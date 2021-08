Cargill se rapproche du chef de file de la culture verticale AeroFarms dans le cadre d'un projet de recherche inédit axé sur la production de cacao

Cargill partners with vertical farming leader AeroFarms in first-of-its-kind research focused on cocoa production (Photo: Business Wire)

MINNEAPOLIS & NEWARK, N.J.--(BUSINESS WIRE)--Dans le cadre d'efforts visant à construire un secteur du cacao plus résilient et durable, Cargill vient de conclure un accord de recherche pluriannuel avec le pionnier et leader de la culture verticale AeroFarms dans l'optique d'améliorer les rendements de fèves de cacao et de développer des pratiques agricoles plus résilientes d'un point de vue climatique.

"Les défis environnementaux et la demande croissante pour des produits de cacao exercent une pression croissante sur la chaîne d'approvisionnement mondiale du cacao", déclare Niels Boetje, directeur général de Cargill Cocoa Europe. "Grâce à des partenariats avec des instituts de recherche, des universités et des sociétés innovantes telles qu'AeroFarms, nous collaborons sur divers secteurs dans le cadre de projets audacieux afin de générer une productivité et une résilience supérieures à celles de la culture traditionnelle de cacao. Nous nous réjouissons à l'idée de partager nos conclusions avec les coopératives agricoles de notre chaîne d'approvisionnement pour contribuer à pérenniser le secteur du cacao pour les générations à venir."

Cette nouvelle collaboration de recherche allie l'expertise d'AeroFarms dans l'agriculture en environnements contrôlés, aux connaissances approfondies de Cargill dans l'agronomie et les pratiques de production du cacao. Ensemble, les deux entreprises réaliseront des expérimentations avec diverses technologies de culture en intérieur, notamment l'aéroponie et l'hydroponie, la lumière, le dioxyde de carbone, l'irrigation, la nutrition, l'espace et la taille des plantes afin d'identifier les conditions optimales pour la culture du cacaoyer.

Ces conclusions généreront de nouvelles conclusions, en ciblant des facteurs comme une croissance plus rapide et des rendements plus élevés, un développement accéléré des variétés avec une résistance accrue aux nuisibles et aux maladies, et la libération du véritable potentiel aromatique des fèves de cacao. Ces résultats contribueront à pérenniser l'approvisionnement en fèves de cacao face au changement climatique.

"AeroFarms partage une vision similaire à celle de Cargill pour alimenter la planète de manière sûre, responsable et durable", déclare David Rosenberg, cofondateur et PDG d'AeroFarms. "Nous avons fait pousser plus de 550 cultures différentes, et nous sommes ravis de travailler ensemble sur un nouveau projet, qui est cette fois axé sur le cacao. Chez AeroFarms, nous appréhendons notre technologie propriétaire comme une plateforme visant à optimiser la biologie des plantes, la génétique, les systèmes mécaniques, les systèmes opérationnels, les systèmes environnementaux et les commandes numériques, la saisie des données et l'analytique. La culture génétique et accélérée fait partie des segments verticaux auxquels nous nous intéressons. L'application de notre plateforme pour optimiser la culture du cacao est une des façons pour AeroFarms d'avoir un impact positif élargi sur le monde."

Les travaux exploratoires ont déjà commencé au siège mondial d'AeroFarms à Newark, dans le New Jersey, et seront bientôt étendus au site dernier cri de culture verticale en intérieur AeroFarms AgX Research & Development à Abou Dabi, aux EAU, qui devrait ouvrir ses portes début 2022.

À propos de Cargill

Les 155 000 employés de Cargill, répartis dans 70 pays, travaillent sans relâche pour concrétiser l'objectif de la société: nourrir le monde d'une façon sûre, responsable et durable. Jour après jour, nous mettons en relation les agriculteurs avec les marchés, les clients avec les ingrédients et les personnes et les animaux avec les aliments dont ils ont besoin pour se développer.

Nous combinons 155 années d'expérience à des technologies et approches novatrices afin d'agir en tant que partenaire de confiance pour les secteurs alimentaire, agricole, financier et industriel dans plus de 125 pays. Ensemble, nous construisons un avenir plus solide et durable pour l'agriculture. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter Cargill.com et notre Centre d'information.

