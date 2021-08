Cargill faz parceria com a Vertical Farming Leader AeroFarms em pesquisas inéditas com foco na produção de cacau

A Cargill tem parceria com a líder em agricultura vertical AeroFarms em pesquisas inéditas com foco na produção de cacau (Foto: Business Wire)

A Cargill tem parceria com a líder em agricultura vertical AeroFarms em pesquisas inéditas com foco na produção de cacau (Foto: Business Wire)

MINNEAPOLIS & NEWARK, N.J.--(BUSINESS WIRE)--Como parte dos esforços contínuos para construir um setor de cacau mais resiliente e sustentável, a Cargill firmou um acordo de pesquisa plurianual com a pioneira em agricultura vertical e líder AeroFarms com o objetivo de melhorar a produção de grãos de cacau e desenvolver práticas agrícolas mais resistentes ao clima.

“Os desafios ambientais e a crescente demanda por produtos de cacau estão aumentando a pressão sobre a cadeia de abastecimento global do cacau”, disse Niels Boetje, diretor administrativo da Cargill Cocoa Europe. “Por meio de parcerias com institutos de pesquisa, universidades e empresas inovadoras como a AeroFarms, estamos colaborando em vários setores em experimentos ousados para trazer maior produtividade e resiliência às operações tradicionais de cultivo de cacau. Estamos ansiosos para compartilhar nossas descobertas com as cooperativas de agricultores em nossa cadeia de fornecimento de cacau para ajudar a garantir um setor de cacau próspero para as gerações futuras.”

Esta colaboração de pesquisa mais recente reúne a experiência da AeroFarms em agricultura de ambiente controlado, com o amplo conhecimento da Cargill em agronomia e práticas de produção do cacau. Juntas, as duas organizações experimentarão diferentes tecnologias de cultivo interno, incluindo aeroponia e hidroponia, luz, dióxido de carbono, irrigação, nutrição, espaço para plantas e poda para identificar as condições ideais para o crescimento do cacau.

Essas descobertas produzirão novos insights, visando fatores como crescimento mais rápido das árvores e maiores rendimentos, desenvolvimento acelerado de variedades com resistência aprimorada a pragas e doenças e revelando todo o sabor e potencial de cor do grão de cacau. Esses resultados ajudarão a garantir o suprimento futuro de grãos de cacau em face das mudanças climáticas.

“A AeroFarms compartilha uma visão semelhante à da Cargill para nutrir o mundo de forma segura, responsável e sustentável”, disse David Rosenberg, cofundador e CEO da AeroFarms.“Já cultivamos mais de 550 safras diferentes e estamos entusiasmados por trabalhar em outro projeto com eles, desta vez com foco no cacau. Na AeroFarms, pensamos em nossa tecnologia proprietária como uma plataforma para otimizar a biologia vegetal, genética, sistemas mecânicos, sistemas operacionais, sistemas ambientais e controles digitais, captura e análise de dados. A genética e a criação de velocidade é uma das verticais em que nos concentramos. Aplicar nossa plataforma para otimizar o cultivo do cacau é uma maneira pela qual a AeroFarms pode ter um impacto positivo mais amplo no mundo”.

O trabalho exploratório inicial já começou na sede global da AeroFarms em Newark, New Jersey, e em breve se expandirá para a fazenda vertical interna de última geração da AeroFarms AgX Research & Development em Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos, com inauguração prevista para início de 2022.

Sobre a Cargill

Os 155.000 funcionários da Cargill em 70 países trabalham incansavelmente para alcançar nosso objetivo de nutrir o mundo de forma segura, responsável e sustentável. Todos os dias, conectamos agricultores com mercados, clientes com ingredientes e pessoas e animais com os alimentos de que precisam para prosperar.

Combinamos 155 anos de experiência com novas tecnologias e percepções para servir como um parceiro de confiança para clientes alimentícios, agrícolas, financeiros e industriais em mais de 125 países. Lado a lado, estamos construindo um futuro mais forte e sustentável para a agricultura. Para mais informações visite Cargill.com e nosso Centro de notícias.

Sobre o negócio global de cacau e chocolate da Cargill

A Cargill Cocoa & Chocolate fornece cacau e chocolate de alta qualidade de forma mais sustentável em todo o mundo e traz paz de espírito, integridade e entusiasmo aos nossos clientes. Com esforços equilibrados em segurança de abastecimento, projetos de sustentabilidade e experiência sensorial, criamos uma ampla gama de produtos e serviços padronizados e personalizados. Além disso, oferecemos aos nossos clientes amplo conhecimento de mercado. Desenvolvemos uma cadeia de suprimentos robusta, justa e transparente, do grão à barra, ansiosos para moldar continuamente os padrões da indústria. Para garantir um fornecimento mais sustentável de grãos de cacau de qualidade, a Cargill estabeleceu nossas próprias operações de abastecimento e comercialização na origem no Brasil, Camarões, Costa do Marfim, Gana e Indonésia. Nossa promessa de cacau da Cargill destaca nosso compromisso em permitir que os agricultores e suas comunidades obtenham melhores rendimentos e padrões de vida. Nossa equipe de 4.100 especialistas apaixonados por cacau e chocolate trabalham em 57 locais e fazem parte dos 155.000 colegas da Cargill em todo o mundo. Para mais informações visite cargillcocoachocolate.com.

Sobre a AeroFarms

Desde 2004, a AeroFarms tem liderado o caminho para a agricultura vertical interna e defendido a inovação transformacional para a agricultura. Em uma missão de cultivar as melhores plantas possíveis para a melhoria da humanidade, a AeroFarms é uma Corporação Certificada B com sede global em Newark, New Jersey. Nomeada uma das empresas mais inovadoras do mundo pela Fast Company por dois anos consecutivos e uma das melhores invenções da TIME em alimentos, a tecnologia patenteada e premiada de agricultura vertical interna da AeroFarms oferece as condições perfeitas para o desenvolvimento de plantas saudáveis, levando a agricultura a um novo nível de precisão, segurança alimentar e produtividade, usando até 95% menos água e nenhum pesticida em comparação com a agricultura de campo tradicional. A AeroFarms permite que a produção local cresça com segurança durante todo o ano, usando a agricultura vertical para um sabor elevado. Além disso, por meio de sua plataforma de tecnologia de crescimento proprietária, a AeroFarms cultivou mais de 550 variedades e desenvolveu parcerias estratégicas plurianuais que vão desde o governo até as principais empresas da Fortune 500 para ajudar a resolver com exclusividade as necessidades da cadeia de abastecimento agrícola. Para obter informações adicionais, visite: https://aerofarms.com/.

Em 26 de março de 2021, a AeroFarms anunciou um acordo definitivo de combinação de negócios com a Spring Valley Acquisition Corp. (Nasdaq: SV). Após o fechamento da combinação de negócios, a AeroFarms se tornará publicamente negociada na Nasdaq sob o novo símbolo "ARFM". Informações adicionais sobre a transação podem ser vistas aqui: https://aerofarms.com/investors/

