Nouveau partenariat stratégique entre Pixel Guru et 360.Agency

MONTREAL--(BUSINESS WIRE)--Pixel Guru et 360.Agency sont fiers d’annoncer un nouveau partenariat qui permettra à la fois de bonifier le rayonnement de Pixel Guru à l’échelle nord-américaine tout en bonifiant l’offre de 360.Agency en matière de solutions de commerce pour les concessionnaires automobiles.

Pixel Guru propose une application mobile permettant la mise en ligne de photos professionnelles traitées par intelligence artificielle d’inventaire de véhicules neufs et d’occasion spécialement développée pour les concessionnaires automobiles. L’entreprise a été la pionnière de cette technologie au Canada il y a plus de 5 ans et demeure le chef de file incontesté avec plus de 250 clients au Canada.

« L’association avec 360.Agency permettra à Pixel Guru d’accélérer sa croissance tout en offrant un produit qui cadre avec les stratégies numériques innovantes de l’agence », a indiqué Pier-Olivier Beaupré, cofondateur de Pixel Guru.

L’application permet notamment de créer des images constantes de grande qualité sous plusieurs angles et personnalisées à l’image de marque du concessionnaire pour chaque véhicule en inventaire. Ce faisant, ces images permettent aux clients potentiels d’obtenir une information plus complète sur un véhicule particulier à même le site Web.

« Notre service se démarque par sa rapidité, mais aussi sa simplicité. Il est possible d’obtenir des images professionnelles téléchargées directement dans le CMS du concessionnaire de tous les véhicules en inventaire rapidement afin de mettre l’accent sur le produit », ajoute Pier-Olivier Beaupré.

M. Beaupré demeure partenaire avec Pixel Guru et continuera d’exercer les fonctions de directeur général de l’entreprise. Il n’y aura pas d’interruptions ou de modifications de l’offre de Pixel Guru auprès de ses clients actuels.

Au cours des 11 dernières années, 360.Agency a travaillé avec plus de 1000 concessionnaires automobiles partout en Amérique du Nord pour optimiser leurs performances en ligne et leurs canaux de vente numériques. L'agence a lancé la première plateforme de commerce électronique entièrement en ligne au Canada, Showroom 360, en 2017 ainsi qu’une nouvelle application optimisant le processus de vente en concession, Desking 360, en 2020.

L’entreprise de plus de 250 employés fournit la gamme complète de solutions conçues pour optimiser la vente en ligne et en concession, y compris les solutions e-commerce automobile, l’application Desking, l’optimisation CRM et plateformes CMS, gestion et optimisation de la publicité numérique, référencement, publicité programmatique, création et stratégie de contenu, et création de sites Web.

Ce partenariat avec Pixel Guru s’inscrit dans la stratégie de 360.Agency d’offrir une solution complète à ses clients qui assure la transition vers la nouvelle réalité de la vente en ligne dans l’industrie automobile. Les stratégies et produits de 360.Agency permettent d’optimiser le processus de vente sur le Web et en concession, et d’assurer des performances de haut niveau à travers tous les canaux empruntés par les consommateurs.

« Avec Pixel Guru, les concessionnaires sont en mesure de mettre en valeur leur produit afin de faciliter le processus d’achat automobile par le Web. Pour 360.Agency, l’application mobile est un outil nécessaire à la vente en ligne et s’inscrit parfaitement dans notre gamme complète de produits numériques et notre mission d’optimiser le commerce électronique de nos clients », a indiqué Louis-Yves Cloutier, président et CEO de 360.Agency.

Les deux entreprises voient en ce partenariat stratégique une opportunité de croissance, mais aussi une association de valeurs communes.

« J’étais à la recherche d’une entreprise dynamique qui avait à cœur le succès de Pixel Guru, mais aussi avec qui je voudrais aussi demeurer partie intégrante et pour qui le volet humain et personnel était tout aussi important », explique M. Beaupré.

« Il est important pour 360.Agency que chaque partenariat soit bénéfique autant sur le plan affaires que personnel. D’un point de vue des valeurs d’entreprise, de la mission et sur le plan éthique, 360.Agency et Pixel Guru sont très proches et cadrent très bien ensemble », conclut Louis-Yves Cloutier.

Pour en savoir plus sur Pixel Guru, visitez www.pixelguru.com

Pour en savoir plus sur 360.Agency, visitez www.360.agency