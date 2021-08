O-RAN ALLIANCE amplia sua colaboração de mercado com a ETSI, anuncia seu terceiro white paper e o quarto lançamento de software aberto

BONN, Alemanha--(BUSINESS WIRE)--A O-RAN ALLIANCE dá as boas-vindas à 1&1 como sua mais nova operadora membro, estendendo a comunidade em todo o mundo de 30 operadoras de rede móvel comprometidas com a implementação de redes de acesso via rádio (Radio Access Networks, RAN) abertas e inteligentes.

O terceiro white paper enfoca o Plano Mínimo Viável e aceleração da comercialização da O-RAN

Publicado em 29 de junho de 2021, o white paper descreve as principais áreas para acelerar e permitir a introdução dos recursos avançados da Arquitetura O-RAN em redes comerciais. Ele também descreve um conjunto mínimo viável de especificações ponta a ponta para casos de uso selecionados para implantar uma rede interoperável segura e de vários fornecedores. O white paper completo está disponível em nosso site.

O-RAN ALLIANCE estabelece cooperação com ETSI e TSDSI

Para garantir a compatibilidade e evitar a duplicação de trabalho, o esforço de especificação da O-RAN ALLIANCE baseia-se em padrões comuns e alinhamento de valores com outros órgãos da indústria.

Em 27 de maio de 2021, a O-RAN ALLIANCE assinou um acordo de cooperação com o European Telecommunications Standards Institute (ETSI). A O-RAN ALLIANCE compartilha com a ETSI um objetivo comum de realizar e promover a padronização regional e internacional para tecnologias baseadas em 3GPP.

A O-RAN ALLIANCE também assinou um Memorando de Entendimento com a Sociedade de Desenvolvimento de Padrões de Telecomunicações da Índia (TSDSI). Ele expressa interesse mútuo na cooperação para desenvolver interfaces abertas e o ecossistema RAN aberto na região subcontinente da Índia.

Novos Centros de Teste Aberto e Integração (Open Test and Integration Centers, OTIC)

Em 28 de junho de 2021, a O-RAN ALLIANCE aprovou três novos OTICs:

OTIC europeu em Madri, hospedado pela Telefonica

OTIC europeu em Paris, apresentado pela Orange

OTIC Auray e Laboratório de Segurança (Taiwan) hospedado pela Auray Technology

Os OTICs recém-aprovados estão ampliando o ambiente de trabalho colaborativo, aberto e imparcial para garantir consistência e qualidade de teste de produtos e soluções O-RAN. Veja a lista completa de OTICs aprovados em nosso site.

Nova Licença de Copyright de Colaboração de Padrões (SCCL) para Simplificar o Desenvolvimento de Código Aberto

A O-RAN ALLIANCE introduziu uma nova Licença de Direitos Autorais de Colaboração de Padrões (SCCL). O SCCL foi desenvolvido para simplificar o processo de produção de SW de código aberto com base em padrões, definindo uma licença que tornará mais fácil para a comunidade de código aberto usar seções semelhantes a código de especificações O-RAN em suas implementações.

“Acreditamos que o código aberto desempenhará um papel importante ao permitir implementações abertas, mesmo se uma operadora nunca implantar código-fonte aberto autônomo em sua rede”, disse Alex Jinsung Choi, diretor de operações (COO) da O-RAN ALLIANCE e vice-presidente sênior de Estratégia e Inovação Tecnológica, Deutsche Telekom. “O código-fonte aberto pode ajudar os fornecedores a construir suas implementações comerciais e, talvez o mais importante, também pode facilitar a integração entre fornecedores e interoperabilidade entre componentes RAN abertos, fornecendo uma implementação de referência.”

A O-RAN ALLIANCE Industry Summit de junho de 2021 está disponível para reprodução

A O-RAN ALLIANCE Industry Summit em 29 de junho forneceu informações valiosas sobre o mais recente desenvolvimento O-RAN, especialmente em termos de comercialização, segurança e desempenho. O evento de 90 minutos está disponível para reprodução sob demanda em nosso site.

4.º Lançamento de software aberto para RAN desenvolvido pela comunidade de software O-RAN

A Comunidade de Software O-RAN (OSC ou O-RAN SC) foi formada em parceria com a Linux Foundation em abril de 2019, para apoiar o desenvolvimento de software de soluções RAN abertas disponíveis a todos.