À propos de l'activité internationale cacaco et chocolat de Cargill

Cargill Cocoa & Chocolate fournit du cacao et du chocolat de haute qualité de manière plus durable dans le monde entier et apporte à ses clients la tranquillité d'esprit, l'intégrité et la promesse d'un avenir meilleur. Avec des efforts équilibrés entre la sécurité de l'approvisionnement, la durabilité des projets et l'expertise sensorielle, nous créons une gamme exceptionnelle de produits et services standard ou personnalisés. En outre, nous fournissons à nos clients une connaissance approfondie du marché. Nous développons une chaîne logistique solide, équitable et transparente, depuis les fèves de cacao jusqu'aux produits finis, dans l'optique de façonner continuellement l'avenir du secteur. Afin de garantir un approvisionnement plus durable en fèves de cacao de qualité, Cargill a lancé ses propres opérations d'approvisionnement et de commerce à la source, au Brésil, au Cameroun, en Côte d’Ivoire, au Ghana et en Indonésie. Notre site Cargill Cocoa Promise témoigne de notre engagement à permettre aux cultivateurs et aux communautés d'augmenter leurs revenus et leurs niveaux de vie. Notre équipe de 4 100 spécialistes du cacao et du chocolat opère depuis 57 zones d'intérêt et fait partie des 155 000 collaborateurs de Cargill à l'échelle mondiale. Pour plus d'informations, rendez-vous sur cargillcocoachocolate.com.

À propos d'AeroFarms

Depuis 2004, AeroFarms est à l'avant-garde de la culture verticale en intérieur et de l'innovation transformationnelle du secteur agricole. Avec pour mission de cultiver les meilleures plantes possible pour le bien de l'humanité, AeroFarms est une société certifiée "B Corp" basée à Newark, dans le New Jersey. Reconnue comme une des entreprises les plus innovantes au monde par Fast Company durant deux années consécutives, et en tant que "Best Inventions in Food" par TIME, la technologie de culture verticale en intérieur brevetée et primée d'AeroFarms fournit les conditions parfaites pour cultiver des plantes saines, atteignant ainsi de nouveaux sommets en termes de précision, de sûreté alimentaire et de productivité, tout en utilisant jusqu'à 95% moins d'eau que l'agriculture traditionnelle et sans jamais aucun pesticide. Grâce à la culture verticale, AeroFarms permet de renforcer les saveurs avec une production locale et durant toute l'année. De plus, avec sa plateforme technologique propriétaire, AeroFarms a cultivé plus de 550 variétés et a mis au point des partenariats stratégiques pluriannuels avec des agences gouvernementales et des entreprises du Fortune 500, pour répondre aux besoins de la chaîne d'approvisionnement agricole. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter: https://aerofarms.com/.

Le 26 mars 2021, AeroFarms a annoncé un accord définitif de regroupement d'entreprises avec Spring Valley Acquisition Corp. (Nasdaq: SV). À la clôture du regroupement d'entreprises, AeroFarms sera coté au Nasdaq sous le nouveau mnémo "ARFM". Des informations supplémentaires relatives à l'opération sont disponible sur: https://aerofarms.com/investors/

Ni offre, ni sollicitation

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'offre d'achat, ou la sollicitation d'aucun vote ou approbation dans aucune juridiction en rapport avec une éventuelle proposition de regroupement d'entreprises entre Spring Valley et AeroFarms ou toute autre transaction connexe. Aucune vente, aucune émission ou aucun transfert de titres n'est autorisé dans une juridiction où, ou pour toute personne pour qui, ladite offre, sollicitation ou vente serait illégale. Toute offre de titres ou sollicitation de votes concernant la proposition de transaction sera faite uniquement par le biais d'une déclaration de procuration/un prospectus en conformité avec les règles en vigueur et les réglementations promulguées dans le cadre du Securities Act de 1933, tel qu'amendé (le "Securities Act"), et du Securities Exchange Act de 1934, tel qu'amendé, ou en vertu d'une dispense au Securities Act ou d'une transaction non soumise aux exigences d'enregistrement du Securities Act.

