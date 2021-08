Le leader de l’IA conversationnelle Senseforth.ai lève 14 millions USD auprès de Fractal

PALO ALTO, Californie--(BUSINESS WIRE)--Le leader de l’IA conversationnelle Senseforth.ai a annoncé aujourd’hui un investissement de 14 millions USD de la part de Fractal (fractal.ai), fournisseur mondial de solutions d’intelligence artificielle et d’analyse destinées aux entreprises du classement Fortune 500®. Cet investissement aidera Senseforth.ai à développer et étendre sa présence auprès des clients de Fractal à l’échelle mondiale. Cet investissement renforce également les offres d’IA conversationnelle de Fractal, à l’heure où l’entreprise promeut sa mission consistant à appuyer toutes les décisions humaines en entreprise.

A.ware, la plateforme sans code brevetée et primée de Senseforth.ai, automatise l’expérience client à tous les points de contact numériques pour les entreprises mondiales. D’après les estimations, d’ici 2022, 30 % des expériences clients seront gérées par l’IA conversationnelle, comparé à 3 % en 2017. A.ware facilite la conception, l’entraînement, le déploiement et le développement de solutions d’IA conversationnelle afin de stimuler le chiffre d’affaires, réduire les coûts et accroître l’efficience opérationnelle.

Shridhar Marri, PDG et cofondateur de Senseforth, a déclaré : « Cet investissement stratégique permet de créer un nouveau projet de croissance pour Senseforth.ai. Nous sommes ravis d’honorer notre vision consistant à "humaniser la technologie", en permettant des interactions humains-IA continues, ainsi qu’en transformant les processus d’affaires complexes. » Il a ajouté : « Nous pouvons désormais renforcer nos talents, accélérer notre croissance, investir davantage en R&D, et créer une incroyable valeur pour nos clients. »

Annonçant cet investissement stratégique, Srikanth Velamakanni, cofondateur, directeur exécutif du groupe et vice-président de Fractal, a déclaré : « Les fondateurs de Senseforth.ai, Shridhar, Krishna et Ritesh, ont formé une équipe exceptionnelle et une plateforme robuste qui est déployée à grande échelle auprès de clients de renom tels que HDFC Bank. La technologie de Senseforth devance la concurrence, comme le démontre son seuil de performance dans le classement du Stanford Question Answering Dataset (SQuAD) 2.0. » Srikanth a ajouté : « Nous sommes ravis de nous associer avec l’équipe de Senseforth.ai afin de participer à sa prochaine phase de croissance. »

« Nous sommes inspirés par le travail de Senseforth.ai aux côtés du gouvernement indien qui consiste à éliminer les barrières technologiques concernant l’accès aux services citoyens pour 700 millions d’utilisateurs d’Internet grâce à l’IA conversationnelle. Nous sommes enchantés de nous associer avec Senseforth et de développer les solutions d’IA conversationnelle pour nos clients », a déclaré Pranay Agrawal, cofondateur et président-directeur général de Fractal.

Krishna Kadiri, directeur de l’IA et cofondateur de Senseforth, a déclaré : « Senseforth possède une solide culture de R&D et d’innovation, et a d’ores et déjà établi sa marque dans les classements mondiaux relatifs à l’AM. Cet investissement nous permettra d’accroître nos capacités d’apprentissage profond, et d’intégrer nos recherches avancées de pointe dans A.ware. »

Don Vadakan, directeur des ventes chez Fractal, a déclaré : « La plateforme d’IA multi-expérience et multisectorielle de Senseforth alimentera les solutions numériques de nouvelle génération. Nous sommes ravis de délivrer des cas d’utilisation performants dans tous les secteurs, à la fois auprès de grandes entreprises et d’entreprises de taille moyenne, grâce à la solution A.ware de Senseforth. »

Ritesh Radhakrishnan, directeur technologique et cofondateur de Senseforth, a déclaré : « Chez Senseforth.ai, nous avons conçu A.ware, l’une des plateformes d’IA conversationnelle les plus performantes et les plus complètes sur le marché aujourd’hui. A.ware automatise d’ores et déjà plusieurs milliards de conversations pour les entreprises du monde entier. Cet investissement nous aidera à renforcer davantage notre socle technologique, ainsi qu’à développer notre plateforme et nos produits pour devenir le leader incontesté sur le marché de l’IA conversationnelle. »

À propos de Senseforth.ai

Senseforth.ai est une plateforme d’IA conversationnelle qui permet des conversations automatisées et similaires aux conversations humaines, notamment des conversations à grande échelle, entre les organisations et les individus. Créée en vue d’ « humaniser la technologie », Senseforth.ai aide les entreprises à acquérir, attirer et aider les clients en utilisant des robots alimentés par l’IA. En tant que partenaire privilégié pour plusieurs entreprises d’Amérique du Nord, d’Europe et de la région APAC, Senseforth.ai a mis en œuvre plus de 100 solutions qui gèrent plusieurs millions de conversations chaque mois, et a été reconnu en 2020 en tant que « Cool Vendor » dans le classement des plateformes d’IA conversationnelle de Gartner. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.senseforth.ai

À propos de Fractal

Fractal est l’un des fournisseurs leaders mondiaux d’IA et d’analyses auprès des entreprises les plus réputées au monde qui figurent dans le classement Fortune 500®. La mission de Fractal consiste à appuyer toutes les décisions humaines en entreprise, en offrant IA, ingénierie et conception pour résoudre certaines des problématiques les plus complexes au monde.

Les produits de Fractal incluent Qure.ai, pour aider les radiologues à prendre de meilleures décisions de diagnostic ; Crux Intelligence, pour aider les PDG et les cadres dirigeants à prendre de meilleures décisions tactiques et stratégiques ; Theremin.ai, pour améliorer les décisions d’investissement ; Eugenie.ai, pour découvrir les anomalies dans les données à grande vitesse ; et Samya.ai pour favoriser la gestion de la croissance du chiffre d’affaires en entreprise de nouvelle génération.

Fractal emploie plus de 2 800 personnes dans 16 bureaux mondiaux, notamment aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Ukraine, en Inde, à Singapour et en Australie. Fractal se positionne constamment parmi les meilleurs employeurs en Inde par l’Institut The Great Place to Work® ; a été désignée leader dans le Customer Analytics Service Providers Wave™ 2021, le Specialized Insights Service Providers Wave™ 2020 et le Computer Vision Consultancies Wave™ 2020 de Forrester Research ; et a été désignée « Prestataire d’honneur » dans le Magic Quadrant™ 2021 relatif aux données et analyses de Gartner. Pour en savoir plus, rendez-vous sur fractal.ai.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.