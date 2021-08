Andersen Global breidt Mauritaans platform uit met belastingfirma

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global versterkt zijn aanwezigheid in Mauritanië via een samenwerkingsovereenkomst met belastingadviesfirma AMC Consulting.

AMC Consulting is in 2013 opgericht door Managing Partner Abdel Mejid Cherif Boudadya en is een full-service belastingfirma dat ook bedrijfsplanning en andere financiële diensten levert. Ze zijn gespecialiseerd in financieel management en human resources. Het in Nouakchott gevestigde bedrijf bedient lokale en internationale klanten in verschillende sectoren, waaronder technologie, bouw, mijnbouw, gas en energie, transport, luchtvervoer, landbouw, visserij en telecom.

“Ons bedrijf zet zich in om onze klanten de allerbeste service te bieden dankzij de sterke technische achtergrond en toewijding van ons team aan rentmeesterschap”, zei Abdel. “In combinatie met het volledige pakket van geïntegreerde, onafhankelijke diensten van Andersen Global via haar aangesloten firma’s en samenwerkende firma's, zal onze collectieve expertise de meest uitgebreide, synergetische oplossingen bieden aan klanten wereldwijd.”

“We zijn zeer onder de indruk van het niveau van professionaliteit dat deze jonge, dynamische groep bezit”, zei Andersen Global Chairman en Andersen CEO Mark Vorsatz. “Het zijn getalenteerde, gedreven personen en hun lokale en internationale kennis is bij uitstek geschikt om onze capaciteiten in de markt te versterken. Dit is weer een belangrijke samenwerking omdat we dimensie blijven toevoegen aan ons platform in Afrika.”

