Andersen Global与税务公司合作拓展毛里塔尼亚平台

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Andersen Global与税务咨询公司AMC Consulting签署合作协议，进一步扩大其在毛里塔尼亚的业务版图。

AMC Consulting是一家全服务型税务公司，由执行合伙人Abdel Mejid Cherif Boudadya于2013年创立，专长于财务管理和人力资源业务，还提供商业规划和其他金融服务。该公司总部位于努瓦克肖特，为技术、建筑、采矿、天然气和能源、运输、航空运输、农业、渔业和电信等多个行业的本地和国际客户提供服务。

Abdel表示：“本公司致力于通过自身团队强大的技术背景和对管理的专注度为客户提供一流服务。结合Andersen Global通过其成员公司和合作公司提供的全套综合独立服务，我们的集体专长将为全球客户带来极为全面的协同解决方案。”

Andersen Global董事长兼Andersen首席执行官Mark Vorsatz表示：“AMC Consulting拥有一支充满活力的年轻团队，他们的专业水平给我们留下了深刻印象。他们个个才华横溢、勇于进取，而且他们丰富的本地和国际专业知识非常适合增强我们在市场上的竞争力。随着我们继续为我们的非洲平台增加更多种类的业务，本次合作是其中的重要一环。”

Andersen Global是一家国际联盟型组织，其成员公司在法律上各自独立，并由世界各地的税务和法律专业人士组成。Andersen Global于2013年由美国成员公司Andersen Tax LLC牵头成立，目前在全球拥有逾8,000名专业人士，并通过其成员公司和合作公司在逾286个地点开展业务。

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