ForumPay collabore avec ZBX pour amener les paiements en cryptomonnaies dans le secteur du jeu à Malte

ZURRIEQ, Malte--(BUSINESS WIRE)--ForumPay, le fournisseur mondial d’une technologie pour les paiements en cryptomonnaies, a le plaisir d’annoncer un partenariat avec ZBX, la bourse de cryptomonnaies maltaise, afin de permettre aux plus de 250 millions de détenteurs de portefeuilles de cryptomonnaies à travers le monde d’utiliser leurs avoirs pour effectuer des dépôts sur des sites locaux de iGaming.

Le partenariat avec ZBX, un fournisseur de services d'actifs financiers virtuels de 4e catégorie homologué par l'Autorité maltaise des services financiers (MFSA), permet à ForumPay de proposer la première solution de paiements en cryptomonnaies entièrement conforme aux opérateurs de jeux agréés par l’Autorité des jeux de Malte (MGA) et à leurs joueurs.

Grâce à cette collaboration, l’expérience du dépôt est encore plus facile qu’en utilisant une carte de crédit. Pour effectuer un dépôt avec sa cryptomonnaie ou son portefeuille préféré, il suffit au joueur de scanner le QR code présenté dans le guichet en ligne. La cryptomonnaie est instantanément convertie en monnaie fiduciaire avec le meilleur taux de change disponible en vue d’un dépôt sur le compte du joueur.

Après cette étape rapide, le site de iGaming sera automatiquement informé de l’équivalent en monnaie fiduciaire de la cryptomonnaie attribué au joueur, de sorte qu’il puisse accéder aux fonds immédiatement pour jouer. Ce processus simplifié constitue une étape majeure pour l’adoption des cryptomonnaies dans le monde du jeu, car il permet aux détenteurs de cryptomonnaies de convertir uniquement le montant qu’ils prévoient d’utiliser pour parier.

La collaboration intervient après que les équipes dirigeantes des deux sociétés aient passé du temps avec les régulateurs pour mettre en place un flux de paiements en cryptomonnaies qui tienne compte des demandes des opérateurs de jeux en matière de KYC (Connaître son client) et d’AML (Lutte contre le blanchiment de capitaux) et réponde aux exigences de la MGA et de la MFSA.

Josh Tate, PDG et cofondateur de ForumPay, a déclaré : « C’est stimulant de travailler avec des entreprises et régulateurs aussi innovants pour satisfaire la demande massive du marché de la part des opérateurs et des joueurs. Faciliter les paiements en cryptomonnaies dans le domaine du iGaming présente des avantages majeurs, comme augmenter le nombre de joueurs, protéger contre la fraude dans les casinos grâce à une vérification instantanée des fonds et ouvrir la voie à une adoption massive des cryptomonnaies dans un environnement entièrement conforme. »

Ian Dawson, directeur financier chez ZBX, a affirmé : « Nous avons le privilège de faire partie de l’écosystème du iGaming avec des cryptomonnaies à Malte. C’est palpitant pour nous d’explorer tous les cas d’utilisation de notre technologie et de la Loi sur les actifs financiers virtuels pour proposer des solutions monnaie fiduciaire-crypto avec ForumPay. Nous nous attendons à ce que l’harmonisation des technologies, réglementations et services pour les cryptomonnaies s’améliore et s’intensifie, et nous sommes impatients de travailler avec des entreprises reconnues mondialement pour la fourniture de nos services. »

ForumPay est une société de technologie complète proposant des paiements avec des cryptomonnaies converties en monnaie fiduciaire. Notre technologie de traitement de base aide les entreprises à attirer de nouveaux clients, à optimiser la capacité des clients à dépenser et à augmenter leurs recettes en acceptant les plus de 250 millions de consommateurs avec des cryptomonnaies à travers le monde. Notre solution fonctionnant avec tous les portefeuilles permet à l’ensemble de la communauté des consommateurs avec des cryptomonnaies d’acheter des biens et services courants avec leur cryptomonnaie préférée et depuis leur portefeuille préféré. Nos services éliminent l’exposition ou le risque du commerçant en traitant la transaction avec une conversion instantanée de la cryptomonnaie vers la monnaie traditionnelle. Nos commerçants reçoivent simplement leurs paiements dans la monnaie de leur choix directement sur leur compte bancaire préféré. L’expérience transactionnelle est la même qu’en acceptant des cartes de crédit ou d’autres options de paiement populaires, mais de manière plus simple, plus rapide et plus sécurisée.

Dans l’environnement concurrentiel actuel, ForumPay est un excellent outil permettant aux entreprises d’acquérir un avantage concurrentiel certain sur le segment de consommation avec la plus forte croissance au monde. Rien qu’en janvier de cette année, plus de 5,6 millions de portefeuilles ont été téléchargés. Des études montrent que 40 % des consommateurs qui dépensent des cryptomonnaies chez des commerçants sont en fait de nouveaux clients, d’où notre qualification de ForumPay comme un outil d’acquisition de clients. Par ailleurs, on constate que les consommateurs avec des cryptomonnaies dépensent en moyenne 2 fois plus par commande qu’un client traditionnel avec une carte de crédit, illustrant le segment démographique attrayant et aisé.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.