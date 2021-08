UNISOC rejoint l'alliance Android Ready SE de Google

SHANGHAI--(BUSINESS WIRE)--UNISOC, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de puces de base pour les communications mobiles et l'IdO, a annoncé aujourd'hui qu'il a rejoint la nouvelle alliance Android Ready SE de Google, une collaboration entre Google et les fournisseurs d'éléments sécurisés (SE), afin de proposer une liste croissante d'applets SE open-source, validés et prêts à l'emploi pour les cas d'utilisation nouveaux et émergents tels que les clés numériques, les justificatifs d'identité, les solutions de monnaie électronique.

Cette alliance a été créée pour faire de la sécurité matérielle discrète et inviolable le plus petit dénominateur commun de l'écosystème Android, ce qui rend les applications émergentes sur les terminaux intelligents plus sûres et plus pratiques.

En tant que première marque mondiale de puces mobiles et IoT, UNISOC dispose d'une gamme de solutions de sécurité complètes, de la puce au logiciel. En rejoignant l'alliance Android Ready SE, il est possible de faire jouer pleinement les avantages des solutions de sécurité logicielle et matérielle intégrées d'UNISOC pour améliorer encore la protection de la sécurité numérique des terminaux intelligents.

"UNISOC aspire à fournir des solutions sécurisées à l'écosystème Android. Avec le développement rapide de l'Internet mobile, l'élément sécurisé inviolable devient une exigence indispensable pour les appareils Android. "a déclaré Xiaofei Xia, SVP Marketing, UNISOC.

Le développement des technologies numériques telles que l'Internet mobile, le big data, le cloud computing et les terminaux intelligents a accéléré l'avènement du monde numérique et rendu la protection de la sécurité numérique plus complexe et changeante. L'UNISOC prend en compte la protection de la sécurité numérique dès la conception initiale de la puce, intègre différentes spécifications et exigences de sécurité en fonction des différents scénarios d'utilisation, prend en charge les algorithmes courants internationaux et les clés secrètes pour une protection renforcée, et est en phase avec l'industrie.