovation technologique, chez Deutsche Telekom. « L’open source peut aider les fournisseurs à élaborer leurs implémentations commerciales et, peut-être plus important encore, elle peut également faciliter l’intégration multifournisseur et l’interopérabilité entre les composants RAN ouverts, en fournissant une implémentation de référence. »

Une rediffusion du Sommet de l’industrie O-RAN ALLIANCE, de juin 2021 est disponible

Le Sommet de l’industrie O-RAN ALLIANCE du 29 juin a fourni des perspectives utiles sur le dernier développement O-RAN, notamment en termes de commercialisation, de sécurité et de performances. L’évènement de 90 minutes peut être rediffusé sur demande sur notre site Web.

4e version de logiciel ouvert pour le RAN, développé par la communauté logicielle O-RAN

La communauté logicielle O-RAN (OSC ou O-RAN SC) a été formée en partenariat avec la Linux Foundation en avril 2019 pour soutenir le développement logiciel de solutions RAN ouvertes offertes à tous.

La version « D » apporte des optimisations majeures, avec notamment une prise en charge des cas d’utilisation de traitement en boucle fermée, une évolution continue de la plateforme Non-Real-Time RAN Intelligent Control (Non-RT RIC), de nouvelles xApps optimisées pour le Near-Real-Time Radio Intelligent Controller (Near-RT RIC), ainsi qu’une nouvelle surveillance des performances et une nouvelle prise en charge d’alarme.

Pour découvrir la version D et obtenir le logiciel ouvert, rendez-vous sur le site Web de la communauté logicielle O-RAN.

« Grâce aux efforts conjoints d’opérateurs de téléphonie mobile, de fournisseurs traditionnels et d’autres partenaires technologiques, la 4e version marque la première tentative de faire fonctionner l’intégralité de la pile logicielle O-RAN ; et, en plus, nous pouvons maintenant déclarer qu’il s’agit d’un RAN intelligent », a ajouté Chih-Lin I, coprésident du Comité de pilotage technique O-RAN. « Nous sommes heureux de constater des réalisations majeures dans la version D, et que notre laboratoire offre désormais un environnement fiable à la communauté logicielle, pour poursuivre l’implémentation de nouvelles fonctionnalités et la vérification des tests d’intégration. »

« Ericsson continue d’être très active dans l’O-RAN ALLIANCE en contribuant aux spécifications et à l’évolution de l’architecture O-RAN », a commenté Per Beming, directeur des Normes et initiatives sectorielles, chez Ericsson. « Dans la version D OSC, Ericsson reste le contributeur clé au projet Non-RT RIC en développant le support pour l’interface A1, et en posant les bases pour des applications d’automatisation Non-RT RIC et pour l’interface R1. La fourniture d’un cadre soutenant le développement rAPP est un aspect essentiel de la gestion fondée sur l’intention avec l’interface A1, permettant des décisions de contrôle intelligent et d’optimisation, plus détaillées. »

« Nous sommes particulièrement enthousiastes à l’idée d’étendre nos contributions à un autre projet de la Linux Foundation. Nos contributions les plus récentes au composant OAM dans la version D de l’O-RAN SC démontrent l’engagement de PANTHEON.tech à aider ses clients en matière d’évolution et d’adoption de projets open-source », a ajouté pour sa part Miroslav Miklus, directeur Produit, chez PANTHEON.tech.

« Rendre le RAN intelligent et sensible au contexte est d’une importance vitale pour l’optimisation et l’automatisation des réseaux. La contribution à O-RAN SC, de Samsung a porté sur l’optimisation du cadre A1-Enrichment Information (A1-EI) & xAPP. Dans l’ensemble, nous estimons que le renforcement du cadre O-RAN IA/AA jouera un rôle majeur en aidant les opérateurs à réaliser l’optimisation et l’autonomisation proactives en boucle fermée, des opérations RAN », a souligné le Dr Sunghyun Choi, vice-président senior et directeur de l’Advanced Communications Research Center de Samsung Research, chez Samsung Electronics.

« Xoriant a participé à la communauté logicielle O-RAN en fournissant un code à l’interface O1/VES de SMO », a commenté Girish Gaitonde, PDG de Xoriant. « Nous avons contribué à l’implémentation initiale de l’interface O-RAN O1/VES pour OSC, dans l’idée de permettre un cas d’utilisation d’automatisation en boucle fermée entre SMO et les autres fonctions de réseau, telles que O-DU, O-RU, O-CU et le Near RT-RIC. »

À propos de l’O-RAN ALLIANCE

L’O-RAN ALLIANCE est une communauté mondiale de plus de 315 opérateurs mobiles, fournisseurs, établissements universitaires et institutions de recherche qui exercent leurs activités dans le secteur du Réseau d’accès radio (Radio Access Network, RAN). Le RAN constituant un élément essentiel de tout réseau mobile, la mission de l’O-RAN ALLIANCE est de remodeler le secteur vers des réseaux mobiles plus intelligents, plus ouverts, virtualisés et entièrement interopérables. Les nouvelles normes O-RAN ouvrent la voie à un écosystème de fournisseurs RAN plus compétitif et plus dynamique, avec une innovation accélérée permettant d’améliorer l’expérience utilisateur. Dans le même temps, les réseaux mobiles basés sur l’O-RAN vont pouvoir améliorer l’efficacité des déploiements RAN ainsi que les opérations des opérateurs mobiles. Pour y parvenir, l’O-RAN ALLIANCE publie de nouvelles spécifications RAN, lance des logiciels ouverts pour le RAN et soutient ses membres dans l’intégration et les tests de leurs implémentations.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.o-ran.org.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.