Énoncés prospectifs

Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué de presse qui ne sont pas des faits passés sont des énoncés prospectifs au sens des règles refuge du United States Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Les énoncés prospectifs sont généralement accompagnés de termes tels que "pense", "estime", "continue", envisage", "anticipe", "prévoit", "s'attend à", "prédit", "potentiel", "semble, "futur", "perspective", les conjugaisons au conditionnel et au futur et autres expressions similaires prédisant ou se référant à des événements ou tendances futurs ou qui ne sont pas des déclarations de nature historique. Toutes les déclarations, autres que les déclarations de fait présent ou historique comprises dans le présent communiqué de presse, y compris celles relatives à la proposition d'acquisition d'AeroFarms par Spring Valley et l'Assemblée spéciale sont des énoncés prospectifs. Ces déclarations se basent sur diverses hypothèses, identifiées ou non dans le présent communiqué de presse, et sur les attentes actuelles des équipes de direction d'AeroFarms et Spring Valley, et ne constituent pas des prédictions d'une performance réelle. Ces énoncés prospectifs sont fournis à titre indicatif uniquement et ne sont pas destinés à servir de garantie ou d'affirmation d'un fait ou d'une probabilité. Les événements et circonstances réels sont difficiles ou impossibles à prédire et présenteront des écarts avec les hypothèses. De nombreux événements réels sont hors du contrôle d'AeroFarms et de Spring Valley. Ces énoncés prospectifs sont sujets à un certain nombre de risques et incertitudes, y compris des changements dans les conditions commerciales, de marché, financières, politiques et juridiques au niveau national et international; l'incapacité des parties à exécuter avec succès ou dans les temps la proposition de transaction, y compris le risque que des approbations réglementaires ne soient pas obtenues, soient retardées ou soient soumises à des circonstances imprévues susceptibles d'affecter négativement la société fusionnée ou les avantages attendus de la proposition de transaction ou que l'approbation des actionnaires de Spring Valley ou AeroFarms ne soit pas obtenue; l'incapacité à concrétiser les avantages anticipés de la proposition de transaction; les risques liés à l'expansion de l'activité d'AeroFarms et le calendrier des jalons commerciaux prévus; les effets de la concurrence sur l'activité d'AeroFarms; la capacité de Spring Valley ou d'AeroFarms à émettre des titres en actions ou apparentés aux actions ou à obtenir un financement de la dette en rapport avec la proposition de transaction ou un financement futur, et les facteurs décrits dans le rapport annuel de Spring Valley sur formulaire 10-K, son rapport trimestriel sur formulaire 10-Q, son prospectus final daté du 25 novembre 2020 et la version définitive de sa déclaration de procuration/son prospectus datée du 26 juillet 2021, dans la section intitulée "Risk Factors", et d'autres documents que Spring Valley a déposé ou déposera auprès de la SEC. Si un de ces risques se matérialise ou si nos hypothèses s'avèrent incorrectes, les résultats réels pourraient présenter un écart substantiel avec ceux suggérés par les énoncés prospectifs. Il peut exister des risques supplémentaires actuellement inconnus de Spring Valley et AeroFarms, ou que Spring Valley et AeroFarms n'estiment actuellement pas comme substantiels, qui pourraient également provoquer un écart entre les résultats réels et ceux contenus dans les énoncés prospectifs. En outre, les énoncés prospectifs reflètent les attentes de Spring Valley et AeroFarms, leurs plans, leurs prévisions d'événements futurs et leurs points de vue à la date du présent communiqué de presse. Spring Valley et AeroFarms anticipent que les événements et développements ultérieurs conduiront Spring Valley et AeroFarms à modifier leurs évaluations. Bien que Spring Valley et AeroFarms peuvent décider de mettre à jour les énoncés prospectifs à l'avenir, Spring Valley et AeroFarms rejettent toute obligation de mise à jour. Ces énoncés prospectifs ne doivent pas être considérés comme une représentation des évaluations de Spring Valley et d'AeroFarms à une date ultérieure à la date du présent communiqué de presse. Le lecteur est donc invité à ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs.

