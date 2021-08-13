Andersen Global與稅務公司合作擴張茅利塔尼亞平臺

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Andersen Global與稅務顧問公司AMC Consulting簽署合作協定，進一步擴大其在茅利塔尼亞的業務版圖。

AMC Consulting是全方位服務型稅務公司，由執行合夥人Abdel Mejid Cherif Boudadya於2013年創立，專精於財務管理和人力資源業務，還提供商業規劃和其他金融服務。該公司總部位於諾克少，為科技、建築、採礦、天然氣和能源、運輸、航空運輸、農業、漁業和電信等多個產業的本地和國際客戶提供服務。

Abdel表示：「本公司透過自身團隊強大的技術背景和對管理的注重，努力為客戶提供一流的服務。結合Andersen Global透過其成員公司和合作公司提供的全套綜合獨立服務，我們的集體專長將為全球客戶帶全方位的綜效解決方案。」

Andersen Global董事長兼Andersen執行長Mark Vorsatz表示：「AMC Consulting擁有一支充滿活力的年輕團隊，他們的專業水準令我們留下深刻印象。他們個個才華洋溢、勇於進取，而且他們豐富的本土和國際專業知識非常適合強化我們在市場上的競爭力。隨著我們繼續為非洲平臺增加更多種類的業務，本次合作是其中的重要一環。」

Andersen Global是一家國際聯盟型組織，其成員公司在法律上各自獨立，並由世界各地的稅務和法律專業人士組成。Andersen Global於2013年由美國成員公司Andersen Tax LLC成立，目前在全球擁有逾8,000名專業人士，並透過其成員公司和合作公司在逾286個地點發展業務。

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