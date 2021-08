Meatless Farm propose un burger à base de plantes sur le menu Chefs Plate et lance ainsi ses produits au Canada

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Meatless Farm, la marque à base de plantes aidant à réduire la consommation de viande avec une approche respectueuse de l'environnement et bonne pour la santé, a annoncé aujourd'hui le lancement de ses galettes à burger sans viande comme alternative protéinée à base de plantes figurant au menu de Chefs Plate. À compter d'aujourd'hui, les consommateurs du Canada tout entier peuvent choisir la galette Meatless Farm comme option de recette chez Chefs Plate, marquant ainsi la première fois que la société de kits repas propose des substituts à base de plantes sur ses menus hebdomadaires.

Meatless Farm figure comme option de repas Naked Veggie Cheeseburger durant sa première semaine, avec de nombreuses recettes à venir, comme les Loaded Sweet Potatoes, les Korean Bowls, les Skillet Mexican Bowls et bien d'autres. Il s'agit là d'une évolution prometteuse en termes d'innovation et d'engagement de Chefs Plate pour offrir aux flexitariens un choix et une flexibilité accrus, avec des options sans viande suggérées pratiquement chaque semaine. Prévue pour les semaines à venir, la nouvelle fonction "fait à la demande" permettra aux consommateurs de substituer des repas à base de viande par des versions à base de plantes dans certaines recettes, notamment les galettes de burger Meatless Farm.

"Ce lancement avec Chefs Plate témoigne de l'engagement de Meatless Farm envers le marché canadien pour fournir aux consommateurs de tout le pays un choix, une alimentation et une flexibilité de régime élargis", déclare Darcy Peters, vice-président des ventes, Meatless Farm Canada. "Il a été prouvé qu'opter chaque semaine pour une alternative à base de plantes a un impact positif sur la santé et sur l'environnement. Nous sommes fiers d'être le fournisseur de protéines à base de plantes de Chefs Plate, non seulement pour montrer aux Canadiens que les aliments à base de plantes peuvent être savoureux, mais aussi pour donner aux consommateurs les moyens de changer la donne pour la planète."

"Chefs Plate s'engage a simplifier la planification des repas, et cela signifie rester à l'écoute des attentes des Canadiens et proposer des recettes répondant à leurs préférences alimentaires. Nous constatons une demande accrue chez les consommateurs flexitariens et nous sommes heureux d'étoffer notre menu pour leur permettre d'incorporer plus facilement des éléments sans viande dans leur alimentation", déclare Jordan Stenerson, responsable principal des produits, Chefs Plate. "Nous sommes fiers d'accueillir Meatless Farm au sein de notre réseau de fournisseurs pour renforcer notre engagement en matière de qualité et envers les communautés dans lesquelles nous évoluons."

Les produits Meatless Farm sont 100 pour cent à base de plantes, sans gluten, riches en protéines et fabriqués à partir des ingrédients de la plus haute qualité et sans OGM. La galette proposée dans les recettes Chefs Plate suit une recette sans soja, entièrement à base de pois et exempte des principaux allergènes. Les galettes de burger Meatless Farm, ainsi que sa gamme de sans-viande hachée, de saucisses de petit déjeuner et de galettes de saucisse sont également disponibles dans les 130 magasins Metro Ontario et dans tous les points de vente Whole Foods en Colombie-Britannique.

Pour commander dès aujourd'hui la première recette Meatless Farm concoctée par Chefs Plate, rendez-vous sur: chefsplate.com.

À propos de Meatless Farm

Meatless Farm est une société spécialisée dans les protéines à base de plantes réputée pour ses galettes de burger sans viande, sa sans-viande hachée et sa variété de saucisses. Pratiquement impossible à différencier de la viande en termes de goût et de texture, les produits Meatless Farm sont 100 pour cent à base de plantes, sans gluten et fabriqués à partir d'ingrédients de la plus haute qualité et sans OGM. La société a vu le jour au Royaume-Uni en 2018 et s'est depuis étendue à l'Europe, aux États-Unis, au Canada et aux EAU. La société a été créée par Morten Toft-Bech, qui s'est rendu compte avec son épouse à quel point il était compliqué de préparer des repas rapides et riches en protéines pour sa famille, qui suit un régime basé principalement sur des plantes.