A versão “D” oferece grandes melhorias, incluindo suporte para casos de uso de processamento de loop fechado, evolução contínua da plataforma de controle inteligente RAN não em tempo real (RIC não RT), xApps novos e aprimorados para rádio em tempo quase real inteligente Controlador (Near-RT RIC), bem como novo monitoramento de desempenho e suporte a alarmes.

Para se aprofundar na versão D e obter o software aberto, visite o site da comunidade de software O-RAN.

“Com os esforços conjuntos das operadoras de telefonia móvel, fornecedores tradicionais e mais parceiros de tecnologia a bordo, a quarta versão é a primeira tentativa de fazer com que toda a pilha de software O-RAN funcione e, além disso, agora podemos declarar que é um RAN inteligente”, disse Chih-Lin I, o copresidente do Comitê de Direção Técnica O-RAN. “Estamos felizes em ver grandes realizações na versão D e que nosso laboratório agora oferece um ambiente confiável para a comunidade de software continuar a implementação de novos recursos e verificação de teste de integração.”

“A Ericsson continua muito ativa na O-RAN ALLIANCE, contribuindo com as especificações e a evolução da arquitetura O-RAN”, disse Per Beming, chefe de iniciativas de padrão e indústria da Ericsson. “No lançamento do OSC D, a Ericsson continuou como o principal contribuidor para o projeto RIC não RT, evoluindo ainda mais o suporte para a interface A1, além de lançar as bases para aplicativos de automação RIC não RT e a interface R1. Oferecer uma estrutura que suporte o desenvolvimento de rApp é um aspecto-chave do gerenciamento baseado em intenção com a interface A1, permitindo um controle inteligente mais refinado e decisões de otimização.”

“Estamos entusiasmados em estender nossas contribuições a outro projeto da Linux Foundation. Nossas contribuições mais recentes para o componente OAM no lançamento D da O-RAN SC demonstram o compromisso da PANTHEON.tech em ajudar nossos clientes com a evolução e adoção de projetos de código aberto”, disse Miroslav Miklus, diretor de produto da PANTHEON.tech.

“Tornar a RAN inteligente e com reconhecimento de contexto é extremamente importante para a otimização e automação da rede. O foco da contribuição O-RAN SC da Samsung tem sido no sentido de aprimorar as informações de enriquecimento A1 (A1-EI) e a estrutura xAPP. No geral, acreditamos que o fortalecimento da estrutura O-RAN AI/ML desempenhará um grande papel em fazer com que as operadoras alcancem a otimização proativa de loop fechado e a automação das operações de RAN”, disse o Dr. Sunghyun Choi, vice-presidente sênior corporativo e chefe do Centro de Pesquisa de Comunicações Avançadas da Samsung Research, Samsung Electronics.

“A Xoriant participou da Comunidade de Software O-RAN, contribuindo com código para a interface O1 / VES do SMO”, disse Girish Gaitonde, CEO da Xoriant. “Contribuímos para a implementação inicial da interface O-RAN O1/VES para OSC, com a ideia de permitir um caso de uso de automação de loop fechado entre SMO e as outras funções de rede, como O-DU, O-RU, O- CU e o Near RT-RIC.”

Sobre a O-RAN ALLIANCE

A O-RAN ALLIANCE é uma comunidade mundial com mais de 315 operadoras de rede móvel, fornecedores e pesquisadores, e instituições acadêmicas que operam no setor de redes de acesso via rádio (Radio Access Network, RAN). Como a RAN é uma parte essencial de qualquer rede móvel, a missão da O-RAN ALLIANCE é reformular o setor para redes móveis mais inteligentes, abertas, virtualizadas e totalmente interoperáveis. Os novos padrões da O-RAN permitirão um ecossistema de fornecedores de RAN mais competitivo e vibrante, com inovação mais rápida para melhorar a experiência do usuário. As redes móveis baseadas na O-RAN melhorarão, ao mesmo tempo, a eficiência das implementações de RAN e as operações das operadoras móveis. Para conseguir isso, a O-RAN ALLIANCE publica novas especificações de RAN, lança software aberto para a RAN e apoia seus membros na integração e teste de suas implementações.

Para mais informações, acesse www.o-ran.org.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.