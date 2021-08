Hansen ouvre une nouvelle ère d'agilité numérique et d'automatisation pour la société allemande wilhelm.tel

MELBOURNE, Australie--(BUSINESS WIRE)--Hansen Technologies (ASX : HSN) est heureuse d'annoncer qu'elle a signé aujourd'hui un nouvel accord avec wilhelm.tel GmbH, un fournisseur multiservices allemand de services de télécommunications.

Selon les termes de cet accord, Hansen fera passer la version actuelle de wilhelm.tel, Hansen CCB–NavibillingCX, vers la dernière version qui remplacera leur système CRM existant. Cette mise à jour permettra à wilhelm.tel de bénéficier de compétences accrues en matière de service client, de facturation et de gestion des produits, ainsi que de processus comptables et logistiques améliorés.

Jens Seedorff, directeur général de wilhelm.tel, a signalé : « Notre partenariat avec Hansen est très solide en matière d'efficacité opérationnelle. C'est sur ce critère que nous avons décidé que Hansen était le fournisseur idéal pour permettre d'écrire le prochain chapitre de notre initiative de transformation numérique, car nous sommes confrontés non seulement à l'évolution des attentes client, mais également à un secteur des télécommunications en pleine transition ».

Scott Weir, président de la région EMEA chez Hansen Technologies, a signalé : « wilhelm.tel est un client de longue date de Hansen, qui accompagne ses clients depuis plus de vingt ans avec notre produit NavibillingCX. Nous sommes très heureux d'avoir été sélectionnés, non seulement pour faire passer wilhelm.tel vers notre nouvelle version de NavibillingCX - basée sur Microsoft Business Central - mais également pour introduire de nouvelles fonctionnalités importantes améliorant l'expérience client, tout en accélérant le temps de mise sur le marché. L'attachement de wilhelm.tel envers Hansen et notre produit témoigne de la force de notre relation et constitue des fondements solides de l'avenir durable de leur entreprise pour de nombreuses années à venir ».

Hansen CCB, qui fait partie de la suite logicielle Create-Deliver-Engage, offre des services de tarification flexible, de facturation et de service client aux opérateurs de communication et de télévision payante. Faisant partie de la famille de produits Hansen CCB, NavibillingCX est une solution unifiée sur mesure destinée à la téléphonie fixe et mobile, ainsi qu'à la facturation du haut débit, des services IP, de la télévision par câble et de l'interconnexion. Elle permet de gérer le cycle de vie du client de bout en bout et offre également toutes les fonctionnalités d'un logiciel ERP, notamment des contrôles financiers, des rapports et des analyses par l'intégration de Microsoft.

Pour plus d'informations sur Hansen Technologies, veuillez visiter notre site www.hansencx.com.

À propos de Hansen Technologies

Hansen Technologies (ASX : HSN) est un fournisseur leader mondial de logiciels et de services destinés aux secteurs de l'énergie, de l'eau et des communications. Le portefeuille de produits logiciels primés de Hansen a conquis plus de 580 clients dans plus de 80 pays, leur permettant de créer, de vendre et de fournir de nouveaux produits et services, de gérer et d'analyser les données clients, et de contrôler les processus essentiels de gestion des revenus et d'assistance client.

Pour plus d'informations, veuillez visiter le site www.hansencx.com

À propos de wilhelm.tel

Fondée en 1999 en tant que filiale à part entière de Stadtwerke Norderstedt, wilhelm.tel GmbH fait figure de pionnier national dans le milieu des opérateurs de réseaux haute performance en fibres optiques. Dès le début, l'entreprise a toujours suivi une stratégie FFTB (Fiber-to-the-Building), en connectant directement chaque immeuble à son réseau de fibre optique. Depuis 2020, wilhelm.tel pose de plus en plus de fibres optiques reliées directement aux immeubles, garantissant ainsi au client une bande passante maximale.

Le réseau de fibre optique, qui comprend actuellement environ 2 500 kilomètres, a depuis longtemps franchi les limites de son marché d'origine à Norderstedt et se développe régulièrement en direction du Schleswig-Holstein, de Hambourg et de la Basse-Saxe. Avec une technologie pionnière et des produits et services précisément adaptés aux besoins des clients, wilhelm.tel établit régulièrement de nouvelles normes à l'échelle nationale. Avec des parts de marché allant jusqu'à 90 %, wilhelm.tel est considéré comme le fournisseur le plus recherché dans la région métropolitaine de Hambourg.

En 2019, wilhelm.tel GmbH, qui compte 130 employés, a réalisé un chiffre d'affaires annuel de 73 millions d'euros.

Pour plus d'informations sur Wilhelm.tel, veuillez visiter le site https://www.wilhelm-tel.de/

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.